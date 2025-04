Dehesa Monteros estrena nueva imagen con la esencia de la Serranía de Ronda y la verdad de siempre

20 años después, la Serranía de Ronda sigue marcando los pasos de Dehesa Monteros. Este lugar de la provincia de Málaga es la cuna y la razón de ser de esta empresa de origen familiar de ibéricos fundada por Chelo Gámez. Muestra de ello es la nueva imagen que la compañía estrena con el objetivo de dar a conocer la singularidad de su producto, diferente al resto, en la que integran los tonos de color del entorno natural que les rodea; los verdes de la vegetación, los marrones de la tierra y la corteza de los árboles, los cálidos del pelaje de los cerdos y la luz natural de los valles del Genal y Guadiaro. Un cambio de identidad que plasma la autenticidad y el compromiso con el territorio, pero también la exclusividad y el método único en la elaboración del producto ibérico al máximo nivel. Una imagen desarrollada en colaboración con la agencia de branding Narita Estudio e ilustrada con las fotografías de José Salto.

El diseño de la presentación de los productos de Dehesa Monteros también lleva alma rondeña. El nuevo packaging de su línea de ibéricos está inspirado en las vestimentas populares que los ciudadanos de la zona lucían en la época romántica, evocando así a la riqueza cultural de esta tradición. Los nuevos envoltorios revelan un estilo pictórico del siglo XIX y mantiene una estrecha relación con esa manta histórica rondeña, típica de los bandoleros, que, en unión con los colores corporativos, crean un equilibrio entre el compromiso con la calidad y la elegancia en cada detalle. «Con este cambio de identidad queremos rendir homenaje a la cultura de esta comarca y dar a conocer nuestra historia, esencia y verdad», explica Chelo Simón, directora de Marketing y Operaciones de Dehesa Monteros.

MÉTODO ÚNICO EN LA CRÍA DEL CERDO 100% IBÉRICO DE BELLOTA

Dehesa Monteros adapta su forma de hacer, sus exigencias y objetivos a la diversidad natural y paisajística única de esta comarca para lograr un producto único en el mercado. Las fincas de cría de sus cerdos de raza ibérica, que hacen frontera con la provincia de Cádiz, albergan una orografía particular marcada por su intenso y abrupto relieve, muy diferenciada de la dehesa tipo, y que incide directamente en el manejo de los animales y en la calidad del producto. Las pendientes de estos montes adehesados, con 45 grados de desnivel, convierten a sus cerdos en auténticos atletas que realizan ejercicio continúo a diario, lo que provoca la infiltración de la grasa en su carne, dotándola de una coloración, una textura y un sabor excepcionales y de un alto nivel.

El método único de Dehesa adapta la cría tradicional del cerdo ibérico a las particularidades de las 14 propiedades de la empresa, que abarcan aproximadamente 1.792 hectáreas, en las que distribuyen a cada uno de los 1.000 animales que crían anualmente. De este modo, cada cerdo vive disfrutando de más de una hectárea de este terreno marcado por su alta pluviometría —una de las más altas de España, con una precipitación media anual registrada de más de 1.000 litros—, que impacta directamente en la cantidad y calidad de las bellotas, siendo más jugosas, en el terreno y en la vegetación. Tanto es así, que las intensas y copiosas lluvias del inicio de año han creado un entorno ideal para que la próxima añada de Dehesa Monteros sea una de las mejores de siempre, con un alto índice de infiltración de oleico en sus animales. Estos elementos eran un gran obstáculo que salvar para la cría del cerdo ibérico y Dehesa Monteros supo ver su fortaleza y carácter único.

PREMONTANERA DE CASTAÑA, UN SABOR SINGULAR

Dehesa Monteros también ha sabido aprovechar uno de los regalos que la particular naturaleza de los valles del Genal y Guadiaro les ofrece: la castaña. Los cerdos de raza ibérica de Dehesa son los únicos 100% ibéricos que realizan una premontanera de este fruto autóctono de la Serranía de Ronda. Durante 40 días, los 1.000 ejemplares llegan a consumir hasta 80.000 kg de castañas pilongas, justo antes de la habitual montanera de bellota, dando lugar a unos productos con unas cualidades organolépticas sublimes. Esta exclusiva premontanera de castaña añade a estos ibéricos unos matices diferentes con un sabor más perdurable, elegante y profundo en boca. Este fruto equilibra el sabor, mitigando la astringencia de la bellota y mejorando la infiltración de ácido oleico en el animal, y aportando un dulzor especial.

