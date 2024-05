Top quemagrasas: buscando los quemadores de grasas más  potentes y efectivos

La Dra. Vanessa Herrera, cirujana bariátrica y colegiada nº 0303132666, ha colaborado científicamente revisando este artículo.

Los pilares de un cuerpo delgado y sano son una dieta equilibrada y el ejercicio regular, eso lo sabemos de sobra. Pero una vez ambos factores están en marcha, un suplemento quemagrasas puede darnos el empujón que necesitamos para no desanimarnos mientras llegamos a nuestro objetivo. Por supuesto, necesitamos saber qué estamos comprando, y por qué.

En 2021 un equipo médico de la Universidad de Dartmouth (New Hampshire, EEUU) analizó 1.743 artículos científicos sobre suplementos dietéticos para determinar su eficacia, y 5 sustancias consiguieron adelgazar en más de un 45% de los estudios realizados (1). Siguiendo las indicaciones de la Dra. Herrera hemos descartado una de ellas al ser una especie de anfetamina, y también el chitosan, al ser un captagrasas con efectos secundarios intestinales desagradables. Hemos buscado qué suplementos quemagrasas contienen las otras 3 (cromo, cafeína y piruvato), analizado, probado y seleccionado los 5 mejores quemadores de grasas del mercado:

PhenQ > El mejor quema grasas natural y top ventas

Trim > El mejor quemador de grasa si eres mujer

Phen24> El quemagrasa que funciona también de noche

Burn> El mejor quema grasa abdominal si eres hombre

HourglassFit > quemagrasas potente para mujeres sin cafeína

En la redacción hemos peinado el mercado en busca de los 5 mejores quemagrasas, analizando las comparativas de otros medios generales (ABC o El Mundo) y especializados (MovimientoActívate), pidiendo ayuda a la Dra. Vanessa Herrera, cirujana bariátrica, para contrastar nuestras conclusiones, hemos buceado en internet para leer las opiniones de cada quemagrasas e incluso hemos probado algunos de ellos durante un mes.

Vanessa Herrera es licenciada en Medicina por la Universidad de Zulia (especialidad en Cirugía general y laparoscópica) y residente en Cirugía Bariátrica del Centro Médico docente Paraíso (Maracaibo).

En la actualidad es médico asistencial y de prevención de riesgos laborales en Alicante. Su número de colegiada es el 0303132666.

Instagram de la Dra. Herrera

Si queremos seleccionar el mejor producto para quemar grasa rápido necesitamos fijarnos en los ingredientes, la dosis y las opiniones de los clientes de cada suplemento:

De esa investigación ha surgido este Top 5 Quemagrasas, encabezado por PhenQ, el ganador indiscutible de prácticamente todas las comparativas que hemos encontrado. Te contamos por qué:

Nota: 4,5 (sobre 5) — excelente

PhenQ es el suplemento que mejor pasó todos nuestros filtros, el top ventas, el ganador de la mayoría de comparativas, el producto que más repiten los clientes, y el que mejor resultado dió en nuestras básculas.

Es un todo-en-uno con 12 ingredientes naturales con hasta 4 efectos beneficiosos sobre nuestra salud: 6 ingredientes termogénicos/quemagrasas (cafeína, ácido alfa-lipoico, L-carnitina y B3), 3 aceleradores del metabolismo (pimienta, cayena y yodo), 2 supresores del apetito (cromo y fibra de nopal) y 2 adaptógenos (ginseng y astrágalo, que mejoran el estado de ánimo y el estrés, bajando el cortisol).

También cumple con la premisa de contener Cromo y Cafeína. Equivale a tomar 3 productos diferentes, de hecho la dosis diaria son 2 cápsulas debido a la cantidad de ingredientes que lleva.

✅ Ingredientes 100% naturales

✅ Apto para veganos y vegetarianos

✅ Aumenta la energía para entrenar

✅ Mejora tu estado de ánimo durante la dieta

✅ Acelera el metabolismo y quemas más calorías en reposo

✅ Reduce el apetito nivelando la glucosa en sangre y la sensibilidad a la insulina

✅ Fórmula más completa, descuento por compras conjuntas y garantía de devolución del dinero (60 días)

No se puede comprar en farmacias, ni en Amazon, solamente en su web oficial.

