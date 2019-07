El Comité Regional defiende la investidura de Diego Conesa con pactos con Cs

Los socialistas murcianos no se resignan a ocupar durante cuatro años los bancos de la oposición en la Asamblea Regional. Por ello continúan intentando llegar a algún tipo de acuerdo con Ciudadanos para que apoyen a su candidato, el secretario general, Diego Conesa, después del primer intento fallido de líder del PP, Fernando López Miras, para ser investido presidente de la Comunidad Autónoma.

Ayer, el Comité Regional del PSRM apoyó la propuesta de su líder para continuar trabajando en un documento que acerque posturas con la formación naranja, tras negarse a incluir a Vox en el pacto firmado con el PP.

Conesa está dispuesto a alcanzar los puntos de acuerdo que sean necesarios, a pesar de que las «líneas rojas» impuestas por Cs también afectan a los socialistas, especialmente a aquellos más cercanos a las tesis de Pedro Sánchez, argumento que sirve en el caso del candidato socialista.

Pero todos saben que el secretario general es hombre paciente y amante del diálogo, por lo que todavía no ha perdido la esperanza de que, si no hay acuerdo tripartito de PP-Cs y Vox, puedan convencer a los de Albert Rivera en Murcia para que manifiesten al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, la posibilidad de «apoyar» la investidura del candidato socialista. Solo así Conesa tendría la posibilidad de ser el protagonista del debate de investidura para el que todavía no se ha establecido una fecha concreta.

Algunos miembros del Comité Regional manifestaron su indignación ante la posibilidad, recogida en Reglamento de la Asamblea, de que el presidente no le de la oportunidad de defender su investidura. Poco antes de la reunión Conesa manifestó ante los medios de comunicación que Castillo le había manifestado que le daría la oportunidad de hacerlo y le pidió que mantuviera su palabra.

A partir del lunes se entregará el nuevo documento, basado en el primero que redactaron PSRM y Cs, para ver si hay alguna variación en las consignas que llegan desde Madrid.

Cartagena

Pero el protagonismo del debate fue para la situación que se vive en Cartagena con la creación de la Gestora tras el pacto de los concejales socialistas con el PP en el que se reparten la Alcaldía de la ciudad portuaria.

Aunque la mayoría apoyó la actuación de la Ejecutiva regional sobre la apertura de expediente disciplinario, hubo alguna voz discordante, como la del secretario general de Lorca, que calificó la respuesta dada como de precipitada y desproporcionada. Aún así, en general se dio un voto de confianza para que la Gestora restituya el partido.

El nuevo documento

Durante este fin de semana los socialistas trabajan en un nuevo documento en el que se perfilarán las propuestas de su programa electoral y los acuerdos alcanzados tras las elecciones con Cs antes de que entraran en juego las estrategias a nivel nacional.

Otra de las piezas que puede entrar en la negociación con Cs es la posibilidad de que la dirección socialista apoye como senador autonómico a uno de los líderes de la formación naranja. La Ejecutiva tiene potestad para eso, apoyada por los diputados.