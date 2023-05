“Conocemos el sector hospitality y ofrecemos tranquilidad y seguridad al cliente”

¿Cuáles son los orígenes de Proffetional Group?

Comencé a trabajar en el sector hotelero siendo socio de una de las primeras compañías de procurement de FF&E en España. Cuando nos dimos cuenta de la llegada de la inminente crisis del 2008, nos planteamos crecer en Europa, concretamente en Polonia. De la mano de Meliá y de ASAH, empezamos a desarrollar proyectos en Alemania, Varsovia y España, abriendo la oficina de Madrid, que hoy es nuestra oficina principal. A partir de este momento, el crecimiento de la compañía y su prestigio en el sector fue creciendo, tanto en diseño de interiores con la empresa Room1804, como en ejecución de proyectos, en este caso con otra empresa del grupo: Proffetional.

¿Cuál es la foto actual de la compañía?

Nuestro equipo está compuesto por profesionales especialistas del sector hospitality. Se trata de gestores de proyectos e ingenieros con muchos años de experiencia en construcción y equipamiento de hoteles. Hoy tenemos presencia en Madrid, Casablanca, México, la República Dominicana y Miami. En nuestros más de 15 años, como empresa líder del sector, hemos trabajamos en todos los mercados geográficos, a nivel nacional e internacional y actualmente nos hemos centrado en Europa, América y África.

¿Cuál es la propuesta de valor de la empresa en sector del interiorismo de lujo?

En Proffetional Group, Proffetional y Room 1804, apostamos por la especialización, que es lo que nos hace únicos y por lo que las cadenas creen en nuestro trabajo.

El sector de interiorismo de lujo es un mercado repleto de detalles que cuidar al milímetro y en el que cumplir unos estándares que lleven

a cada espacio al siguiente nivel. Nosotros ofrecemos todos los servicios in house, por lo que nos ajustamos al presupuesto objetivo de cada cliente. Además, gracias a nuestra experiencia, conocemos todas las marcas con las que trabajamos, en las que confiamos porque los resultados son excelentes, que es el nivel que se exige en esta tipología de hoteles. Al final es un perfecto binomio entre el know how del sector y el resultado de nuestro trabajo.

¿A qué perfil de cliente se dirige esa propuesta?

Nos dirigimos al sector hotelero nuestro al 100%. Desde proyectos más básicos de cuatro estrellas hasta las 5 estrellas gran lujo, como son los últimos proyectos que hemos llevado a cabo en Mayakoba.

Fairmont Mayakoba HIX bar Lounge Proffetional Group

¿Qué diferencia a la compañía de sus principales competidores?

Proffetional Group aporta todo el conocimiento del sector hospitality y ofrece tranquilidad y seguridad al cliente. Además de los trabajos de logística, coordinación, obra civil, algo que nos caracteriza y nos hace únicos en el sector es la consultoría de proyectos. Cuando un cliente se embarca en proyectos de tal magnitud es muy importante poder ofrecerle ese extra de seguridad y confianza que hace que los clientes hoteleros sigan contando con nosotros para sus proyectos. En este sentido, realizamos un seguimiento pormenorizado de cada fase gracias al gran equipo de profesionales que trabajan cada día para que todo salga adelante y podamos seguir siendo referentes.

Y a todo esto hay que sumar un punto muy importante: el asesoramiento. Brindamos este coaching empresarial en el ejercicio de la consultoría de proyectos, con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de su inversión y que el cliente obtenga los mejores resultados.

¿Cuáles son los principales proyectos que tienen en marcha actualmente en el sector hospitality?

Actualmente tenemos muchos proyectos en marcha, en los que estamos trabajando en América, África y Europa. En América, hemos sido adjudicatarios del proyecto Camaleón Mayakoba Golf Clubhouse, perteneciente a RLH Propierties. Este campo de golf es uno de los más importantes del mundo y el primer campo del PGA Tour en América Latina, diseñado por Greg Norman.

También estamos realizando las Residencias de lujo superior de Fairmont Mayakoba, una colección boutique de elegantes residencias privadas que capturan la esencia de la Riviera Maya. Allí trabajamos el proyecto de interiorismo de toda la colección residencial.

En África estamos trabajando en el hotel Marriott Casablanca, un referente cinco estrellas en la que nos encargamos de la fabricación, gestionamos la compra y la logística del FF&E de todas sus habitaciones y zonas comunes.

De la misma cadena, Marriott, ubicado en una de las zonas más espectaculares de República Dominicana, estamos trabajando en el nuevo AC Santiago de los Caballeros. El proyecto de interiorismo parte de una filosofía marcada por la elegancia, sencillez, intención y arte.

No podemos dejar de mencionar a una cadena que confía en nosotros desde hace años, como es Hilton, para su proyecto Embassy Suites Aruba. Se ha convertido en uno de los hoteles predilectos para las personas que visitan esta maravillosa isla; el proyecto de interiorismo quiso reflejar la esencia del Caribe, el uso de la artesanía y la vegetación.

Y, por último, a nivel nacional estamos embarcados en varios proyectos apasionantes, como el Hotel Guadalmina en Málaga, en el que vamos a transmitir la esencia de la costa mediterránea al diseño para hacer que los huéspedes disfruten de sus estancia y de la gastronomía andaluza, así como de sus playas. Sin duda son algunos de los proyectos con lo que estamos realmente emocionados.

Melia Milano Proffetional Group

¿Es posible continuar innovando en un sector como este?

Si es posible. El sector del interiorismo, concretamente el hospitality, es un sector muy vivo que se reinventa constantemente y en el que hay que estar al pie del cañón para conocer las nuevas tendencias y, por supuesto, también ser referentes para marcarlas.

Es un campo en el que hay bastante competencia y la clave es diferenciarse de ella; al existir tanta oferta y ser esta tan diversa, para nosotros es muy importante estar en constante contacto con marcas, cadenas, diseñadores, etc. para que nuestra evolución siga con el mercado. Quedarse obsoleto es una de las preocupaciones de los hoteleros y nosotros ofrecemos nuestros servicios para que eso no ocurra.

¿Cuáles son los retos de futuro de Proffetional Group?

Tenemos bastantes objetivos muy ambiciosos para Proffetional Group, ya que sin esa ambición no hubiésemos llegado a ser líderes del sector. El objetivo más cercano será consolidarnos en el mercado americano, en el que llevamos años implantándonos con gran éxito y reconocimiento profesional. Y por supuesto, seguir siendo referentes en los mercados en los que ya tenemos presencia, y continuar creciendo en este apasionante sector que es hospitality.

www.proffetional.com