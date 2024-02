“Los meses de frío son los mejores para empezar la operación bikini”

En la Clínica Dr. Ree BCN tienen al paciente en el centro porque su mayor deseo es poder cumplir sus expectativas. Es por ello que las valoraciones las hace un médico especialista. Y es por ello, también, que cuentan con la mejor tecnología y una suma de experiencia y profesionalidad que hacen de esta opción, la mejor opción. Pasadas las fiestas de Navidad, toca preparar el cuerpo para el verano. ¿Cómo? Nos lo explica el Dr. Erny Reeberg.

Todavía tenemos los turrones en la garganta, pero usted nos dice que tenemos que empezar ya la operación bikini. ¿Por qué?

¡No hay motivación más grande que saber que en pocos meses será hora de ponerse el bikini! El verano está próximo y eso significa que será momento de playa, piscina y bañador…

Yo todavía veo muchas lunas para el verano…

Si piensas en lo que nos queda por trabajar, quizás sí, pero no para la operación bikini. Para esta, debemos empezar ya si queremos disfrutar de un verano luciendo un cuerpo esplendido y esbelto.

Ahora es el mejor momento para, primero, comenzar a cambiar de hábitos poco a poco, entender que lo importantes es llevar una vida saludable, no conseguir un cuerpo “perfecto” (aunque esto también es posible en nuestra clínica).

¿De verdad?

Así es. Los primeros meses del año es la época perfecta para programar tu intervención, porque el clima más frío hace el postoperatorio más llevadero, y también es más apropiado para realizar las intervenciones. Si bien durante todo el año es posible realizar las cirugías, esta época es en la que más demanda tenemos en la clínica.

Empecemos, pues. ¿Qué nos recomienda?

La salud prima en todo lo que intentamos fomentar en nuestros pacientes. Recomendamos siempre, primero, ser valorado por personal calificado y cualificado en el área: en nuestra clínica siempre la valoración será a través de un médico. Hacemos una consulta amplia con una historia clínica exhaustiva donde recopilamos datos importantes como antecedentes clínicos, quirúrgicos, gineco-obstétricos-patológicos, evaluamos con el examen físico directamente al paciente en la consulta, llegamos a un diagnóstico y, así, proponemos el tratamiento ideal.

Me gustaría remarcar que nosotros tenemos pacientes, no clientes, por lo cual no vemos ético que personal no médico valore un paciente.

“El resultado final se observa transcurridos los 6 meses si se realizan al pie de la letra las recomendaciones del especialista” Clínica Dr. Ree BCN

Bien visto…

Durante dicha consulta, aparte de proponer un tratamiento, fomentamos ciertos cambios de hábitos, que son la base de todo tratamiento. Pensemos que las intervenciones, por más bien hechas que estén, serán, a la larga, un fracaso total si no hay un cambio de hábitos.

También explicamos en detalle las posibles expectativas y la tecnología que implementaremos.

¿Cuáles son estas tecnologías?

En Dr. Ree BCN contamos con una amplia experiencia en Liposucción de Alta Definición, la cual no es una Liposucción convencional. Está Lipo HD (High Definition o Alta definición) esculpe las zonas de transición establecidas anatómicamente fomentando así un cuerpo más atlético, pero desde una forma sutil hasta una extrema, como lo es un cuerpo atlético.

Por ello utilizamos tecnología como V.A.S.E.R (Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance). Es una nueva tecnología para la nueva liposucción que está a la vanguardia, una de última generación que actúa selectivamente sobre el tejido graso y que consigue hacer líquida la grasa, “emulsificar”, para facilitar su extracción. Dada su acción selectiva sobre la misma, otros tejidos como los vasos sanguíneos y nervios no se ven afectados, reduciendo así el dolor e inflamación en el postoperatorio.

Además, permite la lipotransferencia de los glúteos, deltoides, mamas y otras partes del cuerpo en las que nos interesa dar un mayor volumen o proyección, esto mediante un equipo de ecografía inalámbrico. Se realiza para disminuir riesgo de complicación en el momento de realizarlo.

El J-Plasma o Renuvion es un dispositivo de energía avanzada que combina las propiedades únicas del Plasma de Helio frío con energía de radiofrecuencia. Renuvion utiliza la energía de un Plasma frío a nivel subdermal, con el objetivo de tensar y rejuvenecer la piel de manera inmediata, llegando hasta un 60% en las personas que tienen flacidez en abdomen, piernas y brazos.

Nuestro Vibrasat Pro es la tecnología líder en liposucciones tipo PAL (Power Assisted Liposuction). Su diseño fácil de usar elimina la fatiga del médico incluso durante los procedimientos más largos, mientras que su tecnología maximiza los resultados para los pacientes, facilitando la extracción de grasa con mínima cantidad de pérdida de sangre, y permitiendo aplicarlo más zonas en menos tiempos quirúrgicos.

Trabajamos siempre con la mejor tecnología, estamos a la vanguardia para dar la mejor experiencia a nuestros pacientes.

De hecho, hace un año recibió el Premio Médico del Año en Lipo HD con Vaser-Renuvion, con lo que sabemos que nos ponemos en buenas manos.

Están en las mejores manos. Todo el equipo de Dr. Ree BCN está altamente calificado y cualificado, y los años de trayectoria y resultados obtenidos hablan por sí solos. Y si quieres más pruebas, consulta nuestras redes @drreebcn y @drreeinternational observa los grandes cambios que tuvimos este año.

¿Qué evolución podemos esperar de nuestro cuerpo después del tratamiento?

Siempre indicamos que nuestro trabajo en quirófano depende un 50% del postoperatorio, que incluye los drenajes linfáticos manuales, el llevar una faja compresiva durante 8-10 semanas, ciertos tratamientos adjuntos que fortalecerán el resultado que esperamos tener… Es decir, que el resultado no es inmediato y cada paciente es distinto y no experimenta la misma evolución. Y, junto con este postoperatorio diferente para cada persona en tiempo y tratamientos, empieza también el cambio de hábitos imprescindible del que hablábamos al principio.

El resultado final se observa transcurridos los 6 meses si se realizan al pie de la letra las recomendaciones del especialista.

Y después, ¿mantenimiento para llegar bien al verano?

El cambio de hábitos es fundamental, no me cansaré de repetirlo. Es importante entender, como dijo Albert Einstein, que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y esta frase es perfectamente aplicable aquí.

Pero no estarás solo en este cambio, nuestro equipo estará a tu lado siempre en todo el proceso.

www.drreebcn.com