Además, duranta la montanera de bellota, las fincas reúnen una mezcla casi perfecta de tres bellotas —encina, quejigo y alcornoque—. Estos tres tipos de bellota se suceden unos a otros y se encabalgan durante el mes de la montanera, predominando unos u otros según el momento del mes, pero garantizando siempre una estabilidad en la cantidad de bellota y, gracias a ello la máxima calidad; esta mezcla de bellotas diferentes, aportan a las carnes del cerdo ibérico una fuerza y un sabor excepcionales. En total, los cerdos consumen más de 1.400 kg de alimento durante su vida. El ejercicio continuo que realiza en su búsqueda de alimento reduce su peso de sacrificio a 15 arrobas —unos 172,5 kilos—, tres por debajo de las que indica la norma de calidad.

COMPROMISO CON LA SERRANÍA DE RONDA

La ética, lo humano, la exigencia y la calidad y la Serranía de Ronda se integran en Dehesa Monteros. Esta empresa de origen familiar tiene en los valores del humanismo una guía clara y firme que les motiva a centrar sus esfuerzos en promover la actividad económica y ayudar, con el desarrollo y crecimiento de la marca, a la progresión personal y vital de sus empleados y colaboradores, y a la fijación de la población en las zonas rurales de la provincia de Málaga. Además, en un momento en el que la gastronomía se está consolidando como uno de los factores clave en el turismo y en el estatus de la sociedad, esta firma promociona la cultura rondeña y la gastronomía malagueña aliándose con los restauradores más reputados de la provincia para abrir el mercado a una marca de ibéricos de máxima calidad 100% malagueña.

JOSÉ SIMÓN GÁMEZ, CEO, DIRECTOR COMERCIAL Y DE CALIDAD

Esta firma combina tradición, ciencia, técnica y precisión para producir un producto extraordinario en la Serranía de Ronda. Chelo Gámez, presidenta y fundadora, es el punto de partida de Dehesa Monteros; una mujer emprendedora, con visión de negocio y comprometida con su entorno más próximo, que ha sabido transmitir la esencia de la Serranía de Ronda y el trabajo en este lugar a sus hijos Ignacio, José y Chelo y al resto de miembros de la compañía, dando continuidad a la expansión de la empresa. De este modo, su hijo, José Simón Gámez, es el CEO, director Comercial y de Calidad de la marca desde el año 2011. Aunque, desde el 2004 ya tenía el valle del Genal muy presente y su proyecto universitario estaba ligado a la castaña autóctona de la Serranía de Ronda: «En ese momento ya estaba enlazando el territorio con el cerdo ibérico de la Serranía de Ronda», aclara José Simón. Su trayectoria le ha servido para liderar Dehesa Monteros y hacer crecer la marca nacional e internacionalmente, convirtiéndola en un producto global de lujo más allá de la gastronomía, aumentando sus ventas y su posicionamiento con presencia en más de diez países. Su labor es clave en un mercado que está en auge y en el cual el producto local marca la diferencia: «La gastronomía está muy ligada a cuestiones emocionales que generan valor cualitativo a un destino, es una parte muy importante para diferenciarte en los turismos masivos derivados de la globalización», explica el CEO de Dehesa Monteros. Como responsable comercial y de calidad de la entidad y como miembro de la Junta Directiva de la Academia Malagueña de Gastronomía representa la cultura gastronómica de la provincia de Málaga en una etapa en la que lo gastronómico no ha hecho más que empezar a crecer y en la que, según explica el propio José Simón, «no hay turismo sin gastronomía, no hay lujo sin gastronomía y no hay destino sin gastronomía».

Más información: www.dehesamonteros.com