Phen Q es un producto todoterreno, apto para la mayoría de los casos, salvo que seas sensible a la cafeína —y por supuesto, no estés embarazada, en periodo de lactancia o tengas algún problema de salud, en cuyo caso es recomendable que consultes con tu médico— o busques la opción más barata.

Tienes 2 meses para probarlo, y si no funciona te devuelven el dinero. Aunque viendo las estadísticas de clientes que lo compran de forma recurrente, eso no sucede con frecuencia. Aunque el número de botes por hogar está limitado, se pueden hacer compras conjuntas con interesantes descuentos:

#2: Trim 👉 El quemador de grasas especialmente diseñado para mujeres

Nota: 4,3 (sobre 5) — excelente

Sobre todo para mujeres deportistas. Porque Trim tiene una fórmula quemagrasas clásica combinada con vitaminas y minerales importantes para la salud femenina, como el hierro y el calcio.

Trim, de Capsiplex, el mejor quemagrasas para ellas Capsiplex

Por qué hemos elegido Trim

Trim es un producto relativamente nuevo, pero interesante. Contiene 17 ingredientes 100% naturales en un formato de 3 cápsulas al día que aportan: 2 quemagrasas (cafeína y té verde), 1 supresor del apetito (cromo), 4 aceleradores del metabolismo (cayena, pimienta negra, café verde y yodo), 2 adaptógenos para soportar mejor las dietas o las agujetas después de un intenso ejercicio (ginseng y strágalo), L-Arginina para mejorar el rendimiento deportivo y 7 vitaminas/minerales interesantes (B6, B9, C, D, calcio, hierro y zinc).

Por supuesto, también cumple con el principio fundamental de esta comparativa: contener Cromo y Cafeína. De hecho, son 200 mg de cafeína, el doble que PhenQ y un 50% más que Phen24, nuestro tercer clasificado. Unido al té verde y al café verde, Trim no es apto para gente sensible a los estimulantes, pero ideal para tener energía durante un intenso entrenamiento.

Lo que más nos gusta de Trim

✅ Ingredientes 100% naturales

✅ Apto para veganos y vegetarianos

✅ Aporta mucha energía para entrenar

✅ Mejora tu estado de ánimo durante la dieta

✅ Acelera el metabolismo y quemas más calorías en reposo

✅ Fortalece tus huesos y músculos

✅ Especialmente formulado para mujeres deportistas

✅ El más barato de la comparativa

Lo que menos nos gusta de Trim

❌

Alta concentración de cafeína, no apto para personas sensibles a esta sustancia

❌ 3 cápsulas diarias puede generar algún despiste

❌ Echamos de menos alguna fibra para reducir el apetito

¿Trim es el quemagrasas indicado para mí?

Trim no es un producto unisex, es apto para la mayoría de las mujeres deportistas/activas, salvo que seas sensible a la cafeína, estés embarazada, en periodo de lactancia o tengas algún problema de salud, en cuyo caso es recomendable que consultes con tu médico.

Lo vemos especialmente indicado para mujeres con altos niveles de actividad, sobre todo si haces ejercicio de fuerza (la arginina es precursora del óxido nítrico y te da una explosividad extra entrenando, quemando más calorías y cambiando grasa por músculo). También se pueden hacer compras conjuntas con interesantes descuentos:

#3: Phen24 👉 El quemagrasas más novedoso: acción día y noche

Nota: 4,2 (sobre 5) — excelente

Phen24 es un suplemento diferente a todos los demás. Su genialidad consiste en aprovechar también las horas nocturnas y de sueño, que es cuando nuestro cuerpo descansa, se repara, desinflama y adelgaza (¿Nunca te has pesado por la mañana y la bascula marcaba un kilo menos que por la tarde del día anterior?).

Phen24, el mejor quemagrasas calidad-precio Phen24

Por qué hemos elegido Phen24

Phen 24 lleva menos tiempo en el mercado que PhenQ, pero intuimos que acabará teniendo la misma popularidad. Contiene 22 ingredientes 100% naturales repartidos en 2 botes con distinta fórmula: el amarillo es para el día y tiene 10 ingredientes para adaptarse a tus hormonas y ritmo circadiano diurno: cafeína y guaraná (quemagrasas), cayena para acelerar el metabolismo, Ashwagandha para bajar el cortisol, L-fenilanina para estar de buen humor (aumenta la dopamina), y 5 minerales con efectos beneficiosos en la pérdida de peso: magnesio, zinc, manganeso, cobre y yodo.

