Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 28 de la capital exigía al Consistorio que aclarase «el nombre de Sicav o Sicavs» en las que la alcaldesa, Manuela Carmena, tiene invertidos 430.000 euros, según la petición de información que realizó el abogado Guillermo Rocafort en virtud de la Ley de Transparencia, y que había sido rechazada por el Consistorio madrileño. Tal como adelantó LA RAZÓN, el Ayuntamiento recurrió el fallo del juzgado apelando al derecho a la intimidad de Carmena. Ahora, Rocafort ha remitido al juez su escrito de oposición a dicho recurso.

Según el texto, al que ha tenido acceso este periódico, el recurso del Consistorio “no explica, ni siquiera mínimamente, en qué afectaría a dichos derechos la publicación de esa información sobre su ingente patrimonio financiero”, cuando “la obligación del Ayuntamiento es requerir a su máxima regidora que suministre dicha información de una manera completa y veraz”.

Además, estima que el “derecho a la intimidad sería, por ejemplo, no desvelar en ningún caso el domicilio de la Señora Alcaldesa o su móvil o email personal”, pero no aspectos que afectan “a la opinión pública, que tiene derecho a conocer los intereses económicos” de Carmena “frente a terceros”, como proovedores del Ayuntamiento, empresas públicas, copropiedades, holdings, Sicavs, etc.

Fines "mediáticos o electoralistas"

En su escrito, Rocafort señala que es precisamente el Ayuntamiento quien está “filtrando información, de forma habitual y deliberada a los medios de comunicación sobre aspectos íntimos” de Carmena, como puede ser el último accidente doméstico que sufrió o su ingreso hospitalario. Aspectos con el fin de “despertar en la opinión pública un sentimiento de afecto hacia ella”, con vistas a lograr réditos “mediáticos o electoralistas”, algo que “desde luego es legítimo”.

En sus alegaciones, considera que, si el Ayuntamiento no accede a su petición, la Ley de Transparencia “quedaría vacía de todo contenido material y sometida al capricho del propio declarante”. Del mismo modo, alega que estamos ante “un derecho fundamental, el de acceso a la información pública, especialmente protegido por la Constitución”. De ahí que “nos encontremos ante la realidad de un cortafuegos que el Ayuntamiento pretende aplicar a su máxima regidora”.