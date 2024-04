“ESCMID verá nuestras últimas novedades para enfermedades infecciosas”

¿Cuáles fueron los orígenes de la compañía?

Fundada en 1878 en Osaka, Japón, Shionogi es una compañía farmacéutica que lleva más de 140 años desarrollando tratamientos antimicrobianos, tanto en solitario como a través de alianzas innovadoras. En Shionogi Europa nos guiamos por nuestra herencia japonesa, visión de futuro y compromiso con nuestros valores con el objetivo de desr plataformas sanitarias para la innovación que forjen el futuro de la sanidad. Esto nos ha permitido enfrentarnos a importantes problemas de salud pública, como la resistencia a los antibióticos (AMR, por sus siglas en inglés), la COVID-19 o las enfermedades infecciosas.

¿Desde cuándo operan en España?

Establecida en 2012, Shionogi Europa (SEU) cuenta con dos sedes operativas, en Londres y Ámsterdam, y un total de 5 filiales en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Desde el establecimiento de la filial española en 2017, el portfolio que comercializamos en España se compone de 6 medicamentos entre las dos áreas terapéuticas, salud de la mujer y enfermedades infecciosas, en el cual se incluye un innovador antibiótico para el tratamiento de infecciones Gram-negativas multirresistentes.

¿En qué áreas terapéuticas trabaja el laboratorio?

En Shionogi llevamos más de 65 años investigando, desarrollando y comercializando medicamentos contra enfermedades infecciosas, las cuales incluyen las infecciones causadas por bacterias multirresistentes, VIH, gripe, COVID-19, malaria, infecciones fúngicas y el virus respiratorio sincitial.

La AMR, en particular, es un problema mundial de salud pública. La situación de España es especialmente delicada, siendo uno de los países europeos de mayor consumo en antibióticos y con mayores tasas en infecciones multirresistentes. Desafortunadamente, hoy en día existe un abandono en la investigación de antibióticos, su desarrollo es muy caro y el riesgo financiero es considerable, estimándose que la inversión de cada nuevo antibiótico supone aproximadamente 1.000 millones de dólares. A pesar de la incertidumbre del retorno económico, en Shionogi nos mostramos comprometidos con las necesidades de los pacientes y reconocemos la importancia del desarrollo de terapias contra enfermedades infecciosas. Por este motivo, la mayor parte de los ingresos los invertimos en la investigación de medicamentos para enfermedades infecciosas, posicionándonos entre las cinco principales compañías de I+D en el Informe AMR Benchmark 2021. De esta forma, ponemos nuestros recursos a disposición de los pacientes, investigando tratamientos para la lucha contra las enfermedades infecciosas y cubriendo patologías con baja disponibilidad terapéutica.

Shionogi está desarrollando un antifúngico cuyo innovador mecanismo de acción permite tratar la aspergilosis invasiva y otras infecciones complicadas Shionogi

¿Con qué perspectivas acuden a ESCMID 2024? ¿Qué novedades presentarán allí en materia de infecciosas?

ESCMID se presenta como una oportunidad donde presentamos las últimas novedades en relación con nuestros medicamentos en enfermedades infecciosas, tanto comercializados como en fase de investigación. Organizaremos una mesa redonda en el Teatro de la Innovación del congreso para sensibilizar al público sobre la AMR. Así mismo, se presentarán los últimos datos sobre nuestro antibiótico para infecciones Gram-negativas, destacando un estudio reciente íntegramente español que evalúa la eficacia y tolerabilidad del medicamento en la vida real para tratamiento de pacientes con infecciones Gram-negativas multirresistentes.

Por otro lado, al tratarse del congreso internacional más importante sobre enfermedades infecciosas, ESCMID se presenta como un puente para el intercambio de las novedades científicas, como es el caso de la COVID-19. Será un tema muy presente en el congreso, lo cual indica que sigue siendo un problema de salud pública importante, y se presentaran las últimas novedades en tratamiento y prevención.

Por último, en materia de antifúngicos se compartirán nuevos enfoques y metodologías para la mejora de la evaluación de resultados en ensayos clínicos centrados en infecciones fúngicas invasivas. Estos patógenos son otros de los grandes olvidados y desde Shionogi consideramos que es importante concienciar en esta área. Por este motivo, ESCMID ofrece el escenario para concienciar sobre la importancia de estas infecciones y su control. Los hongos son una gran amenaza, dado que los antifúngicos que se emplean para los cultivos y plantas son de uso humano, promoviendo así las resistencias. Este impacto en salud es importante, por ello, estamos desarrollando un antifúngico cuyo innovador mecanismo de acción permite tratar la aspergilosis invasiva y otras infecciones complicadas.

¿Cuáles son los planes de futuro de Shionogi?

Uno de los mayores problemas a nivel mundial en salud pública son las resistencias y nosotros queremos ser parte de la solución, no del problema. Nuestro trabajo contra la AMR es un factor clave para nuestra contribución a los objetivos sostenibles de la ONU. En Shionogi estamos apostando por la investigación sostenible de antibióticos. Además, esta lucha no la podemos afrontar solos, requiere de la colaboraciones y asociaciones estratégicas. Por ese motivo, Shionogi recientemente ha adquirido de forma planificada Qpex Biopharma, Inc., una farmacéutica que abre las puertas a nuevas alternativas terapéuticas enfocadas en infecciones causadas por bacterias Gram-negativas resistentes a los antibióticos. Este es el año para actuar frente la AMR, o luchamos ahora o nunca.

De cara al futuro vamos a seguir evolucionando para posicionarnos como una compañía global integrada que lucha para abordar las necesidades clínicas no cubiertas. Prueba de ello, seguimos investigando productos en varias áreas terapéuticas, incluyendo antiinfecciosos, ginecología, dolor, trastornos del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares y gastroenterología. Los objetivos que tenemos actualmente en I+D se centran en dos áreas terapéuticas: enfermedades infecciosas y dolor/trastornos del sistema nervioso central.