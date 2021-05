Que parezca que acabas de volver de la playa sin haber tomado el sol es fácil, solo tienes que usar estos autobronceadores de Clarins para lucir piel suave y dorada

¿Todavía sigues temiendo al autobronceador? Sí, tranquilas, nosotras también éramos de las torpes que nos quedábamos a parches o de color naranja. Y sí, has leído bien. Éramos en pasado. Todo ha cambiado después de probar estos autobronceadores de Clarins con los que parece que acabamos de llagar de la playa. Que oye, no estaremos en Tulum como medio Instagram pero podemos estar igual de bronceadas mientras tecleamos delante del ordenador. ¿Qué no te lo crees? Pues ahora verás.

Ahora es posible, con la gama de cuidados autobronceadores rostro y cuerpo de Clarins. Que no podemos viajar, pero sí podemos ¿Conseguir un bronceado natural o un bronceado tropical desde tu casa? Que no podremos viajar, pero sí podemos tener buena cara, como después de una jornada al aire libre, o más dorada por el sol, a tu gusto. Hay diferentes tipos de texturas, productos según la necesidad de cada persona. Clarins te ayudará a no abusar del sol sin renunciar al bronceado.

¿POR QUÉ SON DIFERENTES?

El [SelfTanComplex], verdadero corazón de las 4 fórmulas autobronceadoras da a la piel un tono bronceado radiante, natural y duradero. Combina, en cantidades perfectas, 2 azúcares de origen natural obtenidos mediante procedimiento biotecnológico. Para evitar deshidratar la piel y conseguir un bronceado más duradero, los Laboratorios Clarins incorporan en las fórmulas el extracto de higo, uno de los frutos con mayor poder hidratante, y aloe vera.

Unas gotitas de sol en tu crema habitual para un bronceado a medida

Addition Concentré Éclat en dos versiones, para rostro y para cuerpo, es uno de los autobronceadores que está triunfando entre las influencers más conocidas. Ambos concentrados están formulados con un 99% de ingredientes de origen natural, entre ellos el áloe vera, y se mezclan con los tratamientos faciales o corporales habituales para obtener un tono soleado a medida.

¿Cómo utilizarlo? 2 - 3 gotas para el rostro y 4 - 6 para el cuerpo, según la intensidad del bronceado deseada y aptos para repetir los días siguientes.

¿PRECIO?

Addition Concentré Éclat Rostro 28,50 €

Addition Concentré Éclat Rostro.

Addition Concentré Éclat Cuerpo 42 €

Addition Concentré Éclat Cuerpo.

Gelée Auto-Bronzante Express

Apto para usar tanto en rostro como en cuerpo. Consta de una textura gel fresca, muy eficaz, que deja la piel con un tono bronceado muy natural y uniforme, sin dejar marcas. Perfecto para las más activas que podrán vestirse inmediatamente después de la aplicación.

Gelée Auto-Bronzante Express.

¿PRECIO? 29,50 €

Lait Fondant Auto-Bronzant

También es apto para rostro y cuerpo. Una textura láctea fundente que aporta un bonito tono dorado a la piel al tiempo que la hidrata 24 horas, gracias a los extractos de higo y aloe vera. La piel nutrida e hidratada permanece flexible y conserva el bronceado por más tiempo.

¿Cómo aplicarlo? La leche y el gel se aplican con la mano o, mejor, con un guante, mediante movimientos circulares sobre la piel exfoliada e hidratada.

Lait Fondant Auto-Bronzant.

¿PRECIO? 29,50 €.