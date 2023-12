Las mejores cuentas para no pagar comisiones al banco

Media docena de bancos tiene previsto cobrar comisiones de mantenimiento a algunos de sus clientes este mes. Y no se trata de dos o tres euros, sino que los clientes peor parados van a tener que pagar hasta 60 euros.

¿Se puede evitar? Lo cierto es que sí. Una cuenta corriente puede llegar a costar más de 200 euros al año... o puede no costar nada. La mayoría de los bancos comercializa cuentas corrientes gratuitas con las que se puede ingresar y retirar dinero, hacer transferencias, usar Bizum o tener una tarjeta gratis.

“Muchos consumidores tienen cuentas corrientes abiertas hace muchos años con condiciones peores que las que ofrecen hoy en día los bancos o han abierto cuentas con requisitos que, si no cumplen, implican una penalización”, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Pero se puede terminar con esta situación cambiando de banco.

La mayoría de las cuentas sin comisiones ni condiciones son para nuevos clientes, por lo que, para contratar una, hay que cambiar de entidad. No obstante, hoy en día abrir una cuenta corriente nueva es muy sencillo y puede hacerse por Internet.

Bancos que no cobran comisiones

Banco Santander, BBVA o Banco Sabadell comercializan cuentas sin comisiones ni condiciones para nuevos clientes, algunas de ellas con ventajas muy atractivas. Por ejemplo, la Cuenta Online Sabadell tiene una rentabilidad del 6% TIN los tres primeros meses y del 2% TIN los siguientes hasta un saldo de 20.000 euros, lo que equivale a una TAE del 3%. Además, el Sabadell devuelve el 3% del importe de los recibos de luz y gas domiciliados y no cobra comisiones ni por la tarjeta de débito ni por la de crédito.

Otro banco que, además de no cobrar comisiones a los nuevos clientes, permite ganar dinero es el Santander. Con la Cuenta Online Santander se pueden conseguir hasta 400 euros si se domicilia una nómina o una pensión y dos recibos (300 euros si el importe es de al menos 600 euros al mes y 400 euros si los ingresos superan los 2.500 euros). Esta promoción conlleva una permanencia de dos años. Es uno de los bancos que más dinero regala. En cualquier caso, domiciliar la nómina no es obligatorio y tanto la cuenta como la tarjeta de débito siguen siendo gratis si no se domicilian ingresos mensuales.

Fuera de los grandes bancos destaca ING, cuya Cuenta NoCuenta no tiene gastos de mantenimiento ni ataduras. Además, permite recuperar el dinero si se hace una compra online y esta no llega o el producto está defectuoso. Esta cuenta está muy enfocada a clientes con un perfil digital; de hecho, la tarjeta de débito que entrega el banco es virtual, por lo que para usarla hay que vincularla a Apple Pay o Google Pay.

Cuentas asociadas a la hipoteca

¿Y qué pasa con los clientes que no pueden cambiar de banco tan fácilmente porque tienen una hipoteca? Cuando hay préstamos de por medio, moverse es más complicado. Sin embargo, se pueden tomar ciertas medidas.

Aquellos clientes a los que su banco les cobre comisiones por la cuenta asociada a la hipoteca tienen que revisar su contrato. Si es anterior a abril de 2012, el banco no les puede cobrar gastos de mantenimiento siempre que usen la cuenta solo para pagar los gastos del crédito. Si el contrato es posterior, entonces el banco sí les puede cobrar, pero solo la comisión que aparezca en el contrato de la hipoteca y no puede aumentarla mientras el préstamo esté vigente, explican en HelpMyCash.

Así que aquellos hipotecados cuya cuenta cada vez sea más cara y que no puedan cerrarla porque el banco les obliga a tenerla abierta para abonar las cuotas mensuales, pueden exigirle a su banco que se ciña a lo que establece el contrato.