Okupas en el Ayuntamiento de Alcorcón

Entraron ilegalmente a las instalaciones de un edificio administrativo del Ayuntamiento de Alcorcón situado en la calle Cid rompiendo un cristal de la planta sótano. Y allí han estado pernoctando después de introducir en la sede consistorial colchones y otros enseres, asegura el PP de Alcorcón. Lo puso en conocimiento de la Policía y su denuncia, según dicen, «ha servido para que los agentes intervengan en esta ocupación ilegal por parte de varios individuos». Lo peor para los populares es que estas personas «han tenido acceso a documentación sensible, tanto de la Administración municipal como de los vecinos de Alcorcón».

El PP cree que esta situación «ha puesto de manifiesto la desidia de los responsables de Seguridad del municipio, es decir, de la alcaldesa Natalia de Andrés y el concejal de Seguridad, Daniel Rubio». La portavoz del Grupo Popular, Ana Gómez, no ocultó su preocupación por «este problema serio de seguridad. Si durante varios días las instalaciones del Ayuntamiento han estado ocupadas y nadie se ha dado cuenta es evidente que la alcaldesa y el concejal no están cumpliendo con su obligación porque no se enteran o están consintiendo la ocupación».

El Ayuntamiento de Alcorcón, sin embargo, dio ayer otra versión de los hechos. Al parecer, todo ocurrió el domingo y «se limita a una persona que accedió a una zona en obras del Ayuntamiento con el fin de pernoctar allí», dijo una portavoz. «Esta zona no sólo está aislada del resto de instalaciones municipales, puesto que es un local diáfano y sin acondicionar, sino que también está vigilada, puesto que cuando se detectó su entrada se procedió a desalojarle por parte de la Policía Municipal». Del mismo modo aseguran que no hubo acceso a ningún tipo de datos ni expedientes del Ayuntamiento «porque el lugar se encuentra aislado. Por eso la Policía lo califica como una incursión fallida», añaden.