¿Existe el secreto para ser feliz?

Robert Waldinger es psiquiatra y profesor de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Allí, cada día se enfrenta a un aula llena de jóvenes con toda la vida por delante, que se cuestionan el funcionamiento del mundo y que buscan cómo aportar su pequeño granito de arena a la sociedad.

Ellos, como todos, también quieren ser felices, algo para lo que su profesor parece haber encontrado la fórmula infalible. El secreto para este intelectual está en las relaciones interpersonales y en las conexiones humanas.

Y es que para Robert la felicidad ha sido su objeto de estudio durante años de su vida y es conocido por ser el cuarto director del mayor estudio sobre la felicidad, el Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard que durante 75 años observó a 724 hombres; tanto lo fue que recopiló todos los hallazgos que hizo a respecto en el libro Una Buena Vida.

A lo largo de sus capítulos, Robert desarrolló lo que lleva investigando en su profesión, que es, ni más ni menos, cómo encontrar la felicidad. Y lo explicó dividiéndolo en 3 partes: la presentación del estudio, la profundización sobre lo que significa tener relaciones significativas y cómo aplicar los resultados de todo lo anterior a nuestra propia vida.

Las relaciones sociales son fuente de felicidad

Para este profesor, más que el estatus social o la cuenta bancaria, la felicidad proviene de las relaciones que establecemos con otras personas y las conexiones humanas que entablamos.

El impacto que tienen estas cuestiones en nuestro bienestar emocional es tal que puede marcar la diferencia en una existencia plena y feliz.

Robert nos da unas claves para poder conseguirlo:

No descuidar a los amigos

Los amigos son una garantía de apoyo emocional, nos dan perspectivas diferentes sobre los problemas y las cuestiones de la vida y suponen un impulso importante para nuestro crecimiento personal.

Por ello, cuidarlos y mantener relaciones sanas y activas, y por lo tanto auténticas y significativas, será necesario para una vida feliz.

Robert, además, apunta a sustituir tiempo de “pantallas” -en referencia a las horas vacías que le dedicamos a la tecnología- por tiempo de calidad con nuestro círculo más cercano.

Compartir aficiones

Las estadísticas apuntan a que más de uno de cada cinco estadounidenses siente soledad en algún momento de su vida. Para salir de esa espiral y retomar las relaciones humanas, Robert destaca la importancia de participar en actividades sociales.

Para salir de esa espiral y retomar las relaciones humanas, este psiquiatra destaca la importancia de participar en actividades sociales.

Y es que este tipo de eventos pueden suponer una gran oportunidad para conocer a personas con las que compartamos intereses e inquietudes: ya sea algún voluntariado o algún hobbie, cualquier opción es válida.

La sensación de pertenencia a un grupo ayuda a tener una buena autoestima y a darnos una sensación de propósito y significado a la vida.

Sentir que podemos ser nosotros mismos

Otra de las claves para ser feliz hoy en día, según Robert, es el saber aceptar nuestras propias características y peculiaridades y poner en valor cómo somos realmente.

Para ello, él propone aprender a poner límites saludables, de forma que respetemos y respeten nuestra forma de ser y nuestros valores, convirtiéndonos en personas más seguras de sí mismas.

Aceptar mejor los cambios

La mayoría de las personas sentimos una firme resistencia a los cambios. Nos dan miedo, nos generan angustia o nos incomodan.

Sin embargo, los cambios son una parte inherente al desarrollo de una vida. Sin cambio no hay evolución, no hay crecimiento, no hay progreso.

Para Robert, aceptar los cambios es vital para encontrar la felicidad. En este sentido, este experto aconseja ver en ellos una oportunidad de crecer y aprender y, por lo tanto, de ser más felices.

Robert es el 4º director del mayor estudio sobre la felicidad. Mejor Conectados

¿Puedo aprender a ser feliz?

Aunque muchas personas creen que ser feliz es la meta, lo cierto es que la felicidad muchas veces se esconde en el camino.

Como dice este prestigioso psiquiatra, no es una cosa que se alcance de forma instantánea, sino que, por el contrario, se trata de un proceso gradual en el que la paciencia y la perseverancia, pero también los hábitos y las acciones concretas, juegan un papel central.

“Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”

Robert Waldinger es la última de las inspiradoras historias que nos trae Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica que defiende que las conexiones humanas nos reportan bienestar y felicidad.

Precisamente ese, La importancia de las conexiones humanas, es el título del estudio de Telefónica sobre la importancia y tipos de relaciones personales, características de los vínculos de calidad y el papel de la tecnología como facilitador.

La investigación confirma los hallazgos realizados por el profesor Waldinger y ha sido imprescindible para avanzar en el conocimiento del propósito de Mejor Conectados: como afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, “queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas”.

Por un lado, en el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que, conectando con otros, logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros -y cómo- de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra.

Por otro lado, en la sección ‘Aprende’ podemos asistir a “clases magistrales” en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro.