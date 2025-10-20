Cortada la M-40 en dirección a la M-607, en Las Tablas, por el vuelco de un coche

Mañana de lunes complicada en la Comunidad de Madrid. La hora punta de esta primera hora se está viendo complicada en la M-40, donde el vuelco de un vehículo, en el kilómetro 39, mantiene cortado esta vía en este punto, en dirección a la M-607 y provoca ya 3 kilómetros de retenciones a la altura de Las Tablas, según informa la DGT.

La mujer que conducía el coche que ha volcado, al parecer ha podido salir por su propio pie y ha resultado herida leve.