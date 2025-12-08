¿Cuánto tiempo hay que esperar en la cola de Doña Manolita de media a dos semanas del 22 de diciembre?

A dos semanas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la actividad en Doña Manolita vuelve a aumentar de forma notable. Como ocurre cada año en estas fechas, la administración madrileña registra largas colas desde primera hora de la mañana. Según las estimaciones habituales en este periodo, la espera media se sitúa entre 1 y 2 horas, aunque puede variar en función del día y de la franja horaria.

Las colas suelen avanzar más rápido durante la apertura, cuando todavía no se ha concentrado el grueso de compradores. Sin embargo, a partir del mediodía —coincidiendo con la llegada de más visitantes y curiosos— los tiempos pueden ampliarse, especialmente en jornadas de mayor afluencia como los sábados. Este comportamiento se repite prácticamente cada año, consolidándose como una dinámica asociada al propio sorteo.

Una administración con más de un siglo de historia y un largo historial de premios

La popularidad de Doña Manolita no es casual. Fundada en 1904, es una de las administraciones más antiguas y reconocidas de España y se ha situado históricamente entre las que más premios del Sorteo de Navidad han repartido. Su fama hace que muchas personas, tanto residentes en Madrid como visitantes de otras provincias, consideren imprescindible adquirir allí al menos un décimo antes del 22 de diciembre.

Este prestigio contribuye a que, año tras año, la demanda se dispare en la recta final previa al sorteo. De hecho, conforme se acerca la fecha, los tiempos de espera suelen incrementarse y es habitual que, en los días inmediatamente anteriores, las colas superen las 2 horas e incluso rocen las 3.

La venta de lotería de Navidad representa uno de los periodos de mayor actividad para la administración y se ha convertido en una tradición que muchos mantienen más allá de la expectativa del premio: para algunos compradores, conseguir un décimo en Doña Manolita sigue siendo casi un amuleto.