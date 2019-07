Los próximos días pueden ser cruciales para la Comunidad de Madrid. Y es que puede que a finales de junio haya investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Es lo que se comentaba en los círculos del PP después del pleno de investidura sin candidato que se ha celebrado en la mañana de hoy y que ha activado la cuenta atrás de una nueva repetición de elecciones si antes del 10 de septiembre no hay candidato investido. Y es la popular Isabel Díaz Ayuso ha planteado una nueva fórmula que podría desbloquear la situación. La idea no es mover ni una coma del acuerdo de las 155 medidas que ha pactado con Ciudadanos pero, ante la posibilidad de que no haya firma de ningún documento a tres bandas, Ayuso plantea que cada partido defienda unas propuestas comunes en el debate de investidura y que eso quede plasmado en el diario de sesiones. Así quedarán por escrito, aunque no haya una rúbrica previa.

Para empezar, la candidata popular ya tiene asumido que tendrá que ponerse de nuevo la “chaqueta” de mediadora entre Ciudadanos y Vox para lograr que el entendimiento fluya. No descarta realizar reuniones por separado con un grupo parlamentario y con otro para conseguir su objetivo, que no es otro que evitar llegar a una investidura en el mes de septiembre. “Seguiremos tendiendo la mano a dos bandas hasta consensuar unas propuestas que miren para el futuro, dijo”. Por eso, en el pleno de trámite que se ha celebrado en la Asamblea, planteó una mesa de diálogo a partir de mañana para ofrecer propuestas consensuadas que se puedan presentar en el debate de investidura. De paso, reprochó tanto los naranjas como a los de Abascal no haber hecho lo suficiente para llegar a un acuerdo: “Cs ha hecho dos esfuerzos: un café con Vox un domingo por la tarde y la reunión de ayer para que no se diga...Y de Vox esperamos desde el 30 de junio que nos responda a un texto por el que no ha tenido el más mínimo interés y sin escuchar al partido que se sentó con ellos a dialogar desde el primer día”. Pero al final quiso poner el acento en que “es más lo que nos une”.

La candidata de Vox, Rocío Monasterio, se mostró partidaria de que el nuevo gobierno de centro-derecha llegue “cuanto antes”, pero también quiso hacer valer sus votos para que el proyecto se pueda ejecutar. “Vd. necesita 12 diputados, sra Ayuso, para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid y Vd, Sr Aguado, que tanto desea ser presidente, tiene que entender que también los necesita. Nosotros, en cambio, no deseamos formar parte de ese gobierno. Lo puedo decir más alto, pero no más claro”, dijo en referencia a su renuncia a ocupar consejerías. Ahora bien, también insistió en que “en Vox tenemos un mandato de nuestros votantes: en primer lugar, que su voz se escuche nítidamente y, en segundo lugar, que su voluntad sea respetada y a estos votantes no pueden pedirles ustedes un cheque en blanco”.

La intervención del candidato de la formación naranja, Ignacio Aguado, derivó en una trifulca con el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, y se posicionó de forma rotunda en el bloque de la derecha al plantear “¿cómo vamos a pactar con una señora que ataca cajeros automáticos (en referencia a la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra) y con otro que dice que hay que llevar más a Lenin en la cabeza que en la camiseta (en alusión a Errejón)?. ¿Hemos perdido el norte?”. De paso criticó que “se haya batido el récord de dedazos en el Ayuntamiento de Madrid” con el anterior Gobierno. A vox le pidió que “rectifique” y “deje de bloquear un gobierno de centro liberal, es una irresponsabilidad, porque su actitud podría llevarnos a un gobierno del Sr Gabilondo”, dijo. Poco antes de que comenzase la sesión, Aguado se había negado a sentarse en una mesa a tres al asegurar que “ya está negociado todo”.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, no ocultó su disconformidad con el presidente de la Asamblea de Vallecas hubiera convocado un pleno sin candidato después de los 64 apoyos con los que cuenta. “Disentimos de la interpretación realizada, no es adecuada. Ni he renunciado ni renuncio a mi derecho a ser proclamado como candidato. Ofrecemos un marco abierto al diálogo y lo seguiremos ofreciendo”, dijo.

En la misma línea se pronunció el candidato de Más Madrid, ïñigo Errejón, que tachó el debate de hoy de “falso” y echó en cara a Aguado que vaya a ayudar a “prorrogar” un gobierno como el del PP. “Van a pagar carísimo haber comprado una mercancía averiada”, le advirtió.

La candidata de Unidas Podemos, Isa Serra, también arremetió contra la “máquina de corrupción, privatización y segregación del PP”, la “cobardía” de Vox y el “drama” de que Cs se haya puesto del lado del PP y de Vox. Tachó de “infamia e indignidad” que Gabilondo no hubiera sido el candidato que se hubiera presentado hoy a la investidura.