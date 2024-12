Así es el ritual casero del Maestro Joao para que te toque la lotería de Naviad

En los días previos a los grandes sorteos de lotería, como la Lotería de Navidad o el Euromillón, es habitual que las personas busquen maneras de incrementar su suerte. Entre quienes han ganado fama por sus consejos místicos está el Maestro Joao, reconocido vidente y astrólogo español, conocido por sus predicciones en televisión y su carisma.

Ya sea que creas firmemente en el poder de los rituales o simplemente lo veas como un acto simbólico para aumentar tu confianza, el ritual del Maestro Joao es una forma de añadir un toque de magia y esperanza a los días previos al sorteo de la Navidad. Recientemente, el Maestro Joao compartió en un programa de radio un ritual casero diseñado para que te toque la lotería.

Preparativos previos al ritual

El Maestro Joao destaca que antes de realizar cualquier ritual, es esencial estar en un estado mental tranquilo y positivo, es importante relajarse, meditar unos minutos y limpiar el espacio donde realizarás el ritual.

Para este ritual, necesitarás los siguientes elementos:

un recipiente

café molido

cuchara sopera

tus décimos de lotería

Pasos a seguir en el ritual para que te toque la lotería

Meter en el fondo del recipiente café molido. En medio del recipiente, dejar clavada una cuchara sopera. En ese mismo tarro, y en forma de rulo, hay que ir metiendo todos los décimos de lotería que quieres que se premien. Por último, la madrugada de la Lotería de Navidad, es decir, la noche del 21 al 22 de diciembre, antes del sorteo, hay que sacar la cuchara y ponerla debajo de la almohada. Esa noche, debes dormir con la cuchara debajo de tu almohada.

El éxito del ritual no solo depende de los pasos seguidos, sino de la intención con la que se realice. Más allá del ritual, la lotería sigue siendo un juego de azar, y no hay garantías absolutas de éxito. Sin embargo, enfatiza que estos rituales tienen un valor espiritual que va más allá de ganar o no.

Ya sea que creas firmemente en el poder de los rituales o simplemente lo veas como un acto simbólico para aumentar tu confianza, el ritual del Maestro Joao es una forma de añadir un toque de magia y esperanza a los días previos al sorteo.