«René Perle»: la asistente de Ábalos que milita en el PSOE de Celis, fue asesora en Transportes y da lecciones a Alsina

El pasado miércoles, a las 9:10 de la mañana, cuando en la prisión de Soto del Real preparaban un juego de sábanas y toallas limpias, por si acaso, y apenas quedaban más que minutos para el amargo paseíllo en la plaza de Las Salesas, apareció en escena René.

"Déjalo", le dijo José Luis Ábalos ya montado desde el taxi cuando ella –a cuerpo limpio y con sus dos brazos estirados– se afanaba por impedir el trabajo de un periodista de Antena 3, apostada ante una puerta trasera del Congreso de los Diputados, justo en el momento que salía Ábalos para dirigirse a su vistilla en el Supremo.

"Una persona que va a ir donde va a ir ahora mismo y con todo lo que va a caer, no se le puede ahora interrumpir. ¿Con lo que tiene ahora por delante? ¿Hay que desequilibrarlo, no? Por favor. No quiero que le metáis la alcachofa en un día como hoy. No me lo desequilibréis, que bastante tiene que pelear hoy", fueron las palabras con las que aplacó a la prensa René.

Muy activa en X

René Perle, apodo con el que aparece en redes sociales y como se hace llamar. En X ha publicado la friolera de unos 288.200 tuits –ahí es nada, Óscar Puente– y congrega a una parroquia de más de seis mil fieles.

Entre sus post más celebrados, uno en el que da una lección de periodismo a Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero. Data de 2023. Plena campaña de las generales, cuando su asistido encabezó las listas del PSOE por Valencia.

Sobre aquella célebre pregunta que formuló Alsina a Sánchez: "¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?", ella colgaba un vídeo de Alberto Núñez Feijóo en el que este renegaba de un hipotético gobierno de coalición con Vox en España y escribía lo siguiente: "Lo que Alsina, de Más de Uno, nunca le preguntará al amo Fakejoo: ¿Es usted un hombre de palabra?, ¿Por qué nos ha mentido tanto usted, señor Feijóo?".

En realidad, no se llama René. Su nombre es María Iciar Jaén Bohórquez. Según apuntan fuentes del PSOE a LA RAZÓN, es militante desde hace tiempo de la agrupación sevillana Nervión-San Pablo, la misma a la que pertenece el número dos del Congreso de los Diputados y hombre fuerte del «sanchismo», Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que la semana pasada emplazó al magistrado que instruye el "caso Koldo" a presentarse a las elecciones por expresar su «estupor» con la situación política de Ábalos. A juicio de socialistas críticos, René, es decir, María Iciar, "llegó a Madrid de la mano de Alfonso". Y, deslizan: "Es una de las pruebas que muestran que a Ábalos lo protege el Gobierno".

Asesora de Ábalos

Todo lo que ha podido saber este diario sobre la trayectoria de María Iciar Jaén es que fue asesora en el Ministerio el tiempo que Ábalos lo dirigió. Después, tras las últimas generales, tal y como figura en documentos oficiales, entró en la Cámara Baja como asistente eventual del Grupo Parlamentario Socialista, a propuesta de la actual portavoz de la Ejecutiva: Montse Mínguez.

Rápidamente, fue recolocada en la Comisión de Interior, que Ábalos presidía, pero fue cesada poco tiempo después, nada más estallar el "caso Koldo". El PSOE no pudo retirarle el acta a Ábalos, pero sí la presidencia del organismo parlamentario. Sin embargo, en el mes de marzo de 2024, pasó al Grupo Mixto y ella regresó como asistente.

Desde entonces, se ha convertido en la persona más próxima a Ábalos. Su sombra en la carrera de San Jerónimo. La que trata de protegerlo ante las cámaras los días de fatiga. Su actividad en redes ha disminuido ligeramente, aunque uno de sus últimos tuits habla del "lawfare que vivimos en España".