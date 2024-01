Blau Hotels: El paraíso te espera en 2024

Para ello cuenta con una amplia oferta de alojamientos de calidad, adaptados a las necesidades y preferencias de cada viajero. Desde hoteles resort en régimen de todo incluido, hasta apartamentos y villas con encanto. Hoteles para escapadas de pareja o para las mejores vacaciones en familia.

Sea cual sea tu estilo de viaje, Blau Hotels tiene el alojamiento perfecto para ti.

Además, siempre podrás beneficiarte de increíbles promociones del grupo. El objetivo de Blau es que disfrutes unas vacaciones de ensueño. Por eso, siempre tienen promociones para ti. Entra en la página web www.blauhotels.com y date de alta en el club BlauAmigo para beneficiarte de descuentos y beneficios exclusivos.

Disfruta de Blau Colonia Sant Jordi o Blau Punta Reina Resort en Mallorca, todos ellos con instalaciones de calidad y actividades para todos los gustos

Mallorca: La isla de la calma

Mallorca es la isla con más diversidad de las Islas Baleares, y un destino ideal para disfrutar del sol, el mar y la naturaleza. Su belleza paisajística, su patrimonio cultural, su gastronomía y su oferta de ocio la convierten en un lugar perfecto para escapar de la rutina y relajarse.

Conoce los hoteles de la isla. Ubicados en las zonas más privilegiadas y a pie de mar. Disfruta de Blau Colonia Sant Jordi o Blau Punta Reina Resort, todos ellos con instalaciones de calidad y actividades para todos los gustos.

Ya sea para desconectar en pareja a tu aire, disfrutar de unas increíbles vacaciones familiares en un resort o realizar tus eventos y reuniones de negocios, encontrarás la mejor opción para ti en sus hoteles.

Además, si reservas ahora tu estancia en Mallorca de manera anticipada, podrás disfrutar de hasta un 15% de descuento. No lo dudes y reserva ya tu próxima escapada.

Asturias: El paraíso natural

Asturias es una de las regiones más espectaculares de España, y un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la aventura y la gastronomía. Su paraíso natural, sus paisajes y su patrimonio histórico hacen de esta tierra un lugar único y acogedor.

Si eres un amante de la tranquilidad, disfruta de Las Caldas villa Termal by Blau Hotels; Puedes elegir entre el hotel Las Caldas by Blau Hotels 4* si buscas una escapada de desconexión, enfocada al deporte y al bienestar; o el Gran Hotel Las Caldas by Blau Hotels 5* si lo que quieres es una escapada de lujo y categoría, donde disfrutar de la paz y de tu salud en sus balnearios.

Dos hoteles que fusionan la paz y se complementan en un entorno increíble, ofrecen una deliciosa gastronomía asturiana en los restaurantes de ambos hoteles y que cuentan con opciones excelentes en tratamientos con los mejores equipos.

Una ocasión perfecta para relajarse y cuidarse en un entorno natural privilegiado.

La compañía te ofrece la oportunidad de descubrir el relax y la cultura cubana desde sus hoteles situados en las mejores zonas de la isla Blau Hotels

Cuba: El paraíso caribeño

Cuba es, sin duda, uno de los destinos más atractivos: un clima tropical, playas de ensueño, historia, música y su gente, hacen de esta isla un lugar mágico y fascinante.

La compañía te ofrece la oportunidad de descubrir el relax y la cultura cubana desde sus hoteles situados en las mejores zonas de la isla: Blau Varadero, únicamente para adultos, y Blau Arenal Habana Beach, para disfrutar en familia. Ambos con régimen de todo incluido y una gran variedad de servicios y entretenimiento.

No dejes pasar esta oportunidad y vive unas vacaciones inolvidables en el Caribe.

En conclusión, Blau Hotels te ofrece la posibilidad de viajar a tres destinos maravillosos con las mejores condiciones y opciones para ti. No dejes escapar esta oportunidad y reserva ya tu estancia. El paraíso te espera en 2024.

www.blauhotels.com