“Los tóxicos que nos entran del medio es superior a la capacidad que tenemos de eliminarlos”

En su libro Homo Toxicus, Dani Ciscar nos revela cómo la contaminación ambiental afecta profundamente la salud humana. A través de sus años de experiencia clínica, ha identificado que estamos cargados de tóxicos que nuestro cuerpo no puede eliminar por completo, lo que genera un impacto silencioso pero peligroso en nuestra salud.

En tu libro acuñas concepto de Homo Toxicus. ¿Podrías explicar qué significa exactamente?

Después de 16 años de experiencia clínica, habiendo visto varios miles de pacientes y realizado más de 10.000 analíticas, pude descubrir algo muy interesante y que está afectando a la población mundial: todos y cada uno de los habitantes de este planeta está cargado de tóxicos (metales pesados, pesticidas, ftalatos, etc.) en mayor o menor grado, pero todos presentan toxicidad interna por este momento en el que nos encontramos evolutivamente.

Por eso, mirando la historia y como ha evolucionado el ser humano desde el Homo habilis, he nombrado a esta nueva época como Homo toxicus, un hombre/mujer altamente contaminado por todo el crecimiento de la industria y la tecnología.

¿La toxicidad ambiental ha dejado de ser una amenaza abstracta?

Así es. La toxicidad ambiental ya no es un concepto abstracto, sino una realidad que impacta directamente en nuestra salud.

Las sustancias más preocupantes que he detectado en el cuerpo humano incluyen metales pesados como el plomo, mercurio, aluminio, plásticos y sus derivados, como los ftalatos y el bisfenol A (BPA), además de compuestos perfluorados (PFAS) utilizados en productos industriales.

A largo plazo, estas sustancias están generando una variedad de problemas de salud, desde enfermedades neurológicas y hormonales hasta cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos del desarrollo en niños.

Su acumulación en el cuerpo está representando un desafío para la salud pública global, y ni la medicina ni la nutrición convencional están tomando conciencia y, sobre todo, aun menos haciendo algo para establecer las medidas más adecuadas a nivel terapéutico para eliminar todos estos tóxicos que nos afectan diariamente.

¿Por qué crees que la medicina moderna no aborda adecuadamente la toxicidad ambiental en sus protocolos y diagnósticos?

Por ignorancia (falta de conocimiento).

Tanto la medicina como la nutrición convencional no tiene el conocimiento suficiente de lo que está ocurriendo, principalmente porque no realiza pruebas específicas como las que realizo yo y todo el equipo de Nutrición Científica Barcelona (mineralogramas, pruebas en orina y sangre para determinar la carga tóxica de los tóxicos no metales, etc.). Y esa falta de conocimiento les lleva a pensar que el propio cuerpo debe eliminar cualquier tóxico que entre, algo que no es así y lo he podido contrastar analíticamente.

La carga tóxica que entra del medio externo es superior a la capacidad que tiene nuestro cuerpo para eliminar dichos tóxicos, por lo que la balanza es favorable hacia la acumulación de sustancias dañinas en nuestro organismo.

En el libro hablas de una contaminación silenciosa. ¿Podemos saber cómo nos afecta?

Es imposible (a no ser que la persona o el médico sea adivino) conocer el estado tóxico en el que se encuentra una persona, y sobre todo conocer el daño que estos mismos tóxicos están generando en el cuerpo y la mente, pues no generan un daño inmediato, sino que día tras día van dañando órganos y sistemas, que en un futuro llevan a desarrollar enfermedades y trastornos funcionales.

Has desarrollado estrategias clínicas para reducir la carga tóxica en el cuerpo humano. ¿Cuáles son las más efectivas?

Sí. Después de largos años de experiencia clínica y habiendo llegado al punto de entender todo lo que estaba afectando en primer termino la salud de las personas, desarrollé un suplemento que contiene todas y cada una de las sustancias que llevan al organismo a eliminar tóxicos de forma eficiente y rápida.

Mi conocimiento en bioquímica me ayudó a desarrollar un producto único a nivel mundial que permite al cuerpo llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas necesarias para sacar del organismo cualquier tóxico, ya sea metal pesado o tóxico no metal.

Este suplemento, que está revolucionando el mundo de la medicina y la nutrición, se llama Energyprodetox.

Por otro lado, también establecemos abordajes alimentarios dirigidos a contribuir a la mejora de la salud en general y, sobre todo, a aumentar la detoxificación y aumentar el potencial antiaging, como, por ejemplo, introduciendo alimentos con alto potencial ORAC.

¿Qué esperas que los lectores saquen de tu libro Homo toxicus?

La finalidad de escribir este libro principalmente ha sido porque quiero concienciar a la población mundial sobre un hecho que está pasando desapercibido y está afectando seriamente la salud.

De esta manera, con la toma de conciencia sobre esta realidad innegable, puedan hacer cambios en su vida para minimizar los efectos negativos de la contaminación ambiental.

Este libro no solo muestra la parte negativa del mundo contaminado en el que vivimos, sino que ofrece herramientas y consejos para que el lector pueda lograr vivir en un mundo contaminado y conseguir un estado de salud pleno.

Uno de mis propósitos de vida (el más importante) es el de ayudar a las personas a que mejoren su salud y puedan ser un poco más felices, por eso he decidido (por tiempo limitado) dejar el libro totalmente gratuito, porque me aporta mucha más felicidad el poder ver que toda la población está pudiendo leer mi libro y aprendiendo cosas que les ayuden a mejorar su salud y su felicidad, que ganar dinero por la venta de un libro.

