Thermomix®, más allá del robot

Muchos sentimos pasión por la cocina, pero pocos podemos ser cocineros estrellados o restauradores de renombre. ¿Y si pudiéramos unir nuestra pasión y nuestra carrera profesional? Esto es lo que te ofrece Vorwerk, la oportunidad de formar parte de su red de agentes comerciales de Thermomix®.

Pero por si fuera poco el labrarse un futuro viviendo de tu pasión, también estarías ayudando a innumerables familias porque, gracias a Thermomix®, cocinarían en casa, con todos los beneficios que ello conlleva, como ahorro de tiempo y dinero, así como tener una dieta más saludable.

Ya son miles de personas las que han descubierto en Thermomix®, no solo un fantástico ayudante en la cocina que les permite elaborar platos incapaces de hacerlos de otra manera, sino también una herramienta que puede ser la llave para la independencia financiera. Personas que empezaron enamorándose del producto y que, ahora, han pasado a compartir con otras todos sus beneficios.

“Cuando bajé del coche me dijo: ‘Cati, te lo compraré porque no la necesito’. Al terminar la demostración, ella y su hermana la compraron, y hoy también las hijas y resto de familia” Vorwerk

De hecho, como afirman los agentes comerciales de Vorwerk, es una forma de vida que da muchas satisfacciones. “Lo que más me gusta de ser agente comercial es poder organizar mis horarios para conciliar el trabajo con mi vida familiar, pero, sobre todo, el poder compartir mis recetas con otra gente y hacer descubrir lo que Thermomix® puede ofrecer”, explica Tugba Muñoz, agente comercial.

El amplísimo potencial que tiene Thermomix® hace que la figura de un agente comercial sea clave. Pero no todo vale ni todo sirve. Por ello, Vorwerk te da las herramientas para una carrera sin límites. “Primero hay que entender las necesidades y rutinas de cada familia y enseñar a los usuarios las posibilidades que mejor se adapten a ellos. Porque no es lo mismo una familia grande que come en casa platos tradicionales, que una persona soltera que lleva la comida al trabajo”, afirman desde Vorwerk.

Los trucos para organizar la alimentación de cada tipo de familia son básicos para sacar el máximo partido a Thermomix@, y en eso, los agentes comerciales son auténticos maestros. “Todo el mundo conoce Thermomix®, pero no todo el mundo ha visto tocado y usado uno. Y ahí está la gran diferencia. Cuando ven cómo lo pueden usar, cómo les puede ayudar en su día a día, lo fácil que resulta cocinar y lo rica que queda la comida, es cuando comprenden porqué hay tantos clientes y cada vez más que quieren uno en su vida”, asegura Verónica Martín, otra agente comercial de la marca.

Relaciones transgeneracionales

Vorwerk es una empresa centrada en las personas, y cuanto más innova, más se afianza su modelo de venta a través de sus agentes comerciales. Las ventajas y atributos de sus productos se van sofisticando, y la comunicación directa, persona a persona, sigue siendo la manera más eficiente de trasladarse a los clientes.

Además, Thermomix® es el robot de cocina pionero del mercado que combina tecnología inteligente e innovación para que cualquier persona pueda cocinar todo tipo de recetas de forma rápida y sencilla, obteniendo los resultados de un experto. Por ello, Thermomix® es el robot de cocina con mayor presencia en el país, estando presente en más de tres millones de hogares españoles. Esto, unido a su durabilidad, servicios de valor añadido y constante innovación, despiertan la admiración, confianza y satisfacción de millones de usuarios en todo el mundo.

Así, combinando tecnología, satisfacción, durabilidad y atención personalizada, los agentes de Vorwerk consiguen un alto ratio de conversión visita/venta, al alcance de pocas marcas.

Pero la relación entre el agente comercial y el cliente, no termina con la visita o en la venta. Ese es solo el inicio (otro de los secretos del éxito de Thermomix®). Y es que son ya millones de personas las que han abierto las puertas de sus casas a Vorwerk, y en todas las que toman la decisión de confiar en Thermomix®, el agente comercial acompaña a los usuarios durante toda la vida del producto. De este modo pueden conocer bien su máquina y le pueden sacar el máximo partido posible, asegurando su satisfacción en la compra realizada. Porque, a diferencia de otras marcas, la relación con el cliente no termina con la compra. Al contrario, se inicia con ella y perdura en el tiempo. Así lo cuenta Cati Ballester, sobre las primeras personas que le abrieron sus puertas. “Recuerdo muy cariñosamente el primer sí. Cuando bajé del coche me dijo: ‘Cati, te he dicho que vinieras porque quiero ver la máquina, pero no te la compraré porque no la necesito’. Al terminar la demostración, ella y su hermana la compraron, y con los años también se han sumado las hijas y resto de familia”.

Como vemos, no es una demostración, venta y sumamos otro número a la lista. Durante esas visitas se crean oportunidades, y surgen conexiones y relaciones duraderas que sobreviven al tiempo y pasan de generación en generación. Por eso los agentes comerciales siguen siendo la piedra angular del éxito de Vorwerk.