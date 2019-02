La actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, decidido dar un paso atrás y no presentará su candidatura a las primarias del partido. En declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, la concejal madrileña ha explicado que no va a decantarse por ninguno de los dos precandidatos al proceso interno conocidos hasta la fecha, el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández, avalado por Pedro Sánchez, y el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha. “No quiero decantarme por uno u otro, no me corresponde y es positivo quedarme al margen de esta campaña”, ha explicado Causapié, quien sin embargo considera que el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, “tiene derecho totalmente a defender o a apoyar al candidato que considere oportuno”, pues a su juicio lo “importante” es que habrá primarias y los “militantes pueden decidir”.

Causapié ha defendido que no ha dado “ningún paso atrás” porque no había dado ningún paso hacia delante y ha añadido que había comunicado al secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, que si había “una propuesta avalada por el presidente del Gobierno” ella no se presentaría a primarias.

En lo que respecta a la valoración de su gestión como portavoz, Causapié ha dicho no estar “decepcionada” sino “satisfecha” por el trabajo hecho por su grupo municipal, al que atribuye los mejores proyectos de cambio en la ciudad, y también ha dicho que se siente “apoyada” por Ferraz, la dirección del PSOE en Madrid y “sobre todo de la militancia” y “las mujeres”.

La reacción del ex alcalde de Fuenlabrada, que también concurrirá en las primarias, no fue tan positiva. Ayer valoró que su elección “no es buen mensaje el decir que sólo son buenos” los candidatos independientes, como el ex seleccionador, que será su rival en primarias, en lugar de los que como él llevan “años comprometidos” con el partido. En declaraciones a Efe, De la Rocha reconoció que esta noticia ha generado “cierta sorpresa” entre militantes socialistas por el hecho de que Pepu Hernández sea una persona independiente, al igual que lo es el candidato del PSOE-M para la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.