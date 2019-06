López Miras asegura que podrá compatibilizar los acuerdos alcanzados con Cs y Vox

El presidente de la Comunidad en funciones y candidato a la reelección del PP, Fernando López Miras, ha asegurado hoy que su objetivo de cara al debate de investidura de la próxima semana es conformar un gobierno que garantice la estabilidad y la gobernabilidad de la Región de Murcia, y dijo estar «convencido» de poder compatibilizar el acuerdo alcanzado con Cs con el pactado con Vox. «Me siento capaz de poder cumplir un programa de gobierno al que me he comprometido con Ciudadanos, así como también llevar a cabo el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox».

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, donde también ha insistido en que las negociaciones son fluidas, pero que con la formación de Santiago Abascal, por el momento, no hay prevista una próxima reunión. «Podría ser lo antes posible, y de hecho por mí podría ser esta misma tarde. Lo importante es que se haga cuanto antes».

Asegura que la voluntad de todos los partidos es mejorar la calidad de vida del millón y medio de murcianos, «y en eso estamos, abordando los programas, las medidas, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a llevar a cabo».

Además, apeló a la responsabilidad de la formación Vox para apoyar el gobierno sostenido por Cs y PP ya que, recordó, «los votantes de Vox no querían que el gobierno regional cayera en manos de la izquierda, sino que se cumpla la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, como lo es la bajada de impuestos».

Ahora, el debate de investidura de López Miras contaría con los votos a favor Ciudadanos, pero Vox ya ha dicho para refrendar su apoyo exigirá también entrar en el Ejecutivo murciano, de forma proporcional, al igual que sus rivales naranjas.

No obstante, la portavoz de Cs, Isabel Franco, ya ha dicho que no aceptaría entrar en un gobierno en el que también estuvieran los de Abascal, por lo que de formar parte, rompería su pacto con López Miras y abriría el camino a la Presidencia al candidato socialista, Diego Conesa.

Un escenario del todo inestable que cambia de color cada día, y que no será hasta la votación de los próximos días 1 y 2 de julio cuando se conozca el resultado final. De no recibir el apoyo necesario (23 diputados), la votación se repetiría 48 horas después, es decir, el jueves día 4.