Pérez: «El crecimiento del empleo en Alcorcón es el mayor de toda la zona sur de Madrid»

“El PSOE no solo dejó la deuda, sino que comprometió el futuro. Esa subida ya estaba comprometida y merendada por mis antecesores. Yo no he subido el IBI ni un céntimo”, denuncia.

Además, Pérez ha denunciado lo que ha calificado de “política basura” de la oposición, porque, afirma, utiliza la recogida de basuras como herramienta electoral. “Ciudadanos, PSOE y Podemos cifran sus expectativas electorales en esta cuestión. Reconoce el alcalde que Alcorcón está sucio, y explica que la recogida de basuras depende de una empresa pública de 400 trabajadores, ESMASA, cuyo consejo de administración controla la oposición, que bloqueó la renovación de la flota de camiones de basura. El asunto es recurrente, ya que el actual portavoz de Podemos del municipio ya alentó la legislatura pasada en una huelga de basuras que la Justicia acaba de declarar ilegal.

Finalmente, le hemos preguntado al alcalde si será candidato en las elecciones de mayo y hemos charlado con él acerca del futuro del PP. En el vídeo que acompaña a la noticia tienes la respuesta.