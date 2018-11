Los padres de Naiara Nogueira piden ayuda desesperados por la desaparición de su hija

Hace tres días que los padres de Naiara Nogueira no saben de ella. Desapareció el pasado 20 de noviembre en Collado Villalba (Madrid). Tiene 15 años, mide 1,65 de estatura y tiene pelo oscuro. “Estoy desesperada ya”, afirma a este periódico Manoli, su madre. “Hace que no sabemos nada de ella desde las 18:34 del pasado martes. Habló con su padre y le dijo que en dos minutos volvía a casa que había ido a recargar el móvil. La noté rara y después la llamé yo, pero tenía el teléfono apagado”. Y desde ese momento lo ha tenido apagado.

“Por lo que sabemos se fue con su novio, con el que lleva desde principios de verano”. “Mi hija nunca se había fugado”.

Si el móvil de ella está todo el tiempo apagado, el de él estuvo doce horas más operativo, porque el pasado día 21 a las 06:45 de la mañana mandó un mensaje a sus padres asegurándoles que estaban bien y afirmando que en “dos o tres días caeremos por casa. No os preocupéis que estamos bien, estamos en casa de un amigo”. Pero ya han pasado casi tres días y los progenitores de Naiara no saben nada de ella. Lo único que mandó un audio de voz desde el teléfono del novio a una hermana de Manoli, “con la que no me hablo desde hace cinco años en la que decía estoy bien, estoy bien, estoy con él”. Los padres de Naiara piden colaboración de la ciudadanía, después de encontrar en las cocheras de Collado Villalba “unos calcetines de mi hija”.

El día que desapareció Naiara vestía un pantalón, una sudadera y una cazadora con gorro todos ellos de color negro, y unas zapatillas blancas de la marca Fila.