¿Cuáles son los bancos que cobran menos comisiones?

El bolsillo de muchos consumidores se ha visto afectado por las comisiones bancarias. Durante los últimos años, los bancos han ido aumentando paulatinamente el coste de sus cuentas corrientes, una medida que ha afectado especialmente a los clientes menos vinculados, que son los que tienen más dificultades para librarse de estos gastos.

Pero ¿qué opinan los consumidores de la política de comisiones de sus bancos? Para salir de dudas, el comparador de productos financieros HelpMyCash.com ha pedido a más de 1.000 clientes bancarios que valorasen las comisiones que les cobran. El estudio ha revelado notables diferencias entre el grado de satisfacción de los clientes. Así, mientras que los usuarios de ING valoran la política de comisiones de la entidad con una nota media de 4,1 sobre cinco, lo que la convierte en el banco mejor valorado de la lista, los de Liberbank suspenden a la entidad al darle una nota media de 2,3 sobre cinco.

El trío de las entidades mejor valoradas en el terreno de las comisiones en los Premios HelpMyCash 2021 lo completa Openbank y Bankinter. En cuarta posición se sitúa BBVA, con una nota de 3,1. El banco azul es el mejor valorado de las grandes entidades de España, por delante del Sabadell, CaixaBank y Banco Santander.

Cero comisiones por la cuenta

Los dos bancos mejor puntuados, ING y Openbank, tienen dos características en común: son digitales y no cobran comisiones por el mantenimiento de sus cuentas corrientes ni por los servicios básicos asociados. En el caso de Openbank, ni siquiera hace falta cumplir ningún requisito de vinculación para aprovechar las ventajas de su cuenta corriente básica.

La realidad es que muchos bancos comercializan cuentas sin comisiones e, incluso, sin vinculación, entre los que se encuentran entidades como BBVA, CaixaBank o el Santander, pero muchas entidades han ido cambiado las condiciones de sus cuentas durante los últimos años, algo que ha afectado a una parte de sus clientes y se ha traducido en un mayor descontento.

¿Qué ofrece ING?

La Cuenta Nómina de ING es el producto estrella del banco naranja. No tiene comisiones de mantenimiento, permite hacer transferencias SEPA sin coste que llegan a su destino el mismo día y no cobra por las tarjetas de débito y de crédito.

A diferencia de la mayoría de los bancos, permite sacar dinero gratis de más de 50.000 cajeros españoles e incorpora otra ventaja atractiva: dos días de descubierto gratis por si llega un recibo y no hay saldo suficiente en la cuenta. También permite enviar dinero por Bizum, agregan desde HelpMyCash.

Para disfrutar de todas sus ventajas es necesario domiciliar una nómina, pensión o paro de cualquier importe o recibir transferencias desde otro banco de al menos 700 euros al mes.

Openbank, la filial online del Santander

Una alternativa para todos aquellos que no quieren pagar comisiones, pero no tienen ingresos regulares es la Cuenta Corriente Open de Openbank. No tiene comisiones de mantenimiento ni por emitir transferencias y no exige ningún requisito de vinculación. La tarjeta de débito asociada no tiene cuotas anuales y permite sacar dinero gratis en los más de 7.000 cajeros que tiene el Santander en España. Openbank también colabora con Bizum.

Asimismo, el banco online comercializa una cuenta nómina para clientes que puedan domiciliar ingresos regulares de al menos 900 euros al mes o que reciban transferencias mensuales desde otra entidad de ese importe. La Cuenta Nómina Open tiene ventajas adicionales: incluye una tarjeta de crédito sin coste y devuelve el 0,5% de los ingresos del hogar domiciliados en el banco (luz, gas, teléfono, móvil e Internet).

Bankinter cierra el podio

La tercera entidad mejor valorada es Bankinter. Los titulares de la Cuenta Nómina tampoco pagan comisiones ni de mantenimiento, ni por hacer transferencias ni por la tarjeta de crédito asociada, que también se puede usar para sacar dinero a débito en más de 17.000 cajeros españoles. El banco también permite usar Bizum.

No obstante, la característica más llamativa de la Cuenta Nómina de Bankinter es su imbatible rentabilidad: paga hasta un 5% TAE el primer año y hasta un 2% TAE el segundo sobre los primeros 5.000 euros, lo que permite ganar hasta 340 euros brutos.

Eso sí, sus requisitos de contratación son más estrictos: hay que domiciliar una nómina de al menos 800 euros, tres recibos al trimestre y hacer tres compras con tarjeta cada tres meses.