El bote azul es para la noche, y por supuesto no lleva cafeína ni estimulantes; aporta ingredientes para ayudarte a evitar los ataques nocturnos a la nevera, como la L-Teanina, Grifonia (acción antidepresiva, antimigrañosa y saciante), Lisina, Colina (reduce la leptina, la hormona del hambre) y cromo (para mantener a raya la glucosa en sangre y reducir el apetito), molibdeno y vitaminas (C, B1, B5, B6, biotina), Arginina para mejorar el metabolismo de los carbohidratos mientras duermes.

También cumple con la condición de contener Cromo y Cafeína. De hecho, su formulación nos parece más interesante que la de PhenQ, y el precio es menor, pero al público español le cuesta adoptar su doble fórmula. Puedes consultar un análisis más detallado hecho por la Dra. Herrera.

Lo que más nos gusta de Phen24

✅ Ingredientes 100% naturales

✅ Apto para veganos y vegetarianos

✅ Aumenta la energía para entrenar

✅ Mejora tu estado de ánimo durante la dieta

✅ Acelera el metabolismo y quemas más calorías en reposo

✅ Reduce el apetito durante la noche, ayudándote con la ansiedad y los ataques de hambre nocturnos

✅ Aprovecha tu ritmo hormonal mejor que el resto de los suplementos

Lo que menos nos gusta de Phen24

❌

Alta concentración de cafeína, no apto para personas sensibles a esta sustancia

No se puede comprar en farmacias, ni en Amazon, solamente en su web oficial

❌ Requiere mayor organización personal, por las dos fórmulas y distintas tomas diarias

¿Es Phen24 el quemagrasas indicado para mí?

Phen 24 es un producto unisex, apto para la mayoría de las personas, salvo que seas sensible a la cafeína, estés embarazada, en periodo de lactancia o tengas algún problema de salud, en cuyo caso es recomendable que consultes con tu médico.

Lo vemos especialmente indicado para personas con altos niveles de estrés (baja el cortisol), que estén de mal humor por la dieta (aumenta la dopamina y serotonina) y no duerman bien por ansiedad y ataques de hambre nocturnos (la serotonina es precursora de la melatonina, y el cromo estabiliza la glucosa y la insulina). También se pueden hacer compras conjuntas con interesantes descuentos:

#4: Burn 👉 El quemagrasas más potente para hombres deportistas

Nota: 4 (sobre 5) — Muy bueno

Burn es un quemagrasas de fórmula clásica. La cafeína eleva la adrenalina y activa la HSL, una enzima responsable de la lipólisis (destrucción de grasa), y por esa razón casi todos los suplementos de este tipo la incluyen. Burn no es la excepción, con 200 mg de cafeína por día.

Capsiplex Burn, el mejor quemagrasas abdominal para hombres activos Capsiplex Burn

Por qué hemos elegido Burn

Burn contiene 14 ingredientes 100% naturales que nos aportan: 2 quemagrasas (cafeína y té verde), 1 supresor del apetito (cromo), 5 aceleradores del metabolismo (cayena, pimienta negra, café verde, tirosina y yodo), 2 adaptógenos para soportar mejor la dieta o las agujetas después de un intenso ejercicio (ginseng y strágalo), L-Arginina para mejorar el rendimiento deportivo y vitaminas del grupo B que nunca faltan (B3, B6 y B12).

Como puedes ver, también lleva Cromo y Cafeína. Es una fórmula sencilla enfocada en ayudarte a mantener el músculo, derritiendo la grasa y acelerando el metabolismo basal (la cantidad de calorías que quemas en reposo). También te aporta explosividad y energía para entrenar más duro y aumentar tu déficit calórico.

Lo que más nos gusta de Burn

✅ Ingredientes 100% naturales

✅ Apto para veganos y vegetarianos

✅ Aumenta la energía para entrenar

✅ Mejora tu estado de ánimo durante la dieta

✅ Acelera el metabolismo y quemas más calorías en reposo

✅ Reduce el apetito

Lo que menos nos gusta de Burn

❌

Alta concentración de cafeína, no apto para personas sensibles a esta sustancia

No se puede comprar en farmacias, ni en Amazon, solamente en su web oficial

❌ Stock limitado a 5 cajas por pedido

¿Es Burn el quemagrasas indicado para mí?

