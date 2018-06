Último órdago a Carmena: sin estadio nuevo, no habrá Open de Tenis

Sigue la cuenta atrás: faltan 23 días para que se materialice el adiós del Open de Tenis. Así lo marcó el dueño del Masters 1.000 de Madrid, Ion Tiriac, que sigue esperando a que desde el consistorio de la capital, alguien atienda sus peticiones. El ex tenista rumano pone como condición para la continuidad del torneo en la ciudad la construcción, al lado de la Caja Mágica –donde ha tenido lugar hasta ahora el evento deportivo– de un nuevo estadio con capacidad para 10.000 asistentes y, además, que el Ayuntamiento asuma las subidas de premios a los participantes impuestas por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Si en tres semanas no llega una respuesta afirmativa del Ejecutivo Municipal, Ion Tiriac amenaza con llevarse el espectáculo a otra ciudad.

Así lo adelantó el propio promotor durante el Roland Garros en París, lanzando incluso un listado de sedes potenciales para acoger el torneo en caso de que el próximo primero de agosto no consiga del Ayuntamiento lo que quiere. Berlín, Múnich o una localidad cercana a Düsserldorf resuenan como las favoritas, pero no se descarta llegar a un acuerdo con el presidente ruso, Valdimir Putin. Ciudades todas que, a los ojos de Tiriac, responderían mejor a las necesidades de crecimiento de la competición. Y es que, el poder adquisitivo inferior de los españoles obliga a que las entradas sean más baratas en la capital, situación a la que el ex deportista sólo ve salida por medio de un estadio en el que entren más aficionados como forma de compensación.

Con este telón de fondo, fuentes municipales aseguraron ayer que se reunirán «en breve» con organizadores del Mutua Madrid Open –y representantes de los tres grupos políticos de la oposición, PP, PSOE y Cs– para abordar esta cuestión y tratar de alcanzar «un acuerdo como ciudad». El coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, insiste en que Madrid quiere que el torneo se siga celebrando en la ciudad, pero el presidente y CEO del Open, Gerard Tsobanian, explica que, por muy «felices» que se sientan en la capital, si no hay «futuro» en España, deberán buscarlo en otro lugar.

Dependiendo de los frutos de este encuentro entre todas las partes, el Masters 1.000 que desde 2002 acerca el tenis a Madrid podría irse sin cumplir su contrato, que caducaría en 2021.