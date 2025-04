The English Montessori School: innovación, excelencia y sostenibilidad en una educación internacional

Ubicado en Aravaca y parte del grupo educativo Cognita, que agrupa más de 100 colegios a nivel mundial, TEMS se guía por los valores de "cuidar, confiar, ser independiente" (caring, confident, independent). Su modelo educativo respeta y potencia las capacidades de cada estudiante, con un enfoque que considera el desarrollo intelectual, emocional y físico como un todo integrado. Un equipo docente excepcional trabaja para asegurar que cada niño alcance su máximo potencial de manera natural y espontánea, preparándolos para un futuro globalizado y en constante cambio.

Nuevos campus que refuerzan una visión educativa única

TEMS da un paso importante con la fusión de Montessori School La Florida, ampliando estratégicamente su comunidad educativa y su oferta académica. A partir de septiembre de 2025, TEMS extenderá sus servicios para incluir Pre-Nursery para niños desde un año de edad. Esta fusión dará lugar al Nexus Campus, un centro preuniversitario dedicado a la excelencia académica y a las oportunidades globales. Una de las innovaciones más emocionantes que traerá esta expansión es el lanzamiento del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP), lo que convierte a TEMS en uno de los pocos colegios en España que ofrece una combinación de educación Montessori, el currículo británico, A Levels, el Bachillerato español y el IBDP.

La adquisición de La Florida no solo fortalece la posición de TEMS como líder en educación internacional en Madrid, sino que también permite un modelo educativo aún más flexible y personalizado. La integración de la metodología Montessori en todas las etapas, junto con una amplia gama de programas académicos, asegura que los estudiantes puedan elegir un camino que se ajuste a sus intereses y aspiraciones, ya sea en España o en el extranjero.

Un modelo sostenible para el futuro de la educación

Paralelamente a esta expansión, TEMS inaugurará el Explorer Campus en La Florida en septiembre de 2025, un espacio educativo moderno diseñado para estudiantes de 7 a 15 años. Este campus contará con instalaciones de última generación y un fuerte énfasis en la sostenibilidad.

El diseño del Explorer Campus se basa en principios de sostenibilidad y bienestar, en línea con la filosofía Montessori y las necesidades cambiantes de la educación contemporánea. Prioriza la eficiencia energética mediante el uso de energía fotovoltaica y aerotérmica, e incorpora materiales naturales en la construcción. Con 114 paneles solares que generarán más del 10% de la energía del campus y una fachada verde diseñada para absorber CO₂, el nuevo campus representa no solo un salto arquitectónico, sino un verdadero compromiso con la sostenibilidad.

El campus contará con 7.005,06 m² de espacio construido, con aulas amplias y luminosas, laboratorios de última tecnología, biblioteca, salas de arte y música, y espacios exteriores que fomentan el aprendizaje en la naturaleza. Su Sala Multiusos de 334 m² albergará eventos académicos, deportivos y culturales, consolidando un entorno educativo dinámico y versátil. Además, sus 2.000 m² de instalaciones deportivas —que incluyen campos de fútbol, baloncesto, voleibol y tenis de mesa, un muro de escalada y zonas de calistenia— refuerzan el compromiso de TEMS con la actividad física y el bienestar estudiantil.

Innovación educativa y bienestar como pilares fundamentales

El crecimiento de TEMS no solo se mide en infraestructura, sino también en la calidad e innovación de sus programas. Su enfoque en la ciudadanía digital, con iniciativas como el Proyecto Common Sense Media, demuestra que la filosofía Montessori puede coexistir de manera armoniosa con la tecnología. Además, su compromiso con el bienestar se refuerza a través del Global Be Well Day, un evento especial en el que todos los colegios Cognita promueven el equilibrio entre el bienestar físico, mental y emocional.

Con más de 50 años de historia, TEMS continúa evolucionando y adaptándose a los desafíos del mundo actual. La integración de La Florida, la apertura del Explorer Campus y la introducción del IBDP reflejan una visión educativa que abraza la excelencia, la innovación y el desarrollo integral de cada estudiante. TEMS no solo prepara a sus alumnos para la universidad, sino para la vida, equipándolos con las herramientas y valores que los acompañarán siempre.

