Teatro gratis para los acompañantes de personas con discapacidad

Acercar las artes escénicas a todos los públicos es el objetivo con el que trabaja el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en su último proyecto cultural. En este momento la consejería de Cutura, Deportes y Turismo esta trabajando para que, junto con la consejeria de Políticas Sociales, los acompañantes de personas con discapacidad tengan bonificado el cien por cien de la entrada a los teatros de titularidad regional. «Estamos en proceso de análisis para determinar qué grado de discapacidad tendrán que tener los beneficiarios, pero ese es el objetivo», destacaron fuente del área que dirige Jaime De los Santos y que añadieron que este proyecto es, de momento «una idea que tenemos que desarrollar».

El objetivo de esta medida es que el acompañante de una persona con discapacidad no pague entrada cuando ambos accedan a algún espacio cultural de titularidad autonómica como ya ocurre, por ejemplo, con festivales como Teatralia –diseñado para acercar el teatro a los niños– o en las salas de artes plásticas de la Comunidad de Madrid en las que ya todo el acceso es gratuito. «Estos temas y los de accesibilidad me preocupan y me interesan mucho y estamos preparando proyectos totalmente inclusivos, en asuntos culturales y deportivos», agregó en declaraciones a Servimedia el consejero de Cultura. En materia deportiva, dijo que próximamente se presentará un Plan de Fomento del Deporte Inclusivo y que también están en marcha unas paralimpiadas escolares.