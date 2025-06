“La retribución flexible vive un punto de inflexión y estamos en el mejor momento para acompañar a más empresas en ese camino”

El último año ha sido especialmente intenso para Betterfly, tras culminar en 2024 la fusión con Flexoh, absorbida en 2022. ¿Qué balance hace del año?

2024 ha sido un año de transformación total. Aunque la fusión entre ambas compañías ya se había formalizado, fue el año pasado cuando culminamos la integración de nuestras marcas y productos. Desde entonces, hemos triplicado la inversión en el mercado español, apostando no solo por el desarrollo de producto, sino también por el crecimiento del equipo, la expansión comercial y la consolidación de nuestra nueva oficina en Madrid.

¿Qué cifras concretas ilustran esa evolución?

Hemos duplicado el tamaño del equipo local, superamos ya los 100.000 usuarios activos en España y prevemos cerrar 2025 con más de 500 empresas clientes sólo en el mercado español. Hemos incorporado a nuestra cartera compañías de referencia como Sanitas o Mediapro, y proyectamos duplicar nuestra facturación este mismo ejercicio.

El mercado de la retribución flexible vive un punto de inflexión en España y nuestro crecimiento es una muestra clara de esta transformación. Estamos en el momento adecuado, con el equipo y el producto necesarios para liderar esta nueva etapa y acompañar a empresas de todos los tamaños en ese camino.

¿Cómo encaja este crecimiento en el contexto de la fusión de las dos compañías?

La adquisición de Flexoh se produjo en 2022, en un momento clave en el que el mercado español de la retribución flexible aún era incipiente, pero empezaba a mostrar señales claras de crecimiento. Flexoh supo anticiparse a esa demanda con una solución ágil, cercana y adaptada al entorno local.

Hoy, la combinación entre la capilaridad comercial con la que ya contábamos, sumada a la experiencia tecnológica, escala y visión global de Betterfly, se ha traducido en la fórmula idónea para responder a un mercado que ha madurado rápidamente y que demanda ahora soluciones más innovadoras, integradas y personalizables.

Betterfly se posiciona como una plataforma de bienestar integral. ¿Qué les diferencia frente a otras soluciones?

Lo que nos hace únicos es que no somos solo una solución de retribución flexible. Nuestra plataforma unifica beneficios financieros, físicos y emocionales en una experiencia digital personalizada.

Nuestra app permite activar y gestionar beneficios, pero también avanzar en un recorrido gamificado que premia hábitos saludables como caminar, meditar o formarse. Todo esto mientras ayudamos a las empresas a automatizar procesos, medir impacto y comunicar sus planes de forma efectiva.

¿Cómo han evitado la fragmentación que suele caracterizar a este tipo de propuestas?

Apostamos por centralizar todas las necesidades en un mismo lugar a través de la creación de un ecosistema amplio de beneficios que puede adaptarse a la demanda de cada empresa o empleado. Y para ello nos hemos apoyado en crear una red alianzas estratégicas con partners como Savia (plataforma de salud digital de MAPFRE), Headspace, Busuu o TaxDown, entre otras, que se integran de forma nativa en la plataforma, y a la que se irán sumando otras.

Han apostado por integrar inteligencia artificial en la plataforma. ¿Qué papel juega Buddy AI?

Buddy AI es nuestro asistente virtual de bienestar. Está diseñado para resolver dudas frecuentes —desde cómo activar una tarjeta restaurante hasta qué beneficio ayuda a reducir el estrés— y guiar a cada empleado en función de su contexto.

Pero lo más relevante es su enfoque: está cuando se le necesita, y desaparece cuando no. Libera tiempo para que los equipos humanos hagan lo que la IA no puede: escuchar, acompañar y construir relaciones de confianza.

¿Cómo ha cambiado la percepción de los beneficios por parte de empleados y empresas?

Está cambiando muy rápido. Venimos de una etapa donde los beneficios eran vistos como un extra poco personalizado. Hoy, las empresas los entienden como una palanca clave de su crecimiento y algo indispensable para adaptarse a las nuevas demandas de los empleados. Las empresas que adoptan Betterfly valoran especialmente la personalización, la facilidad de uso, el soporte experto y el alto nivel de adopción.

Por su parte, los empleados destacan que la app les ayuda a ahorrar, cuidarse y entender mejor lo que su empresa pone a su disposición, lo que refuerza el vínculo emocional con la organización.

¿Y en cuanto a las expectativas?

El bienestar ya no es algo accesorio. Hoy los empleados exigen soluciones que se adapten a su momento vital, que les den autonomía y que mejoren su calidad de vida. Según nuestro estudio Better Work 2024, que realizamos con más de 400 empresas, el 32% de los empleados siente que los beneficios que recibe no mejoran su día a día, y solo un 9% considera que están ajustados a sus necesidades. La demanda de flexibilidad, salud emocional y salud financiera es clara.

Muchas empresas buscan maximizar el ROI en sus políticas de beneficios. ¿Cómo se logra?

La personalización no es solo un plus: es la única vía para que los beneficios funcionen. Si los empleados no usan lo que se les ofrece, no hay retorno. Y si no se adaptan a sus prioridades, no hay engagement.

La retribución flexible permite a las empresas aumentar el salario neto sin elevar el coste salarial. Y los beneficios bien gestionados reducen el absentismo y aumentan el compromiso. Lo vemos con datos: cuando se incentiva el uso de beneficios, el compromiso pasa del 20% al 55%. Flexibilidad, usabilidad y seguimiento son las claves para que estas políticas pasen de verse como un gasto a una inversión estratégica.