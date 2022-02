Estos son los productos sexuales más demandados para celebrar San Valentín

El día de San Valentín se acerca. El amor se vive todos los días, pero el próximo 14 de febrero es el momento perfecto para celebrarlo y recordar a esa persona que tanto quieres cuanto significa para nosotros.

Puedes hacerlo con un gesto, una cena romántica, una escapada o un regalo. Pero, para los más “juguetones”, Atida | Mifarma nos trae un listado de los regalos eróticos más demandados del mercado. Productos y juguetes sexuales para disfrutar solo o en pareja con los que, seguro, acertarás ese día tan señalado.

Atida | Mifarma , la compañía online de productos de farmacia y parafarmacia, ha elaborado una radiografía de los hábitos y tendencias de consumo de productos sexuales. Qué tipo de productos sexuales son los preferidos por sus clientes, el perfil de los compradores o las tendencias que nos traerá el 2022 son algunos de los datos que la compañía ha extraído de su plataforma.

Según sus datos, las mujeres son las que más compran productos sexuales. Las cifras indican que más de un 70% de las compras de salud sexual son realizadas por mujeres frente al 30% de los hombres. Además, destaca que también ellas son las que más compran productos sexuales para usar en pareja.

Por un lado, tras el incremento en más de un 300% de las ventas de juguetes sexuales en 2020; la tendencia ha seguido al alza en 2021. Durante el pasado año, aumentaron las ventas de juguetes sexuales en más del 30% con respecto al año anterior. Por su parte, si hablamos de productos sexuales (condones, lubricantes, geles etc.), su demanda en 2020 también se incrementó en más de un 120% con respecto a 2019. Una tendencia que ha continuado en 2021 con el aumento del 83% en relación a 2020.

“La pandemia solo fue el origen de esta tendencia hacia juguetes sexuales y salud sexual. Actualmente se ha instaurado con tanta naturalidad en la vida íntima de las parejas y los solteros que estamos impresionados. Los consumidores están cada vez más educados en salud sexual y, pese a prejuicios y barreras psicológicas, su interés sigue creciendo” reconoce Reme Navarro, farmacéutica y directora de estrategia de Negocio de Atida en el sur de Europa.

Las tendencias que primarán durante este 2022:

Destacan los lubricantes

“Se trata del único producto que se usa en todas las relaciones sexuales y la tendencia es educar para que se use no solo en el sexo vaginal y oral sino en el sexo anal y en la masturbación” declara Reme. En España, más del 50% de la población no utiliza lubricantes pero cuando prueban el producto, un 22% de los consumidores vuelve a comprarlo.

Durex Naturals Gel Lubricante Íntimo FOTO: MIfarma

El de Durex Naturals H20 es un lubricante hecho con ingredientes 100% naturales. Su textura ligera y libre de fragancias y colorantes favorece unas relaciones sexuales más placenteras e indoloras. Está enriquecido con prebióticos que ayudan a mantener el balance de la flora vaginal. Es apto para sexo vaginal, anal y oral, y también es compatible son el uso con preservativos tanto de látex de caucho natural como de poliisopreno.

También destaca el uso de aceites vaginales, sobre todo este de Pompeia que está triunfando en el mercado por su triple función de higiene, cuidado y protección.

Preservativos ultrafinos y XXL

La innovación también llegará a los preservativos con nuevos modelos y tallas como los preservativos ultrafinos o los preservativos XXL; ya que cada vez más usuarios demandan un catálogo que se ajuste a todas las tallas y necesidades.

Mifarma Daily Preservativos Ultra Finos FOTO: Mifarma

Estos de ultra-finos de Mifarma Daily están diseñados para ofrecerte una increíble experiencia sexual. Proporcionan una mayor sensibilidad para sentir aún más cerca a tu pareja. Además, son aptos para veganos.

El satisfayer, el eterno favorito

Según datos de la plataforma, el satisfyer sigue siendo el producto más demandado, seguido muy de cerca por el anillo vibrador Durex y el mini estimulador para el clítoris y vagina. Por otro lado, completan la lista otros clásicos como juguetes anales, bolas chinas para ejercitar el suelo pélvico, lubricantes o preservativos.

Todos ellos siguen siendo un must que no puede faltar en el carrito durante todo el año pero especialmente los días previos al 14 de febrero.