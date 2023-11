Los regalos de Navidad de mi madre, hermana y abuela, los voy a comprar en el Black Friday de Phergal

Con el Black Friday 2023 adelantado y el Cyber Monday a la vuelta de la esquina, seleccionamos nuestros favoritos de nuestro laboratorio de dermocosmética farmacéutica de referencia, Laboratorios Phergal. Unos laboratorios que llevan 39 años ofreciendo productos de calidad, con lo mejor de la naturaleza y cuidando el medioambiente. Como cada final de noviembre, nosotras adelantamos las compras de Navidad aprovechando los descuentazos que hacen en sus marcas de belleza coincidiendo con el esperado viernes de descuentos. Porque aunque este periodo de ofertas que lleva mucho tiempo implantado en nuestro país es muchas cosas. Sin duda la principal de ellas es una excelente oportunidad para comprar los regalos de Navidad, o de amigo invisible, o simplemente renovar tu neceser con tus productos imprescindibles o darte un capricho con esos productos de e'lifexir, Atashi Cellular Cosmetics, Dr. Tree, Naturtint, Clearé Institute o Volumax que aman nuestras famosas, y que tienes en la lista de deseos pero que aún no has probado.

Pero ahora es el momento, porque desde Laboratorios Phergal nos lo ponen muy fácil con un pre Black Friday que empieza este mismo lunes, y el Black Friday desde el 24. Prepara tu cesta de compras porque ahora mismo os vamos a detallar todos los descuentos y sus fechas. ¿Cuándo empieza el Black Friday 2023 en Laboratorios Phergal? ¿Cuánto descuento tienen? Aquí tienes toda la información necesaria.

Pre Black Friday 2023 de Laboratorios Phergal (del 20 al 23 de noviembre)

e’lifexir empezará estos días previos a Black Friday con un 15% de descuento, y además obsequiará con el regalo del exfoliante corporal de e'lifexir Cacao Sense por compras superiores a 39 euros.

Atashi Cellular Cosmetics también va a iniciar este periodo de descuentos con un 15 %, al que también añadirá por compras superiores a 49 euros, la opción de participar en un 'rasca y gana' con regalos como un roller de jade, una mini talla de agua micelar o el tónico de la línea antioxidante.

Black Friday 2023 de Laboratorios Phergal (del 24 al 27 de noviembre)

Empezamos por e’lifexir que contará con 25% de descuento a partir del 24 de noviembre en todos sus productos, más un regalo de una mini talla de suero Forte Anticaída por compras superiores a 49 euros.

También Atashi Cellular Cosmetics tendrá un 25% de descuento con un regalo de una minitalla de K-Bioferment por compras superiores a 49 euros.

Por otro lado, Dr. Tree hará en este Black Friday un 20% de descuento con un regalo de una minitalla, en este caso del gel de ducha de uso frecuente con aroma a vainilla por compras superiores a 39 euros.

Naturtint, en este caso tendrá un 20% de descuento, y adicionalmente, regalará una minitalla de Mascarilla Hair Food de Quinoa por compras superiores a 29 euros.

Y que mejor forma de aprovechar todos los descuentos que nos trae Laboratorios Phergal con sus marcas en este Black Friday que con esta selección de productos que son los favoritos de nuestras celebrities como Carmen Lomana, Eugenia Osborne, Ana Boyer, María José Suárezo Paula Echevarría para cuidar su piel y lucir radiantes, tanto en sus eventos como en su día a día.

1. K-Bioferment Therapy Cream (ahora por 25,93 euros)

K-Bioferment Therapy Cream es un pretratamiento de día basado en la cosmética coreana del que es fan Carmen Lomana, que prepara nuestra piel antes de aplicar el tratamiento habitual o maquillaje. Este tratamiento antiedad multicorrector posee un efecto flash revitalizante, reactivador y regenerador que consigue calmar hasta las pieles más estresadas por la rutina diaria. Con este producto consigues equilibrar el microbioma de la piel y mejorar su textura, minimizando los poros y consiguiendo un efecto lifting inmediato. Todo esto es posible gracias su revolucionaria fórmula con Biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico fermentado; Ácido Hialurónico fermentado; Fucocert®; Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Milinerario Ganoderma Lucidum, más conocido como el Hongo de la Eterna Juventud, Reishi, el Alga Roja, que ejerce de pantalla natural para el fotoenvejecimiento y Pracaxil-Oil, perfecto para aportarnos luminosidad, reducir manchas y minimizar los poros.

