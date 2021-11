Lotería

Lotería de Navidad, EuroMillones, ONCE, Primitiva... ¿cuál es el sorteo que más toca?

El 22 de diciembre regresará el sorteo por antonomasia de nuestro país, la Lotería de Navidad. En total, 172 millones de boletos estarán disponible este año. La tirada ascenderá a 3.444 millones de euros, de los cuales el 70% se destinará a premios. Distribuidos en un total de 172 series, cada una con 100.000 números, el 22 de diciembre de 2021 se repartirán, en el Sorteo Extraordinario de Navidad, premios por valor de 2.408 millones de euros. Y si es un amante de los juegos de azar seguro que se ha preguntado alguna vez las probabilidades que hay de que le toque y si en los demás sorteos, celebrados a lo largo del año, existen más probabilidades de ganar.

En la Lotería de Navidad se repartirán un total de 15.304 premios, lo que significa que el 15,3% de los participantes ganará algún premio. Sin embargo, la probabilidad de que toque algo más que el reintegro es alrededor del 5%. Si hablamos de alguno de los 19 premios importantes, que van desde los 960 euros por boleto de las aproximaciones del tercer premio, a los 400.000 euros por décimo de “El Gordo”, la probabilidad se reduce al 0,019%.

EuroMillones

Imagen del logo del sorteo Euromillones.

Es una lotería europea que se celebra todos los martes y viernes desde París. Cada apuesta, formada por cinco números de entre el 1 y el 50 más dos números estrella de entre el 1 y el 12, tiene un precio de 2,50 euros.

El primer sorteo se celebró el 13 de febrero de 2004 en París. En ese momento, solo participaban los ciudadanos de España, Francia y Reino Unido. Más tarde se sumaron otros países como Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Las probabilidades de ganar el EuroMillones son de 1 entre 139.838.160.

Para incentivar a los jugadores nacionales, cada martes y viernes, además del sorteo de EuroMillones se realiza el sorteo de “El Millón”, un juego asociado en el que se sortea un millón de euros entre todos los jugadores que hayan sellado sus apuestas en España durante la semana. En este caso las probabilidades de obtener premio son más elevadas, ya que se reducirían a una entre el número de apuestas que se realicen en nuestro país.

Lotería Nacional

Lotería Nacional

Es uno de los juegos de azar más populares en España con una tradición de cientos de años, el primero sorteo se realizó el 4 de marzo de 1842 en la ciudad de Cádiz. Loterías y Apuestas del Estado es el organismo encargado de hacer el sorteo de la Lotería Nacional. Para poder participar en el sorteo, hay que comprar una participación con un número de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999. El décimo se puede comprar de forma física, en establecimientos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, o de forma telemática, a través de su página web. Se puede comprar un número concreto o uno aleatorio, dejando que el sistema lo haga automáticamente. Además, se puede poner asteriscos a las cifras que no desea seleccionar. Las probabilidades de ganar la Lotería Nacional son de 1 entre 18.000.000.

La Primitiva

La Primitiva

Es un sorteo organizado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra todos los jueves y sábados. El juego consiste en elegir seis números de entre el 1 y el 49, que formarán la combinación. El funcionamiento del sorteo es simple, se extraen de un bombo seis bolas cuyas cifras, de entre el 1 y el 49, formarán la combinación ganadora. Después se extrae una séptima bola, que corresponde al número complementario. Por último, el reintegro se obtiene de un segundo bombo que contiene diez bolas de entre el 0 y el 9. Las probabilidades de ganar La Primitiva son de 1 entre 13.983.816 y de 139,8 millones acertando el reintegro. El Gordo de La Primitiva consiste en elegir 5 números entre el 1 y el 54 (en la primera matriz de pronósticos) y un número entre el 0 y el 9 (en la segunda matriz de número clave). Las probabilidades de ganar son de 1 entre 31.625.100.

La Bonoloto

Bonoloto

El juego premia una combinación numérica de 6 cifras, que se extraen entre el 1 y el 49. Por otro lado, se extrae un número complementario y un reintegro, que resultará un número del 0 al 9. Para poder obtener algún premio en el sorteo de la Bonoloto, hay que acertar como mínimo tres cifras. El premio se adecuará en función del número de aciertos que haya obtenido. Si en una misma categoría hay varios acertantes, el premio se reparte de forma equitativa entre los afortunados de dicha categoría. En el caso de que la categoría inferior recibiera un premio mayor a causa del reparto, se junta el fondo de ambas categorías y se reparte entre los acertantes. Las probabilidades de ganar la Bonoloto son de 1 entre 13.983.816 y de 139,8 millones acertando el reintegro, al igual que en La Primitiva.

La Quiniela

La Quiniela

Es un juego de azar español, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, que se basa en la Primera División y Segunda División de fútbol. Actualmente, la apuesta se realiza sobre una lista de 15 partidos, normalmente 9 de Primera División y 6 de Segunda División. Las semanas en las que existen compromisos internacionales de selecciones, se incluyen en el boleto 4 partidos internacionales (el partido que dispute la Selección española y los otros 3 más destacados) y los once partidos de la jornada de Segunda División. Las probabilidades de ganar la Quiniela son de 1 entre 14.348.907.

Cuponazo de la ONCE

Cuponazo de la ONCE

La entidad organiza varios sorteos en nuestro país, como el Sorteo Combo, el Sorteo 7/39, el Super Once, Los Rascas y los Triplex. Ahora bien, el más importante de todos ellos es el Cuponazo de la ONCE ya que fue el primer sorteo que celebró la organización el 8 de mayo de 1939. Las probabilidades de ganar el Cuponazo de la ONCE son de 1 entre 13,5 millones.

La Lotería de Navidad y el Niño

Varios décimos de la administración de lotería Doña Manolita, a 2 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La madrileña administración de lotería Doña Manolita presenta importantes colas de espera para adquirir un número del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021, que desde el mes de julio han estado a la venta para repartir 2.408 millones de euros en premios.

En ambos sorteos las probabilidades de ganar el primer premio son las mismas, concretamente de 1 entre 100.000. Y es que en los bombos de ambos sorteos hay un total de 10.000 números. Ahora bien, la diferencia principal entre cada uno de ellos es que, en la Lotería de Navidad los premios son más elevados, mientras que en la Lotería de el Niño hay más posibilidades de ganar cualquier premio ya que se les da mayor importancia a los reintegros. En el caso de la Lotería de Navidad se reparten un total de 15.304 premios, lo que nos da unas posibilidades de ganar del 15,3%, mientras que en la del Niño se reparten 37.920 premios, con una posibilidad del 38% de llevarse el premio.