¿Fijarse en la tasa anual equivalente es realmente la mejor manera de comparar préstamos?

Cuando una financiera publicita u ofrece un préstamo, está obligada a indicar, junto al tipo de interés nominal (TIN), la tasa anual equivalente (TAE). Este segundo indicador refleja todos los gastos que se incluyen en el coste del crédito: intereses, comisiones, primas de seguros asociados… Y por este motivo, se considera que es la medida más útil para comparar préstamos, pues si una oferta de financiación tiene una TAE más alta que otra, se supone que será más cara.

Desde el comparador financiero HelpMyCash.com, sin embargo, alertan de que no es recomendable fijarse solo en la tasa anual equivalente al comparar dos o más ofertas de créditos. Según sus analistas, aunque la TAE puede resultar útil para saber si un crédito es más caro que otro, tiene varias limitaciones que pueden desvirtuar la comparación.

Para comparar préstamos con mismo importe y plazo

La TAE refleja, en forma de porcentaje, cuál es el coste anual que tiene un préstamo si se tienen en cuenta la mayor parte de sus gastos. Por ello, en teoría, si un crédito tiene una tasa anual equivalente más alta que otro, su precio debería ser mayor. No obstante, según los analistas de HelpMyCash, esto no siempre es así.

Por ejemplo, pongamos que una persona quiere contratar un préstamo de 10.000 euros que tiene un interés del 7% TIN y una comisión de apertura del 2%. Si lo devuelve en cinco años, la tasa anual equivalente del crédito será del 8,14% y el total a devolver será de 12.080,72 euros. En cambio, si lo reembolsa en diez años, la TAE será más baja, del 7,717%, pero el total a devolver será mucho más elevado: 14.133,02 euros.

¿Por qué la TAE es más baja en el segundo caso? Principalmente, porque como el plazo de devolución es más largo, el coste “anual” de la comisión de apertura (en realidad se paga de golpe el día de la firma) queda diluido e incrementa menos la tasa anual equivalente. Por este motivo, siempre hay que comparar la TAE de dos ofertas de financiación que tengan el mismo importe y el mismo plazo.

También es recomendable desechar aquellas ofertas que tengan una TAE superior a la media, que es del 8,90% según el Banco de España. En estos momentos, los préstamos más baratos tienen una tasa anual equivalente inferior al 6%: el Préstamo Personal de Openbank (desde el 5,06% TAE), el Préstamo Personal para clientes de Cofidis (desde el 5,38% TAE), el Préstamo Naranja de ING (desde el 5,63% TAE)…

No tiene en cuenta ciertos gastos

Otro inconveniente de la tasa anual equivalente es que no tiene en cuenta algunos gastos que no son obligatorios, pero sí habría que pagar si se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, el precio de la comisión por amortización anticipada, que habrá que abonar en caso de pagar todo o parte del préstamo por adelantado, no se incluye en el cálculo de la TAE.

En este indicador tampoco se incluyen los honorarios del notario que el cliente debe pagar si la financiera exige suscribir el contrato de préstamo frente a este funcionario público (es habitual cuando el importe concedido es muy elevado). En general, el precio por escriturar un crédito es de alrededor del 0,3% sobre el capital prestado por la entidad.

Es aconsejable calcular el precio de todas las ofertas

La TAE, en conclusión, puede servir para valorar si un préstamo es caro o no, pero no es el único factor que debe tenerse en cuenta a la hora de comparar ofertas de financiación. Según HelpMyCash, si un cliente quiere saber qué crédito le saldrá más barato, debe calcular cuál será su precio completo, es decir, cuánto tendrá que pagar a la financiera en total.

Por ley, las entidades están obligadas a comunicar el coste total de sus préstamos si el solicitante solicita esa información. Ahora bien, si el cliente quiere ahorrar tiempo, también puede calcular ese precio con herramientas online como el simulador gratuito de préstamos personales de HelpMyCash, que indica tanto la cuota mensual como el total a devolver.