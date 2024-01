El Colegio Maestro Ávila cumple 50 años impartiendo educación de calidad

Gestionado en sus orígenes por la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio siempre ha destacado por promover una educación inclusiva, integral y de calidad a su alumnado, con independencia de sus características, desde la óptica del Evangelio. Paulino Fernández, profesor de Secundaria y Bachillerato, responsable de Pastoral en ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo y jefe de Departamento de Ciencias Sociales del centro, explica que “en 2018, nuestro colegio pasa a formar parte de la Fundación Educativa “Educere” de escuelas Católicas, lo que permite seguir ofertando a la ciudad de Salamanca una educación inclusiva, católica y de calidad que coloca al alumno en el Centro de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje”.

Todos iguales, todos diferentes

Actualmente, El Colegio Maestro Ávila imparte desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato o de Ciclo Formativo, lo que permite que se realice un seguimiento cercano y continuo de la evolución psico-pedagógica del alumnado a lo largo de toda su vida escolar. “Además, desde este curso contamos con una escuela infantil para alumnos de 0-3 años que permite a las familias que así lo desean apostar por nuestro modelo educativo en los primeros pasos de sus hijos”, sostienen desde el Colegio.

Hoy, el centro cuenta con casi 900 alumnos repartido por las diversas etapas educativas, 70 profesores y un personal de administración y servicios para quien el alumno no es un número en la lista, sino alguien a quien se apoya para que sea capaz de dar el máximo de sí mismos. En este sentido, Paulino Fernández asegura que “uno de los lemas que los alumnos trabajan desde sus primeros pasos es el de “todos iguales, todos diferentes”, que resume muy bien la manera de entender la educación que ha llevado al Maestro Ávila a ser lo que hoy es. No es de extrañar, pues, que el lema para nuestro 50 aniversario sea una mirada a nuestra labor: ‘Maestro Ávila: una vida dedicada a la educación, una educación dedicada a la vida’”.

El colegio se sitúa en un bello edificio construido cerca del centro histórico-artístico de Salamanca que alberga aulas preparadas para el trabajo cooperativo, amplios gimnasios y aula de psicomotricidad, capilla, laboratorios de idiomas y de ciencias, talleres de artes y tecnología, aula de música equipada con múltiples instrumentos para fomentar la sensibilidad del estudiante y distintos patios y espacios de recreo.

La filosofía y el proyecto educativo del Colegio Maestro Ávila de Salamanca promueven el trabajo cooperativo para fomentar valores que respaldan la inclusión, la diversidad, la equidad y la participación de toda la comunidad educativa Colegio Maestro Ávila

Valores y trabajo cooperativo

Esther Plaza, miembro del Departamento de Inclusión Educativa y del equipo de Innovación Tecnológica del centro, explica que “la filosofía y el proyecto educativo del Colegio Maestro Ávila de Salamanca promueven el trabajo cooperativo para fomentar valores que respaldan la inclusión, la diversidad, la equidad y la participación de toda la comunidad educativa. Desde hace 50 años, la misión del centro ha sido crear un entorno donde cada uno se sienta valorado y sea capaz de alcanzar su máximo potencial obteniendo así las máximas expectativas de cada alumno”.

En la práctica, el centro adopta un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, promoviendo no solo metodologías educativas que apoyan el trabajo en equipos cooperativos para desarrollar habilidades sociales y académicas, sino también la docencia compartida. “Este modelo busca aprovechar las fortalezas y habilidades complementarias de los docentes para mejorar la calidad de la educación de todo el alumnado”, explica Plaza.

Reconocimiento

Recientemente, el Colegio Maestro Ávila ha sido reconocido con el Premio de Escuelas Católicas en el año 2023 que, en palabras de Paulino Fernández, “supone un motivo de orgullo para toda la Familia Educativa que compone el Colegio. Por un lado, porque supone constatar que nuestra labor y metodología es reconocida por nuestras familias y por instituciones que conocen nuestro trabajo; por otro, este premio se entrega en reconocimiento a nuestra trayectoria como Centro, lo que nos retrotrae a tantas familias y compañeros que, en épocas pretéritas, dedicaron enormes esfuerzos a poner los cimientos de la casa que hoy es el Maestro Ávila”. Sin embargo, éste no ha sido el único reconocimiento del Centro en 2023, ya que ha sido finalista en los premios “solidaridad” de la mesa del voluntariado de Salamanca y finalista en el premio a la institución del año, organizado por un diario online de la provincia.

Actualmente, El Colegio Maestro Ávila imparte desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato o de Ciclo Formativo Colegio Maestro Ávila

El rol de las familias y la innovación

El papel de las familias en el Colegio Maestro Ávila es fundamental para el correcto desarrollo de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Rebeca, madre de familia y antigua responsable del AMPA, explica que “es necesario tener una relación cercana y transparente con el colegio, basada en la confianza y el respeto mutuo. El centro está abierto a solucionar todas las dudas que nos surgen a diario y nos da la oportunidad de participar en actividades conjuntas y así crear una comunidad educativa fuerte donde cada uno tenemos bien definido nuestro papel”.

En una era en la que las tecnologías están en constante evolución y transformación, la innovación es clave en el ámbito educativo. Daniel Bartolomé, maestro de Educación Primaria, miembro del Equipo TIC y responsable del Proyecto Tecno-pedagógico del Colegio, explica que “introducir nuevas tecnologías en el aula no solo prepara a nuestro alumnado para el mundo moderno, sino que también les brinda herramientas para aprender de manera más interactiva y participativa. En este sentido, nuestro centro está desarrollando un proyecto tecno-pedagógico, que abarca desde la etapa de Infantil hasta Bachillerato y Ciclo Formativo. Destaca por su compromiso con la integración efectiva de las nuevas tecnologías, fomentando la inclusión y el trabajo cooperativo. No obstante, la innovación en educación puede llevarse a cabo no solo a través de la tecnología, sino también mediante enfoques pedagógicos creativos o adaptaciones a las necesidades individuales de los alumnos, por ejemplo”.

Rosmarí, profesora de Educación Infantil y Educación Primaria, añade que “innovar es imprescindible para adaptarse a los cambios que se producen en nuestra sociedad, y por ende, en nuestros alumnos. Esa innovación es todavía más necesaria en los primeros niveles educativos, ya que elementos como la gamificación, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por proyectos o las nuevas tecnologías son nuestro mejor camino para conseguir futuros profesionales y personas con valores que fomenten una sociedad más justa, inclusiva y tolerante”.

colegiomaestroavila.com