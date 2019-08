Proyecto Edén, una nueva oportunidad para perros como Zeus

Gregorio acudió a la protectora El Refugio con su perrito Zeus hace un año. Él ya había aceptado que le quedaban pocos meses de vida por una enfermedad terminal pero, ¿quién se iba a hacer cargo de su perrito? «Nos contó que había compartido con él los últimos años y que no quería irse sin saber que iba a estar bien», afirma Nacho Paunero, presidente de El Refugio.

Esta entidad se hizo cargo del can, creían que era su cometido porque «nuestra labor es la de rescatar y proteger a perritos y gatos abandonados. No podíamos más que aplaudir el acto de amor de Gregorio», relata Paunero. Por suerte, Zeus no tardó en encontrar dueña. «Me emocioné tanto con su caso que supe que tenía que adoptarle, tenía que darle una nueva oprtunidad», relata Irene, la joven que se hizo cargo del animal de Gregorio. Con este caso fue como surgió la idea del Proyecto Edén que ayer presentó El Refugio.

Paunero asegura que el abandono de estos perros es un problema del que la Administración, los ayuntamientos y las comunidades autónomas no se han percatado, pues no contemplan ningún tipo de actuación para estos casos. En ese sentido, El Refugio asegura querer «brindar la posibilidad» de que las personas que se inscriban en este proyecto tengan la tranquilidad de saber que, si algún día fallecen, la protectora se hará cargo de «acoger, cuidar y querer a su perro, así como de buscarle una familia que lo adopte».

El procedimiento para formar parte del Proyecto Edén consiste en entrar en la página web de la entidad y enviar un correo interesándose por la iniciativa. Después, la protectora se pondrá en contacto con ellos y les aseguran que «la mascota va a tener una buena vida», asevera Paunero, que en cualquier caso lamenta que «con este proyecto no van a solucionar del todo el abandono animal, pero están aportando su granito de arena para ayudar al mayor número de perros posible».

Eso sí, para formar parte de la iniciativa, es imprescindible ser mayor de edad y tener la nacionalidad española y residir en nuestro país. Se podrán adherir un máximo de dos perros por persona y los animales deberán estar identificados con microchip y con sus cartillas sanitarias actualizadas.También deben legar en testamento notarial la propiedad del perro a la protectora.