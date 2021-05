Fernando García Calvo (Huawei): «Aún hay mucho espacio para innovar en buscadores»

El 20 de mayo de 2020 se publicó Petal Search en la AppGallery de Huawei en más de 170 países y regiones. Todo había comenzado justo un año atrás, en mayo de 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos prohibió que varias empresas mantuvieran relaciones comerciales con Huawei. Eso incluía utilizar todos los servicios vinculados de Google. De un día para el otro el fabricante chino no podía incluir en sus dispositivos aplicaciones como Facebook, Instagram, ni utilizar los servicios de Google, como GMail, Chrome o YouTube (aunque Android sí, ya que es open source) .

Teniendo en cuenta que los servicios de Google están instalados en todos los móviles Android de forma cuasi obligatoria y eso supone un 90% de la franja de mercado de los móviles, la medida tuvo un efecto inmediato en Huawei y aceleró el desarrollo de los componentes finales de su ecosistema. Y allí es cuando nació Petal: inicialmente presentado como un complemento a AppGallery para cubrir un catálogo similar o superior incluso a PlayStore de Google para que los usuarios de Huawei pudieran descargarse aplicaciones oficiales. Lo interesante es que la iniciativa tuvo éxito y ahora mismo toma apenas 20 segundos buscar una app vinculada a Google u otra empresa estadounidense, descargarla en un móvil Huawei y usarla normalmente. La eficacia del sistema demostró que Petal Search podía alcanzar cotas más altas de uso. El equipo de Huawei ya tenía otros planes para el buscador que se habían estado probando en España y otros pocos países, y se hicieron oficiales en el evento para desarrolladores de septiembre de 2020 donde se anunció el alcance de un buscador. Ese fue el siguiente paso de Petal.

Complejidad

Pero no estamos acostumbrados a ver nuevos buscadores en el mercado y todo lo nuevo atrae, pero también despierta recelo. Aquí es cuando aparece Fernando García Calvo, director adjunto de Petal Search en Europa y la primera pregunta es lógica, habiendo tanta competencia en otros servicios, ¿por qué es tan complejo lanzar un motor de búsqueda? «La infraestructura y la tecnología requerida para crear un buscador están al alcance de muy pocas empresas –nos explica desde las oficinas centrales de Huawei en Madrid–, o dicho de otra forma, las barreras para entrar al sector de los buscadores son muy altas. Existen buscadores muy específicos en temas como viajes, comparadores de precios... o muy bien optimizados para ciertos idiomas, pero en general todos los buscadores alternativos más recientes utilizan servicios (APIs) de otros buscadores para construir su propio buscador. En nuestro caso, ya teníamos todas las tecnologías (big data, servidores Cloud, centros de datos, inteligencia artificial, indexación, móviles) y hemos creado un gran equipo internacional con múltiples centros de I+D en Europa, Oriente Medio, India y China incluyendo talento muy cualificado en buscadores que nos permite tener un producto competitivo y con un roadmap muy avanzado».

No es nada sencillo crear un buscador de cero, uno capaz de brindar resultados eficientes entre miles de millones de páginas y para miles de millones de usuarios... en apenas un segundo. Fue en ese momento cuando nació la segunda «estación» de Petal Search, por llamarla de algún modo. Más allá de la búsqueda de aplicaciones, Petal Search incluye pestañas para buscar viajes, imágenes, noticias, deportes, compras, hoteles, vuelos. Solo para tener un poco de perspectiva: en 1997 se registró Google. Cuatro años más tarde incluyó la búsqueda de imágenes, en 2006 logró añadir información de vuelos y el clima. Tuvieron que pasar casi 15 años para que llegara la búsqueda inversa con imágenes. Todas las configuraciones y opciones que hoy vemos en Google y que le tomaron 20 años, Huawei las desarrolló en menos de uno. Pero, ¿es suficiente esto para seducir al usuario? «Todos estamos acostumbrados a buscar en Internet –afirma García Calvo–, no podríamos vivir sin buscadores que nos guíen por internet, pero te diría que hay muchas posibilidades de innovación alrededor de los buscadores actuales. Nosotros pensamos que a la búsqueda pasiva (escribe lo que quieras buscar) se le puede unir una búsqueda proactiva, donde presentar alternativas útiles, próximas, acertadas a tus intereses antes de haber buscado nada, como hacemos en nuestros canales Cerca de ti, Viajes o Compras donde, además, puedes buscar de forma restringida a cada temática. Si te gustan las noticias es tremendamente sencillo revisarlas por temáticas, indicar lo que te gusta o no y llegar a unas posibilidades de búsqueda cuasi-profesionales en la pestaña de noticias. Además hemos hecho tremendamente sencillo y comprensible la gestión de la privacidad ofreciendo opciones privacidad máxima o uso personalizado con múltiples opciones, siendo 100% compatibles con el RGPD que ha sido certificado por entidades europeas. A esto hay que sumarle que cada mes, con cada nueva versión, aparecen novedades incontables».

