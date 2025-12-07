El Gordo de la Primitiva: resultado del sorteo de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, han sido los siguientes: 32, 06, 02, 42, 18. El número clave (que sirve como reintegro) ha sido el 03.

¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?

La Primitiva es uno de los juegos de azar más populares en España, junto con la Lotería Nacional y la Bonoloto, gracias a sus atractivos premios y su extensa tradición en el país. Su origen se remonta al siglo XVIII, lo que la convierte en una de las loterías más antiguas del mundo.

El primer sorteo de La Primitiva tuvo lugar en 1763, durante el reinado de Carlos III, con el objetivo de recaudar fondos para el Estado sin necesidad de imponer nuevos impuestos a los ciudadanos. En sus inicios, se denominaba oficialmente "Lotería por Números" y se presentó como una alternativa más equitativa a otros métodos de financiación pública. Tras un período de interrupción, el sorteo fue restablecido en 1985 en su versión moderna.

En la actualidad, el juego consiste en seleccionar seis números entre el 1 y el 49, además de un número complementario y un reintegro. Los premios se distribuyen en distintas categorías, desde el "Pleno al 6" (acertar los seis números principales) hasta el reintegro, que permite recuperar el importe de la apuesta.

Uno de los aspectos más atractivos de La Primitiva es su bote acumulativo. En caso de no haber acertantes en la categoría de "Pleno al 6", el bote se acumula, lo que puede dar lugar a premios millonarios. De hecho, el premio más alto en la historia de La Primitiva se entregó el 15 de octubre de 2015, cuando un único boleto ganador obtuvo más de 101 millones de euros, una cifra récord que marcó un hito en este sorteo.

Además de su accesibilidad (una apuesta básica tiene un coste reducido), La Primitiva tiene un impacto social relevante, ya que parte de sus ingresos se destinan a proyectos sociales, culturales y deportivos a través de organismos públicos.

Su popularidad no solo se debe a los premios que ofrece, sino también a su capacidad de combinar tradición y modernidad. Actualmente, es posible participar en los sorteos tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas digitales, lo que amplía su alcance y facilita la participación de nuevos jugadores.