Este será el número del 'Gordo' en el sorteo de la Lotería de Navidad 2023, según la predicción de un vidente

Queda poco más de un mes para encender la televisión y escuchar cantar a los niños de San Idelfonso los distintos números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad. El próximo 22 de diciembre se conocerá el 'Gordo', el primer premio de este sorteo extraordinario dotado con 400.000 euros el décimo, 4 millones de euros a la serie.

Un premio que todos quisieran ganar pero que solo está al alcance de unos pocos afortunados. Sin embargo, un vidente ha predicho el número que cree que será el ganador del sorteo de la Lotería de Navidad 2023.

David Hernando ha sido la persona que ha predicho el que puede que sea el número más importante del año. Una premonición que no muchos se creen. Sin embargo, el hombre se muestra entusiasta al revelar el número que cree que será el ganador de esos 400.000 euros el próximo 22 de diciembre en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2023.

73.920: este es el número ganador de la Lotería de Navidad 2023 según un vidente

Él mismo advierte de que es "una experiencia en un plano astral". Por tanto, explica que "no es un vídeo de adivinación, no es un vídeo de predicciones". Lo define como "una experiencia que no os va a dejar indiferente".

El vidente asegura en el vídeo que llevaba bastante tiempo intentando buscar ese número que se encontraba "en algún sitio de nuestra mente". Es decir, "en el plano astral". Finalmente lo consiguió en una experiencia que tuvo "hace unos días".

No era la primera vez que Hernando salía a este otro plano: "Salí de mi cuerpo hace unos días, salí al plano astral. Esta vez estaba todo oscuro, pero sentía la presencia de tres o cuatro personas. Eran amigos del plano astral. Había dos chicas. De repente, empecé a tocar todo y me di cuenta de que había bolsas grandes con ropa dentro y estaba yo encima de unas cajas enormes que parecía que también tenían ropa", empieza a contar su experiencia.

En "semioscuridad", comenzó a ver que estaba en "algunos almacenes de un centro comercial desconocido". Decidió salir de él y se encontró dentro del centro comercial. Allí tenía dos opciones según cuenta en su vídeo de TikTok: subir al piso de arriba por unas "escaleras grandes y oscuras" o salir hacia "una especie de Mediamarkt". Sin embargo, el vidente decidió subir las escaleras y al llegar a la parte de arriba se dio cuenta de que "el centro comercial estaba enterrado bajo tierra".

No obstante, encima de él había "una especie de cúpula". Su puerta estaba "tapiada", pero pudo acceder "atravesándola" después de darse cuenta de que le seguían unas "sombras oscuras" que no le gustaban "nada".

Al atravesar esa cúpula, se encontró con lo que él define como "un lugar intermedio", al que todavía no le ha puesto nombre. Un sitio en el que "se obtiene información que se puede comprobar en el plano físico". Es aquí donde encontró el número del 'Gordo' de la Lotería de Navidad 2023. El vidente explica que vio un callejón muy estrecho y una casa muy grande que le resultó curiosa. Su ventana y puerta estaban cerradas, pero de la ventana se asomó un amigo suyo que hace tiempo que no veía. David le pidió un décimo para la Lotería de Navidad y su amigo le dio "un papel viejo y estropeado". Le dijo: "Esto es para ti, te estaba esperando. He escrito el número yo mismo, a mano".

Hernando asegura que apenas podía leer los números. Pero aun en la oscuridad, decidió no moverse y al volver a mirar al papel, "los números aparecieron". "Claros y concisos": 73.920. El vidente revela en el vídeo que el paso más difícil es pasar la información "del plano astral al físico": "Me moví lentamente y pude agarrar el móvil y lo apunté". No obstante, su experiencia va más allá, pues se dio cuenta de que "en el reloj marcaba un número espejo, el 2:22. Ver este número significa que un ángel quiere atraer tu atención para comunicarte algo muy importante. 'Vas por donde tienes que ir. Vas por el camino correcto y tienes que seguir adelante'".

Finalmente, el vidente acaba su vídeo asegurando que "no sé lo que pasará, esto es puro entretenimiento. Ya sabéis".

Aunque hay mucha gente que no le crea, hay otras personas supersticiosas que puede que tengan sus palabras en alta estima. Estas deben saber que el número 73.920 está agotado en las administraciones donde se vendía, según recoge SELAE. Este número se vendió en Bilbao, Huelva, Girona y Valencia. No obstante, hay que esperar al día 22 de diciembre para ver si lo que predice este vidente se cumple.