Socios locales

En este sentido, uno de los aspectos que rara vez se tiene en cuenta en los buscadores son los socios locales, que aportan un valor añadido al buscador. En Europa, Petal Search cuenta con unos 200 socios, como Groupon, El Corte Inglés, Kelkoo, Squid, Trivago, HomeToGo, Civitatis... Luis Sabates, Managing Director de Groupon en España señalaba hace poco que «la colaboración con el equipo de Petal Search es emocionante y estábamos ansiosos por formar parte de Petal». Para Núria Bruguera, SEM Manager de Tradeinn, uno de los e-commerce más innovadores de España, «teníamos muy claro que queríamos estar presentes en el buscador desde sus inicios y acercar al usuario los productos de las mejores marcas». Todas estas asociaciones permiten que el usuario local obtenga descuentos e información única y específica de su zona, como acceso a atracciones o eventos culturales.

Con el paso del tiempo, Huawei activó, en julio de 2020, la búsqueda visual y por voz, pestañas de compras y resultados deportivos en vivo. Dos meses más tarde le sumó música, libros, personalización del suministro de noticias y notificaciones push. ¿Más características? Se ha incluido Petal Go (el asistente inteligente), un sistema de traducción automática en Búsqueda visual, selecciones personales de suministro de noticias... Y todo ello lo consiguió en apenas un año, lapso en el que se ubicó entre los cinco buscadores más importantes del planeta. Pero España ocupa un lugar fundamental en este contexto ya que Petal Search está operado en Europa por el equipo que García Calvo lidera. «Aquí creo que radica otra diferencia con otros buscadores –nos explica el propio García Calvo–, que es la cercanía a cada mercado donde está lanzado. Es decir, el equipo de Europa, dentro de Aspiegel, contacta e integra socios interesados, monitoriza la calidad y corrige problemas, lanza campañas de comunicación y de fomento del uso del servicio combinando temáticas y ofertas locales. No es una tarea sencilla, como se ha visto con otros buscadores, lanzar un buscador nuevo al mercado pero la acogida que hemos tenido tanto a nivel de empresas colaboradoras en todos los países y sectores así como los primeros millones de usuarios nos animan a seguir adelante».

Como primer año, los logros de Petal Search son muy interesantes y han levantado más de una ceja de sorpresa y admiración. Pero cuáles son los desafíos actuales y las expectativas de futuro? «Entendemos que existe una necesidad de ofrecer más y nuevas alternativas a los buscadores actuales –confirma García Calvo–. En otras regiones del mundo hay múltiples buscadores con cuotas de mercado más repartidas a lo que vemos en Europa por ejemplo. Pensamos que más opciones significa más valor al usuario final, más innovación y más posibilidades a las empresas que quieren promocionarse. Actualmente consideramos que estamos en el top 5 de los buscadores a nivel Europeo. No me atrevo a fijar un horizonte fijo, pero considerando el ritmo en la evolución del producto, la acogida de nuestros socios y el mercado y el futuro cercano de un mundo hiperconectado –donde los buscadores no estarán cerrados a un móvil o un PC– creo que Petal Search será un candidato a estar en los top 3 buscadores en los próximos años».

Para todos los dispositivos

Lo interesante de un buscador nacido en estos tiempos es que ya no solo se trata de conectar con la web a través de ordenadores, tablets o smartphone, sino también de otros tipos de dispositivos, como relojes, altavoces inteligentes, cascos o vehículos... ¿Cuál es la visión de Petal para este futuro? «Esta pregunta es muy interesante –concluye García Calvo– ya que podemos mostrar desde Petal Search cómo es un auténtico ecosistema de búsqueda abierto (open Search ecosystem) por tres razones. En primer lugar, colaboramos con otros buscadores como Qwant (un gran referente en Europa) y otros cuyos resultados aparecen también dentro de Petal Search para dar más opciones a los usuarios. En segundo lugar, toda la tecnología de Petal Search ya la puede utilizar cualquier empresa a través de nuestro «Search Kit» (disponible en la página de desarrolladores) e integrar potentes funciones de búsqueda y recomendación sobre internet o sólo para sus propios datos. En tercer lugar, Petal Search se expande a nuevos dispositivos como la versión Mobile web (petalsearch.com), cualquier móvil Android y nuevos dispositivos que se lanzarán en breve. Hoy, que Petal Search cumple un año, sería un buen momento para ir a «su casa» y dejarse agasajar. Hay sorpresas seguro.