Los libros no corren mañana

Dos mil participantes se quedarán mañana sin ponerse el dorsal. Muy a su pesar, la Comunidad se vio obligada a suspender la prueba deportiva «Libros a la Carrera» que se iba a celebrar el domingo en el distrito de Salamanca. El motivo: el Ayuntamiento no garantiza la seguridad de la prueba. Tal y como aseguró el Gobierno regional en un comunicado, el Consistorio informó al consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad, Jaime de los Santos, este mismo día de que el concejal responsable del distrito de Salamanca no notificó en tiempo y forma a la Policía Municipal la celebración de la prueba, «un hecho que no garantiza que ésta discurra con las mínimas medidas de seguridad». La Comunidad criticó que esta «descoordinación» del Ayuntamiento echase por tierra la celebración en la fecha prevista de la primera edición de una prueba que pretendía unir el gusto por la Literatura y el Deporte, en este caso el running. Tras lo sucedido, el Ejecutivo autonómico ha pedido que se celebre el domingo 10 de junio, fecha que fue aceptada. De los Santos lamentó los hechos, que afectan a una prueba en la que tenían puestas «mucha ilusiones. Esperamos que el concejal del distrito de Salamanca actúe con diligencia y que el día 10 se pueda celebrar la carrera con todas las garantías», criticó el consejero.

Fuentes municipales señalaron a Europa Press que la carrera tendrá que aplazarse porque no hay suficientes agentes de Policía municipal disponibles, ya que además hay muchos eventos en la capital como la posibilidad de la celebración de la Champions por parte del Real Madrid. Según estas mismas fuentes, el informe de Policía Municipal ha sido negativo a cubrirlo porque no hay efectivos suficiente. Este posicionamiento se emite a veces por «saturación de servicios y cuidado de los agentes, incluyendo sus derechos laborales».

La prueba iba a recorrer el Paseo de Recoletos con salida y llegada en la Plaza de Colón, coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro de Madrid. Los corredores tenían la posibilidad de inscribirse y obtener su dorsal comprando libros en librerías que han querido colaborar con esta iniciativa, así como en una web habilitada para este fin..