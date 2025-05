Eugenia Osborne y Mar Flores también se han sumado a la cosmética coreana de la mano de esta marca de venta en farmacia que está revolucionando el mercado

Cuando hablamos de nuestras celebrities de cabecera, no solo queremos saber cuáles son sus estilismos, también deseamos que nos revelen sus secretos de belleza, porque ellas siempre lucen una piel radiante de lo más envidiable. Ahora han sido Eugenia Osborne y Mar Flores las que han caído rendidas ante Atashi Cellular Cosmetics, la marca española de alta dermocosmética farmacéutica, y sus nuevos lanzamientos de la línea K-Bioferment Instant Blur, basados en la cosmética coreana.

Si hace unas semanas era Ana Boyer la que nos hablaba de sus beneficios, ahora son Mar y Eugenia las que han revolucionado su rutina 'beauty' con estos dos nuevos lanzamientos. Spoiler: en la redacción de Lifestyle los pudimos probar antes de su lanzamiento.... ¡y ya somos adictas a ellos! Porque con ellos se consigue el deseado efecto flash young skin que, a partir de los 30, tanto necesitamos. Y más con nuestro ritmo frenético de vida.

Mar Flores y Eugenia Osborne son la prueba de que estos dos nuevos lanzamientos se han convertido en el aliado perfecto para lograr ese Efecto Flash Young Skin que enamora a 10 de cada 10 mujeres*.

Estos son los productos basados en la cosmética coreana que han revolucionado la rutina de nuestras celebs

Atashi K-Bioferment Advanced Primer Instant Blur Cosmética Coreana

El primer paso es el K-Bioferment Instant Blur Advanced Primer Cover Up, un tratamiento perfecto para pieles de todas las edades, sensibles y expuestas a estilos de vida frenéticos. Desde la primera aplicación, este primer difumina poros, minimiza manchas y marcas de acné, corrige las arrugas, controla el exceso de grasa y reduce los brillos, todo mientras crea un sutil efecto Pearl Skin. Su fórmula no comedogénica no solo mejora la textura de la piel, sino que también la cuida y revitaliza. La textura sedosa de este primer ancla el maquillaje y la DD Cream, prolongando su duración y asegurando un look fresco, natural y luminoso durante horas.

Con una combinación única de activos inspirados en la cosmética coreana, para una piel joven al instante como explican Eugenia y Mar en su cuenta de Instagram: Microprigmentos Iluminadores Correctores Dermofarmacéuticos, para un acabado radiante, el Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi), que mejora la firmeza y elasticidad; Ectoína, que protege y calma la piel frente a agresores externos; y Extracto Purificado de Centella Asiática, con efecto tensor que ayuda a unificar y potencia la luminosidad.

Su fórmula mantiene los beneficios de los biofermentos, como el Mijo Dorado Orgánico Fermentado, el Ecoskin® y el Fucocert®; y de los Skin Boosters como el Alga Roja, los Liposomas de Vitaminas C, E y CoQ10 y la Creatine.

Atashi K-Bioferment Advanced Primer Instant Blur Cortesía

Y sus resultados te conquistarán: el 95% de las usuarias afirma que es el producto ideal para un efecto pearl skin, con una piel visiblemente más luminosa y radiante; al mismo tiempo notaron su rostro alisado, difuminado y calmado, como un lienzo impecable; el 100% logró un efecto flash young skin, revelando una piel más joven y equilibrada al instante; y el 75% notó que fija y prolonga la duración de la DD Cream (*).

Además, está disponible en dos versiones para adaptarse a tus necesidades: Lite, para un acabado más ligero y natural, y Luxe, ideal para pieles maduras y con imperfecciones.

Atashi K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes Cosmética Coreana

Como segundo paso, Mar y Eugenia han caído rendidas al Contorno de Ojos Uplifting, que suaviza las líneas de expresión y levanta el párpado superior, aportando un efecto uplifting y proporcionando una mirada más fresca, joven, radiante y descansada desde la primera aplicación.

Su eficacia probada se debe a su innovadora fórmula, que incluye X-Melt®, una combinación de metilxantinas destacando la Cafeína, fortalecida con extracto de alcachofa y polisacáridos que estimulan la circulación linfática para reducir ojeras y bolsas oscuras al instante. A esto se suma la Niacinamida, un activo que unifica el tono, mejora la elasticidad, reduce arrugas y regula la producción de sebo, previniendo la aparición de miliums, muy importante a cualquier edad.

Al igual que el primer está formulado con una potente combinación de activos: micropigmentos iluminadores correctores dermofarmacéuticos, Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi), Ectoína y Extracto Purificado de Centella Asiática. A esto se suman los biofermentos y Skin boosters.

Atashi K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes Cortesía

Este contorno de ojos ha demostrado su eficacia con resultados visibles desde la primera aplicación: el 85% de las mujeres afirma que aporta un efecto uplifting, elevando el párpado superior con un 85%, al mismo tiempo que disminuye la presencia de miliums; el 100% de ellas ha notado una disminución de las ojeras oscuras y azuladas; y el 95% afirman sentir un efecto tensor inmediato, dejando la mirada más firme, descansada y luminosa desde la primera aplicación*.

Mar Flores, Eugenia Osborne, Ana Boyer…y también nosotras, las redactoras de belleza de Lifestyle, lo tenemos claro: estos dos productos han llegado para quedarse en nuestra rutina de belleza y revolucionarla; además de para ayudarnos a lucir, este verano, una piel más fresca, luminosa y envidiable. ¿Lo mejor? Puedes encontrarlos fácilmente en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en la web de Atashi.

Phergal Laboratorios: más de cuatro décadas innovando para las mujeres

Desde hace más de 40 años Phergal Laboratorios lidera el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos biotecnológicos más efectivos, por eso se ha convertido en imprescindibles de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, y de nosotras, las editoras de belleza, con una larga trayectoria avalada por sus resultados y por la confianza de las consumidoras.

*Eficacia y autoevaluación en 20 voluntarias bajo control dermatológico. Aplicación 28 días. TU 2024-150. TU 2024-148