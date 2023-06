Estos son los aliados de María José Suárez para lucir unas piernas 10 este verano

Solo necesitamos lucir unas piernas perfectas y bronceadas con este inicio de junio y María José Suárez también. Pero ahora la modelo nos ha chivado dos de sus aliados para presumir de piernas con los vestidos y faldas más cortas y con mucho 'glow' este verano. Y sin duda, la constancia en la aplicación de los tratamientos es muy importante, por eso María José nos cuenta cómo aplica cada noche este tratamiento y después por la mañana se aplica el gel de color. Porque cuidarse es muy importante y cuanto antes empieces a hacerlo mucho mejor. Además, no solo son unos productos que utilice ella, también Paula Echevarría es una gran fan desde hace años. María José Suárez sabe de la importancia de utilizar los mejores productos para cuidarse, por eso confía en estos dos de e’lifexir, e´lifexir Nocturslim y e´lifexir Color Dren, los productos de Laboratorios Phergal que han enamorado a nuestras celebrities para lucir unas piernas 10 este verano.

"Hola amigas, hoy quiero contaros mis aliados para lucir unas piernas 10. Se trata de estos productos de e'lifexir que llevo ya usando un tiempo sobre todo porque tras ellos, hay una experiencia farmacéutica y dermocosmética, con equipos científicos de los Laboratorios Phergal. Antes de irme a dormir me aplico este gel intensivo lipoescultor nocturno, Nocturslim. Su textura de crema ligera y fresca facilita el masaje y su aroma relajante, me ayuda a conciliar el sueño, además de quemar grasa, drenar líquidos y reducir centímetros mientras duermo. Y por la mañana me aplico Color Dren que es un gel para unas piernas efecto GLOW instantáneo, que no solo aporta un tono dorado veraniego, también las drena, las estiliza y las prepara para el bronceado. ¿Se puede pedir más? Se mimetiza con la piel con efecto seco sin manchar la ropa. ¡Atrévete a lucir piernas este verano!", nos cuenta María José Suárez en su cuenta de Instagram.

No te pierdas los dos productos que utiliza María José Suárez para lucir unas piernas de infarto desde ya.

Nocturslim, de e'lifexir (rebajada a 14,62 euros)

Se trata de un gel intensivo liporeductor nocturno que se convertirá en tu compañero de mesilla todas las noches porque reduce la grasa localizada y drena el exceso de líquidos y toxinas. Y lo mejor es que con Nocturlism empiezas a notar los resultados en tan solo dos semanas. Gracias a su activo biotecnológico quemagrasas nocturno intensivo, Noctur PK Burner, reducirás la liberación de la proteína nocturnina, encargada de aumentar el cúmulo de grasas en nuestro cuerpo, favoreciendo su combustión. Tu compañero de mesillas todas las noches porque reduce la grasa localizada y drena elexceso de líquidos y toxinas mientras duermes. Además, su fórmula con agua frutal te ayudará a eliminar líquidos y toxinas, proporcionando una sensación de relajación y descanso placentero durante toda la noche. También incluye, E.H. Olivate que favorece la penetración de los activos y Creatina que protege las células frente al estrés oxidativo.

Nocturlism e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Como explica María José Suárez en su vídeo de Instagram, este tratamiento quemagrasas y drenante nocturno se tiene que aplicar antes de acostarse con un masaje circular en las zonas a tratar (vientre, piernas o glúteos). Su fresco aroma es ideal para relajarte y conciliar el sueño.

Color Dren, de e'lifexir (rebajado a 20,61 euros)

El truco de María José Suárez para lucir ese ‘efecto glow’ en las piernas es este gel con efecto 'glow' instantáneo, que da a la piel de tus piernas un tono dorado veraniego con el que todas soñamos. e’lifexir Color Dren es un producto testado dermatológicamente, apto para todo tipo de pieles, que además de dar un color dorado a las piernas, ayuda a drenar líquidos y estilizar tus piernas a cualquier edad. ¿Lo mejor? Es de secado rápido y no mancha la ropa ni las sábanas como nos comenta la socialite en su post de Instagram. Además, su fórmula lo convierte en un producto de triple acción, maquilla, gracias a los pigmentos instant nude que unifican el tono y atenúan imperfecciones, drena y estiliza debido a la ficaria ranunculoide, uva BIO, árnica y ciprés, que contiene flavonoides que mejoran la microcirculación reduciendo líquidos y rojeces; además, prepara tu piel para un bronceado natural, gracias al melanobronze, que estimula la producción de melanina natural.

Color Dren. e'lifexir

¿Cómo aplicarlo? Aplicar como si fuera una base de maquillaje por las piernas, es importante aplicárselo con la piel seca y sin ningún producto hidratante. La crema para las piernas “efecto medias” proporciona un tono medio y un acabado natural satinado, con efecto drenante y refrescante. Tras su aplicación con un suave masaje de tobillos a muslos, lavar las manos para quitarte el color y que no se te queden también bronceadas y dejar secar unos minutos antes de vestirte.

Nos vamos directas a comprar estos dos productos de e'lifexir para poder lucir unas piernas como las de María José Suárez en todos nuestros eventos de verano. Podrás encontrarlo en la web de e ́lifexir, en farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés.