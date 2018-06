«La voluntad de que la alcaldesa repita existe, queda mucho por hacer»

Hace tres años, Julio Rodríguez (Orense, 1948) sorprendió con su salto a la política. Tras ser Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el Gobierno de Zapatero se incorporó a Podemos. Ahora relata en el libro «Mi patria es la gente» (Península) los detalles de esta renacida vocación en un momento en el que trabaja, desde la secretaría general de Podemos en Madrid, para que Manuela Carmena revalide la Alcaldía en 2019.

Desde Podemos Madrid, ¿está intentando convencer a Carmena para que vuelva a presentarse?

Queremos revalidar el Ayuntamiento con su liderazgo, pero es una decisión personal. Creo que la voluntad de volver a presentarse existe por el sentido de la responsabilidad y la lealtad con su equipo, aunque ella piense que estaría mucho mejor en su casa con su familia, con sus nietos y demás. Me refiero a su sentido de la responsabilidad de hacer algo más por Madrid y de dormir con la conciencia tranquila: «Por lo menos lo he intentado y no me voy a arrepentir de dejar solo al equipo». Además tiene una especie de reto: faltan cosas por hacer.

¿Debería anunciar la alcaldesa ya su decisión?

No tiene ningún sentido. En el caso de que la haya tomado en sentido positivo, estará midiendo sus tiempos políticos: todos los adversarios están esperando a lo que haga para nombrar su candidato, porque no es lo mismo pelear contra ella que contra otro. Puede formar parte de la táctica política, no hay ninguna prisa.

¿Le apetecería acompañarla en la candidatura de 2019?

Lo que me gustaría es que se revalidase el Ayuntamiento. No estaba en Podemos por ser diputado por Zaragoza o Almería, sino por el proyecto. Pero si hace falta gente más joven que dé aire fresco, perfecto.

Muchas críticas hacia Carmena proceden de su Gobierno. ¿Hay concejales que actúan con deslealtad?

Creo que no. Ahora Madrid era un partido instrumental. Ahora nuestra opción es presentarnos por una coalición de fuerzas por el cambio. En las decisiones importantes que se toman siempre ha habido debate, pero siempre han estado todos los concejales de Ahora Madrid y hasta los del PSOE juntos, porque estamos gobernando en coalición. Ahí no ha habido deslealtades, todo se ha hecho a beneficio del trabajo del equipo.

Sin embargo, hay una parte del grupo que no apoya la «operación Chamartín», pese a que es un proyecto en el que Carmena se ha volcado...

Hablo de decisiones, otra cosa es la gestión. Alguien puede criticar cómo está gestionando un concejal un área. En el caso de Chamartín son responsabilidades individuales que corresponden a la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible. En ese sentido hay debate, pero lo positivo es que después de muchos años con una operación paralizada, ahora hay opciones de que salga en esta legislatura o en la siguiente.

Asegura que está en Podemos por patriotismo, pero que no se conmueve ante escudos ni colores. ¿Son incompatibles ambos sentimientos?

El patriotismo no se proclama, se practica. No por gritar más o por llevar la bandera más grande eres más patriota que una persona que no defrauda y paga sus impuestos en España. Hay cierto reparo por parte de la izquierda en utilizar la palabra porque está asociada a la derecha más extrema. El patriotismo es trabajar por la gente para que haya más justicia social y que los servicios públicos lleguen a todos.

Desmiente que en Vistalegre 2 hubiera un cisma en Podemos. ¿Está libre su partido de toda rencilla?

Libre no está. Hay debate, puede haber diferentes criterios. Hay que tener clara la estrategia y podemos divergir en la táctica. Los inscritos nos dieron un mensaje: hay que salir unidos porque si no, perdemos.

¿Es incuestionable el liderazgo de Pablo Iglesias?

Sí. Están muy recientes los resultados de Vistalegre, tenemos claro cuál es el objetivo a corto plazo: revalidar el Ayuntamiento y ganar la Comunidad y el Gobierno del Estado. Para eso se requiere unidad y liderazgo. Y lo tenemos con Carmena y Errejón y también es ineludible el liderazgo de Pablo Iglesias.

El perfil

El «sí» a Pablo Iglesias de este «militar antimilitarista» suscitó la incomprensión entre quienes no dudaban en preguntarle «qué hacía un Jemad como usted en un partido como éste». «Fue un “shock”. Me pedían que les explicase qué es lo que había pasado por mi cabeza, como si por mi cabeza no pudieran pasar opciones políticas», dice.