K-Bioferment Therapy Cream. Athashi Cellular Cosmetics

2. K-Bioferment Luxury Therapy Sérum (actualmente rebajado a 38,25 euros)

Se trata de un pretratamiento energético antiedad nocturno, revitalizante y multicorrector para pieles sin descanso y sometidas a estilos de vida agotadores. Formulado con biofermentos como el Mijo Dorado Orgánico fermentado; Ácido Hialurónico fermentado; Fucocert® y Ecoskin®; y Skin Boosters como el Hongo Milenario Ganoderma Lucidum, más conocido como el hongo de la eterna juventud, Reishi; y NovoretinTM que potencia la producción de ácido retinoico natural e IceawakeTM -reduce visiblemente el cansancio y las arrugas.

K-Bioferment Luxury Therapy Sérum. Atashi Cellular Cosmetics

3. DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 de Atashi (rebajado a 30,01 euros)

La DD Cream 8 en 1, de Atashi Cellular Cosmetics es el producto ideal para quienes deseen un efecto no make up-make up, muy natural y en un solo gesto para una piel con 'efecto buena cara' sin necesidad de maquillaje. Además, funciona como tratamiento y como maquillaje, aportando luminosidad y ligereza. Basta aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano e ir extendiendo sobre el rostro con pequeños toquecitos, hasta que se funda con la piel. Entre sus propiedades resalta que atenúa las manchas y minimiza los poros con efecto botox natural, y protege con SPF 15. También contiene, Extracto Biotecnológico de Gardenia Jasminoide regeneradora de Colágeno Nativo y Perla Negra, Retinol liposomado, vitamina C y E, Spilanthol ® 50 y Micropigmentos ultraintensos e iluminadores y Dermosens y Acticire que calma la piel, y conseguirás relajar la piel y que recupere la luminosidad perdida gracias al Dermosens y el Acticire.

Además, ha sido premiada por la Revista Clara como mejor producto de belleza de farmacia.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15. Atashi Cellular Cosmetics

4. e'lifexir Minucell Intensive Aceite (ahora por solo 20,83 euros)

Este aceite, que utiliza entre otras famosas, María José Suárez, es un potente tratamiento que ejerce una triple acción: anticelulítico, drenante y reafirmante. La combinación de sus poderosos activos, los Aceites de Ciprés, Niaouli y Lavanda, Forskolin y el extracto de Té Verde consiguen de forma inmediata que tu piel luzca más lisa. Este nuevo producto de e'lifexir en formato aceite y de tacto seco nos ayudará a reducir la celulitis más resistente de grado II, III y mixta, así como a drenar líquidos, reducir centímetros de glúteos, favorecer la reducción de nódulos de grasa y reafirmar la piel.

Además también ha sido premiado con el premio de Belleza Glamour 2023 en la categoría de cuerpo al mejor tratamiento específico.

e'lifexir Minucell Intensive Aceite. e'lifexir

5.e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite (ahora por solo 20,83 euros)

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite es un potente tratamiento remodelador abdominal con ingredientes de origen natural, que ejercen una triple acción: reafirma y nutre gracias a la combinación de sus poderosos activos como extracto oleoso de Semillas de Pimienta Rosa. Ayuda a romper los nódulos de grasa de la zona del abdomen y de la cintura. Cuenta además con una combinación de aceites esenciales, como el Pomelo Blanco, el aceite Bio de Limón y de Geranio, que reafirman y tensan la piel; los Aceites Nutritivos de Avellana, Arroz y Chía son ideales para rejuvenecerla y nutrirla. Uno de los favoritos de Paula Echevarría o Eugenia Osborne, y también el nuestro.

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite. e'lifexir

Una selección de productos de las marcas de Laboratorios Phergal para aprovechar los descuentos de este Black Friday 2023, ya sea para darte un caprichito o adelantar las compras de Navidad.