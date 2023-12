El misterio de un décimo que todavía se desconoce si ha sido premiado o no

El 22 de diciembre es una fecha especial para aquellos que esperan con anticipación el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, algunos de los agraciados no han recibido buenas noticias. Mientras los niños de San Ildefonso entonaban el número 57170, agraciado con una pedrea de cien euros, hasta el momento no se ha confirmado su estatus como premiado.

Según informa el Faro de Vigo, este momento ha sido desconcertante: la emoción inicial por un número de lotería que parecía premiado se ha transformado en confusión, ya que no figura como tal. Esta situación afecta a Elena y Lorena, propietarias de una peluquería en Combarro (Pontevedra). Cada año adquieren este número para sus clientas y en esta ocasión llegaron a vender 250 décimos. Sin embargo, al intentar cobrar el premio, la Administración se niega a pagarlo, argumentando que no está premiado.

En medio de la expectación y la confusión, el estatus de este número premiado no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades competentes. Hasta el momento, Loterías y Apuestas del Estado no ha proporcionado ninguna solución ni se ha pronunciado al respecto. No obstante, la administración de Combarro ha aconsejado a las afectadas que presenten una reclamación en la delegación de Loterías, adjuntando su DNI y una copia de cada décimo premiado.

Es crucial que los participantes verifiquen si sus décimos han sido premiados y en qué cantidad. En la web oficial oficial del sorteo (www.loteriasyapuestas.es) existe un buscador que permite esta comprobación de manera intuitiva. Solo es necesario ingresar el número del décimo en la casilla correspondiente y, al hacer clic en 'Buscar', se muestra de inmediato si el décimo ha sido premiado.