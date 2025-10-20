Mar Flores nos ha descubierto la rutina de noche perfecta (de solo 3 pasos) para que tu piel amanezca radiante

Cuando el día termina, la piel necesita su momento de descanso y reparación. Mar Flores lo sabe, y por eso ha convertido su rutina nocturna en un auténtico ritual de belleza donde cada paso está pensado para calmar, equilibrar y rejuvenecer el rostro. Su secreto está en tan solo tres productos de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios, una marca española de alta cosmética dermofarmacéutica que cuida la piel con ingredientes biotecnológicos de máxima eficacia.

Cada producto de Atashi refleja el saber hacer de Phergal: eficacia probada, texturas sensoriales y resultados visibles. Sin embargo, más allá de la ciencia, Atashi entiende que cada piel cuenta una historia única, marcada por el paso del tiempo, las emociones y el estilo de vida. De esta filosofía nace el Código Atashi, un enfoque que no solo responde a las necesidades de la piel, sino que las anticipa y se adapta a cada una de ellas.

Bajo esa filosofía, la modelo y empresaria confía en estos tres esenciales para su rutina de noche: el Agua Micelar Blemish Relief, el Tónico Facial Skin Vitality Toner y la Mascarilla Supernight Dermo Filler Mask. Tres pasos que trabajan en sinergia para devolverle al rostro la frescura, luminosidad y firmeza que el estrés diario y la falta de descanso pueden restar.

Agua micelar. Atashi

Primer paso: limpieza profunda con el Agua Micelar K-Bioferment Blemish Relief

Mar Flores comienza su ritual con el primer paso de la doble limpieza de Atashiuna, utilizando el Agua Micelar Blemish Relief de la línea K-Bioferment de la marca, especialmente formulada para pieles sensibles o irritadas. Su combinación de Ectoína, Centella Asiática, Ecoskin, Niacinamida y Extracto de Té Blanco con Agua Orgánica de Limón y Arroz actúa como un escudo protector que elimina impurezas sin alterar la barrera cutánea.

La Ectoína es conocida como el “escudo celular” por sus propiedades calmantes e hidratantes. Protege la piel frente a la polución, la radiación ultravioleta y los cambios de temperatura. Por su parte, el Extracto Puro de Centella Asiática potencia la producción de colágeno y elastina, regenerando la piel y aportándole un efecto tensor natural.

El complejo Ecoskin®, rico en prebióticos y probióticos, equilibra el microbioma y mejora las defensas biológicas, mientras que la Niacinamida unifica el tono, regula el sebo y refuerza la barrera cutánea. Finalmente, el cóctel de Té Blanco, Limón y Arroz revitaliza, ilumina y aporta una sensación inmediata de confort.

El resultado: una piel limpia, fresca y calmada, lista para absorber los activos de los siguientes pasos.

Agua Micelar Blemish Relief. Cortesía

Segundo paso: tonificación con el Tónico Facial Skin Vitality Toner

Para finalizar la doble limpieza, Mar Flores aplica el Tónico Facial Skin Vitality Toner, un aliado esencial que hidrata, suaviza y revitaliza la piel. Su textura ligera equilibra el pH cutáneo y minimiza los poros, preparando el rostro para los tratamientos posteriores. Entre sus ingredientes estrella encontramos de nuevo la Ectoína, un auténtico escudo celular que protege y calma la piel frente a ambientes extremos y contaminados. La Niacinamida unifica el tono, aumenta la elasticidad, reduce arrugas y regula la producción de sebo, previniendo los miliums. Además, fortalece la barrera cutánea. El E.P. de Centella Asiática estimula la producción de colágeno y elastina, potencia la luminosidad, repara marcas y unifica el microrelieve, ejerciendo un efecto lifting tensor. Por su parte, el Extracto de Té Blanco, junto con el agua de Limón y Arroz, actúa como antioxidante natural. Hidrata, revitaliza y energiza la piel, dejando el cutis descansado y lleno de vida.

Este paso es clave para que la piel recupere su equilibrio natural y despierte cada mañana más hidratada, luminosa y uniforme.

Tónico Facial Skin Vitality Toner. Cortesía

Tercer paso: regeneración nocturna con la Supernight Dermo Filler Mask

El broche de oro de la rutina de Mar Flores llega con la SuperNight Dermo Filler Mask, una mascarilla nocturna de tratamiento intensivo que actúa mientras duermes. Su fórmula avanzada trabaja en profundidad gracias al Ácido Hialurónico Acetilado, que rellena las arrugas desde el interior y mejora la densidad cutánea.

La mascarilla combina ingredientes biotecnológicos que miman la piel mientras duermes, ofreciendo resultados visibles en tan solo 6 horas. Las Células Nativas de Orquídea Asiática actúan mediante su función exosoma para estimular la producción de colágeno, dejando la piel más luminosa, lisa y rejuvenecida.

La Melatonina calma y regula el descanso cutáneo, mientras que el Blue Oléoactif protege la piel de la luz azul de las pantallas y potencia la regeneración celular durante la noche.

Por su parte, las Vitaminas C y E unifican el tono, previenen manchas y favorecen la regeneración del colágeno y la elasticidad.

Finalmente, el Extracto de Amapola reduce las arrugas en profundidad, aportando un efecto calmante y antioxidante que deja la piel suave, radiante y renovada al despertar.

En solo una noche, la piel amanece más lisa, redensificada y con un tono más uniforme, reflejando un descanso profundo y reparador.

Phergal Laboratorios: innovación, ciencia y belleza natural

Detrás del éxito de, un referente en alta cosmética dermofamacétuica “Made in Spain” con más de 40 años de experiencia. Su compromiso con la investigación biotecnológica y el respeto por la piel ha dado lugar a fórmulas que combinan ingredientes naturales con tecnología celular de última generación.Mar Flores, embajadora de la marca, comparte esta visión, apostando por una belleza consciente, saludable y en armonía con la piel.