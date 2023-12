“Para entender la historia, necesitamos entender la economía”

¿Su vida siempre ha estado ligada al sector inmobiliario? ¿Cómo y cuándo empezó su trayectoria en este sector?

En el año 1968, con apenas 24 años y trabajando en FINESA una empresa financiera- inmobiliaria filial del extinto Banco Industrial Induban, comenzó mi relación profesional con el negocio inmobiliario. En dicho banco se promovía la construcción de edificios en las mejores zonas prime de Madrid y a nivel nacional se desarrollaron varios polígonos industriales en diversas provincias de España, como Madrid, Burgos, Barcelona o Vigo.

¿Y después cómo ha continuado su carrera?

En mi vida, el trabajo ha constituido mi prioridad. Ya con 24 años, me colegié como Administrador en el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, formando parte de los primeros colegiados de una institución creada en 1968. Por aquel entonces, era uno de los más jóvenes; hoy, después de 55 años, soy el más antiguo, aunque no el de más edad. Además, también soy miembro, desde temprana edad, de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias FIABCI, siendo a día de hoy uno de los más veteranos. Como reconocimiento a mi larga carrera en ambas organizaciones me han concedido la medalla de oro y brillantes además de varias menciones honorificas en los años 2009 y la más reciente en 2023.

Ya que en mi dilatada vida he ocupado puestos importantes en diferentes empresas inmobiliarias, siempre durante largos periodos de tiempo, teniendo en cuenta mi carácter conservador.

¿Cuándo se independizó por fin formando su propia empresa inmobiliaria?

Cuando se empieza como empleado y asesor para terceros, se siente el deseo de ser independiente. Por ello, en el año 1991, fundé la empresa inmobiliaria Negocios e Inversiones Inmobiliarias P.G. S.L.U, (NEIN–PG), la cual actualmente aún dirijo, ayudado por un buen equipo profesional. NEIN PG es una empresa principalmente patrimonialista, en la actualidad sus inmuebles están ocupados al 100%. Fue galardonada en 2020 por la Comunidad de Madrid como la mejor empresa patrimonialista y, en 2023, por su trayectoria empresarial en el Sector Inmobiliario.

¿Qué proyectos inmobiliarios tiene NEIN de futuro?

Al haber comprado un solar de 59.400 m2 en la Avenida de Ajalvir, 67 en Alcalá de Henares (Madrid), esperamos comenzar para el año 2024 el proyecto de desarrollo urbanístico de actuación de la Unidad de Ejecución nº27. Con esta adquisición, ponemos en marcha un programa urbanizador, con una edificación máxima de 35.646 m2 para la construcción de naves y oficinas con las últimas tecnologías de diseño y medioambientales para su alquiler.

La sociedad NEIN PG siempre se ha financiado con recursos internos, evitando en la medida de lo posible apalancamientos, hipotecas y préstamos. La política de algunas empresas patrimonialistas de apalancarse más de un 35% ha traído y traerá su fracaso.

¿Cómo ve el futuro?

En días pasados publiqué un libro escrito por mí que se titula “Anecdotario y recuerdo de una vida privada construyendo España” junto con la editorial Círculo Rojo. En él denuncio, sin ser pesimistas, la crisis ética, moral y de valores actual. Las consecuencias de no adoptar medidas ad hoc puede que se transforme en una gran crisis social de imprevisibles consecuencias. Sin embargo, no es procedente caer en el obstáculo más grande (“el miedo”), sino en la distracción más bella: “el trabajo”.

Para entender la historia, necesitamos entender la economía. La educación, sobre todo la enseñanza de la Economía desde la infancia, sin adoctrinamiento político, sino una enseñanza libre, aceptando a la realidad, es sumamente necesaria y evitaría envidias y crispaciones sociales. El desconocimiento de la realidad de la vida ha dado lugar a muchas revoluciones e innecesarias guerras.

Termino indicando que seguiré trabajando mientras pueda, pues considero el trabajo honrado una de las mayores virtudes del ser humano. Quién a trabajar emplea muchas horas, no suele tener tiempo para cultivar vicios o tener tiempos perdidos que conducen al “nihilismo”, principio de depresiones que desgraciadamente terminan hasta en el suicidio personal.

Me gustaría denunciar lo bueno y lo malo que estamos soportando y disfrutando.

LO BUENO: España es el mejor país del mundo para vivir, comer y beber. He visitado muchos países del mundo y es una conclusión irrefutable.

LO MALO: Predecir es muy difícil, pero basándonos en la lógica y la situación actual se puede predecir: la juventud actual tiene gravísimos problemas; repito, buena preparación teórica universitaria no profesional, pero una enorme falta de sacrificio. Unos gobiernos faltos de preparación y experiencia, y sobre todo la falta de valores preñados de corrupción. Ya denunció Quevedo “En estos tiempos no paga el que debe, sino el que quiere.”

Me reafirmo con Francisco de Quevedo “aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra”.

Como el futuro es impredecible, termino con el refranero español: “ACÁ Y ALLÁ, DIOS DIRÁ”.