Burn está especialmente indicado para hombres activos/deportistas, salvo que seas sensible a la cafeína o tengas algún problema de salud, en cuyo caso es recomendable que consultes con tu médico.

Lo vemos especialmente indicado para hombres que hagan entrenamiento de fuerza. También se pueden hacer compras conjuntas con interesantes descuentos:

#5: Hourglass Fit 👉 El quemagrasas sin cafeína

Nota: 3,9 (sobre 5) — Muy bueno

Siguiendo el consejo de la Dra. Herrera, hemos incluido un suplemento que no tenga cafeína para que las personas sensibles a los estimulantes tengan una opción viable y segura para ellas. La opción que más nos ha convencido es Hourglass Fit.

Hourglass Fit, el mejor quemagrasas sin cafeína Hourglass Fit

Por qué hemos elegido Hourglass Fit

HourglassFit centra su fórmula en elevar el metabolismo con termogénicos y frenar el apetito. Contiene 9 ingredientes 100% naturales: glucomanano para darte sensación de saciedad y que no hagas comidas con ansiedad, cromo para mantener a raya la glucosa en sangre y la insulina, grifonia para aportar 5-HTP y aumentar la serotonina (baja el estrés y frena la grelina, la hormona del hambre), cayena, pimienta negra y riboflavina para acelerar el metabolismo (termogénicos), y B6, B12 y zinc para equilibrar el metabolismo.

Lo que más nos gusta de Hourglass Fit

✅ Ingredientes 100% naturales

✅ Apto para veganos y vegetarianos

✅ Acelera el metabolismo

✅ Reduce el apetito

✅ Buen precio, empatado con Trim

Lo que menos nos gusta de Hourglass Fit

❌

Menor poder quemagrasas

No se puede comprar en farmacias, ni en Amazon, solamente en su web oficial

❌ Requiere tomar 4 cápsulas al día

¿Es Hourglass Fit el quemagrasas indicado para mí?

Hourglass Fit es un producto apto para la mayoría de las personas, salvo que estés embarazada, en periodo de lactancia o tengas algún problema de salud, en cuyo caso es recomendable que consultes con tu médico.

Lo vemos especialmente indicado para mujeres y personas con sensibilidad a la cafeína, aunque su poder quemagrasas es menor. También se pueden hacer compras conjuntas con interesantes descuentos:

Tabla comparativa mejores quemagrasas

Llegados a este punto, probablemente te ayude recopilar lo más importante que hemos analizado en una tabla comparativa:

Tabla comparativa .

¿Qué harías si…?

¿…Perdieras 2-3 kg en un mes?

¿Qué ropa te comprarías? ¿O cuál rescatarías del armario?

¿Le dirías algo a esa persona que te gusta?

¿Qué harías si te sintieras con menos hinchazón y con más energía? ¿Qué actividad empezarías?

¿Cómo te sentirías si lo que ves en el espejo te gusta más? ¿Cómo serían tus días? ¿Te acabarían gustando los lunes?

¿Cómo te sentirías si lo que ves en el espejo te gusta más? Freepik

Cosas que podrías preguntarte

Es posible que te hayan quedado dudas por aclarar:

¿Qué opinión tenéis de los quemagrasas de Mercadona?

Los hemos comprado, probado y analizado, obviamente ganan por precio (son muy baratos) pero tienen pocos ingredientes y en poca concentración.

¿No hay ningún quemador de grasas de venta en farmacia que funcione?

A nosotros también nos ha extrañado la ausencia de productos y suplementos de venta en farmacia, pero al analizarlos siempre encontrábamos que les faltaba cromo, o cafeína, o ambos, o eran más caros…

¿No hay ningún quemagrasas de dosis única? Me resulta más fácil acordarme así

Los de dosis única son los que tienen menos ingredientes, simplemente no cabe tanto en una sola pastilla.

¿Cuánto dura cada bote?

Un mes, puedes comprar más de uno y conseguir mejor precio si quieres.

¿Cuánto tiempo tardaré en ver resultados?

Depende de si lo combinas con dieta y ejercicio, pero en el primer bote ya deberías ver resultados. Si no funciona en tu caso (cada cuerpo es un mundo), devuelven el dinero en un plazo de 60 días.

Veo en la web que son empresas inglesas ¿No habrá problemas de envío o recargos de aduanas?

En ningún caso, lo más que hemos visto en los comentarios de otros clientes es un poco de retraso en algunos envíos, nada serio.

