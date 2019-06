Las familias del colegio madrileño Blas de Lezo ubicado en el barrrio de Las Tablas no quieren que su director deje el centro que fundó hace cuatro año. Para mostrar su malestar ante el cese del equipo directivo actual las familias van a encerrarse en las instalaciones del centro educativo que se realizará la noche del sábado al domingo. El jueves la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid Capital de la Consejería de Educación comunicó la decisión de no llevar a cabo la renovación de su actual y única dirección hasta la fecha, tras cuatro años de funcionamiento del centro. La titular de la citada DAT, Coral Baez, ha señalado que el actual director no puede seguir al frente del colegio al no haber superado el proceso de elección (único proyecto presentado) que se ha desarrollado estas últimas semanas en varios centros escolares de la región.

Las familias de este centro se han movilizado también en redes sociales inundando twitter con textos y fotos de apoyo al equipo directivo del Blas de Lezo.