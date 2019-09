«Where is Kobi», el grupo que persigue el éxito en Metro

Sin intención de causar confusión con su nombre, «Where is Kobi» es una banda madrileña y viene conquistando los oídos de la ciudad a su modo: en los metros. Jonathan, Lorenzo y Javier se conocieron a través de un concurso de música organizado por la productora Namo Music y, desde entonces, son inseparables. El programa consistió en que los aspirantes tenían la oportunidad de tocar en diferentes bares de Madrid los fines de semana y así, en los escenarios, notaron la gran química musical que tienen juntos.

El equipo no quiso perder el tiempo y rápidamente se puso un peculiar nombre: «Where is Kobi» o «Dónde está Kobi». Sin embargo, el nombre se debe más a la representación urbana de «Kobi», un personaje que, a pesar de todo, siempre trata de sacar una sonrisa a la gente y eso es precisamente lo que la banda quiere hacer, «sacar una sonrisa con su música», dicen los componentes del grupo.

Fueron visitando diversos espacios hasta que encontraron en las calles y el metro un lugar donde transmitir esa chispa que crean juntos. Así, como muchos artistas, el trío de jóvenes aprovecha los acogedores brazos multiculturales de la capital para darse a conocer. Afirman que, en ocasiones, han perdido la cuenta de las horas que pasan juntos. Sin embargo, saben que todo ese esfuerzo vale la pena porque cada euro que recaudan va directamente a los fondos de la banda.

La idea de recorrer el metro de Madrid surgió porque no querían depender de factores externos. Al mes de conocerse empezaron esta aventura. Si bien como agrupación aún son pequeños, cada uno por separado ya ha estado bastante tiempo en la música. Un aspecto fundamental que siempre tienen presente es que ellos no pierden la esperanza de llegar lejos en la música porque «nunca sabes quién te está viendo». Y no sólo eso, su intención es mostrar «positividad, buen rollo y alegría», afirman el trío.

Desde su experiencia, argumentan que «un escenario pequeño impone mucho más que uno grande, porque ves los ojos de la gente, tienes mayor responsabilidad porque te exigen más». En cambio, en las estaciones de metro «se encuentran con personas que no necesariamente quieren escuchar música, pero siempre tienen en mente sacarle una sonrisa a quienes han pasado por un mal día». Su lema principal es «decirle sí a todo» porque saben que no ganarán nada si no se arriesgan y lo intentan.

Precisamente gracias a esta filosofía se han animado a lanzar su primer disco. Puede que aún sea pronto para un álbum, pero como artistas sienten que se conocen de toda la vida. Además, en el tiempo que han estado juntos, han desarrollado una profunda amistad. Saben que las cosas llegan poco a poco.

La banda llegó a los metros de otras provincias de España y hasta el de Londres con la misma finalidad. La inclinación por el inglés que refleja su nombre y sus primeras canciones se deben al paso por el extranjero de los integrantes, sus influencias musicales y sus ganas de trascender más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, el primer espacio que quieren conquistar es España y, por eso, en su primer proyecto incluyen temas en ambos idiomas. La idea de trabajar de forma bilingüe les agrada ya que últimamente muchas bandas han logrado temas exitosos con esta mezcla.

De momento, han desembarcado con naturalidad en un género pop-alternativo comercial, pero afirman que aún tienen que centrarse en un estilo fijo. A pesar de ser un grupo, conservan su propia esencia y sienten que en sus temas se refleja «una pizca de cada uno». Ahora están en una web de crowdfunding en la cual todo aquel que quiera apoyar a la banda con donaciones podrá hacerlo mediante la plataforma «Kickstarter».

«Where is Kobi» sigue desbordando energía en las calles, metros y algunos escenarios. Conservan todas las ganas de transmitir al mundo con su música e ideología, el trío seguirá buscando el «Kobi» interno del público madrileño con la esperanza de tener un lugar en la industria de la música.