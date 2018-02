Protestas por la supresión de Ingeniería Civil en la Politécnica

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil del campus de Atocha de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ya no verá más caras nuevas en las aulas de grado. El Consejo de Gobierno de la UPM aprobó ayer la supresión del grado de Ingeniería Civil alegando una reestructuración de la oferta académica y por solapamiento con los estudios de Ingeniería Civil y Territorial que se imparten en Ciudad Universitaria. Las explicaciones no convencieron a los profesionales ni tampoco a los alumnos, que no cesaron en sus protestas hasta que el último miembro del equipo del rector, Guillermo Cisneros, abandonó el edificio. Un grupo de manifestantes pasó la noche del miércoles en las instalaciones de la UPM como muestra de repulsa a la extinción de los estudios.

«Lo único que quiere Cisneros son másteres y la sociedad no va por ahí», denuncia el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Madrid (Citopic), Alejandro Alañón, que añade que el grado en Ingeniería Civil «es finalista y tiene dos intensificaciones. Prepara a los estudiantes para el ejercicio de la profesión, y los que quieran cursar un máster pueden hacerlo». Por contra, no ocurre lo mismo con los estudios que sobre el papel absorberían a los potenciales alumnos de los estudios que hasta ahora se cursaban en el campus de Atocha: el grado en Ingeniería Civil y Territorial, antigua Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. «De acuerdo al documento que los responsables presentaron a la Aneca (la agencia que evalúa la calidad de los programas), ellos mismos reconocen que es un estadio intermedio encaminado a cursar estudios de máster», subraya.

Otro tema candente en la reunión de ayer fue el Plan de Extinción de los estudios, un documento que los alumnos aseguran no cuenta con su visto bueno. «No nos han preguntado y nos parece insuficiente», indica Carlos García Nieto, delegado de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (ETSIC). Según él, a pesar de que por norma cuando se extingue un plan de estudios se debe crear una «pasarela» a un grado similar, en este caso los responsables de la UPM han pasado esa regla por alto: «Los alumnos se encuentran ahora en una especie de limbo». El próximo curso escolar ya no se impartirá docencia de las asignaturas de primero, pero habrá exámenes durante dos años más, y así con todos los cursos de forma sucesiva.

A pesar de que el rectorado justificó la decisión por falta de alumnado, el decano de Citopic asegura que en la actualidad hasta 1.200 estudiantes llenan las aulas del campus de Atocha, algo menos que los que componen la facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria. «Cisneros va a provocar un empobrecimiento de la oferta académica», sentencia.