Cortada la M-40 en dirección a la M-607, en Las Tablas, por el vuelco de un coche
Mañana de lunes complicada en la Comunidad de Madrid. La hora punta de esta primera hora se está viendo complicada en la M-40, donde el vuelco de un vehículo, en el kilómetro 39, mantiene cortado esta vía en este punto, en dirección a la M-607 y provoca ya 3 kilómetros de retenciones a la altura de Las Tablas, según informa la DGT.
La mujer que conducía el coche que ha volcado, al parecer ha podido salir por su propio pie y ha resultado herida leve.
