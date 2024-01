“Trabajamos para formar a nuestros alumnos ante el futuro que les espera”

¿Cuándo se puso en marcha el centro?

En 1954. Comenzó siendo un centro de formación para los futuros frailes de la provincia de Nuestra Señora del Rosario, de la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos y, poco a poco, fue abriendo sus puertas a lo que somos hoy, un colegio mixto y concertado que da servicio a una amplia zona de la ciudad de Valladolid con un marcado carácter familiar y una atención muy personalizada.

¿Qué cursos se imparten en Dominicos Valladolid?

Nuestro centro cuenta con todas las etapas. Tenemos subvención para el primer ciclo de Educación Infantil, y concertados el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O. y los Ciclos de grado medio de (Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre) y superior (Técnico en Animación Socio Deportiva). El Bachillerato es la única etapa no concertada y en ella se imparten los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Ciencias y Tecnología.

En conjunto, contamos con 517 alumnos, 39 docentes y 10 miembros de administración y servicios. Nuestra pastoral la llevan los padres Dominicos al igual que ostentan la titularidad del centro Dominicos Valladolid

¿Cuál es su estructura actual?

Disponemos de unas aulas espaciosas dotadas de los más modernos sistemas audiovisuales, dos laboratorios, biblioteca, aula-taller de bicicletas, sala de informática y aulas para desdobles de asignaturas optativas. Contamos también con servicio de comedor con cocina propia, un parque de juegos para los más pequeños, pista polideportiva semicubierta, dos patios interiores polideportivos, campo de fútbol de césped artificial, tres pistas de pádel semicubiertas, gimnasio-teatro cubierto y piscina de verano. También me gustaría destacar nuestra Iglesia-Capilla, diseñada por D. Miguel Fisac y que es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Valladolid.

¿Qué diferencia al centro de otros colegios?

Además de una educación personalizada basada en los principios de la Orden de Predicadores, Dominicos, el centro está situado en un marco inmejorable, en plena naturaleza y sin ruidos que puedan alterar el trascurso de las clases. Diseñado por el arquitecto Miguel Fisac, está declarado patrimonio artístico, tanto, que todos los años, alumnos de la Universidad de Valladolid de Arte y/o Arquitectura vienen a visitarlo. Los alumnos de nuestro colegio acaban conociendo su historia y apreciando el mundo artístico y el lugar donde estudian.

Es un centro de una sola línea, por ese motivo, la atención es muy cercana y personalizada a familias y alumnos, a quienes acompañamos desde sus primeros pasos hasta que están formados para incorporarse a la Universidad o al mercado laboral.

¿Cómo definiría el modelo educativo del centro?

Nuestro centro ofrece un modelo de educación integral que favorece la formación de hombres y mujeres responsables, creadores de esperanza y comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, coherente, libre y solidaria. Educamos sin discriminación por razón de sexo, raza, creencia o clases sociales.

Impulsamos en el alumnado un talante crítico, dialogante y responsable respecto a la defensa de la vida y del medio ambiente, la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos, la economía de mercado y la sociedad de consumo, la tecnología y la ciencia, los medios de comunicación social, la manipulación ideológica o la manipulación biológica y genética para que asuma personal y colectivamente compromisos solidarios desde una opción por la justicia, la paz, la verdad, la libertad y la fraternidad.

¿En qué se traduce esa forma de entender la educación en el día a día del colegio?

Lo prioritario es la atención personalizada de la educación de nuestros alumnos por parte de tutores y profesores y del equipo directivo y de orientación. Para lograr esta educación integral, acuden al colegio personas que comparten experiencias y valores enriquecedores para su formación, como enfermeras, policías, víctimas de terrorismo y accidentes de tráfico, investigadores, ONGs o profesionales de distintos ámbitos. Del mismo modo, organizamos visitas culturales al entorno histórico de Valladolid, museos, empresas dedicadas a oficios, cine y teatro, conciertos pedagógicos, actividades deportivas y culturales al aire libre o experiencias de inmersión lingüística en países como Irlanda y Alemania, además de viajes a las instituciones europeas en Bélgica.

¿Qué papel juegan las familias en el éxito del colegio?

Las familias son uno de los pilares más importantes del colegio y a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se canalizan muchas actividades en distintos momentos del curso, desde chocolatadas hasta el día del bocadillo solidario, pasando por las ayudas económicas para la realización de mejoras de todo tipo o la organización de las fiestas del colegio.

¿Se puede innovar en una materia como la educación?

Aunque en estos momentos existen debates abiertos en cuanto al uso de móviles u otros aparatos como tabletas, lo cierto es que un buen uso de ellos es provechoso en la educación. Aplicaciones como Ex-learning, Canva, Lumi o Kahoot son de gran utilidad y en muchas ocasiones “enganchan” a los alumnos para investigar en temas que de otra forma serían un poco más tediosos.

No obstante, entendemos que la innovación no solo viene de la mano de la tecnología, sino que el aprendizaje servicio, ABJ o clases invertidas hacen que los aprendizajes fluyan de manera más palpable. Creemos que es necesario innovar para adaptarnos a una realidad social cambiante y para preparar a nuestros alumnos para el futuro que les espera. Por eso el profesorado del colegio está en continua formación, no sólo en lo referido a la tecnología, sino también en las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.

¿Cuáles son los retos de futuro de Dominicos Valladolid?

Ser un referente en educación. Queremos abrir las puertas a aquellas familias que aún no nos conocen para que descubran una forma de educar y un carácter de Centro que les proporcione confianza, seguridad y éxito educativo. Nuestro esfuerzo por desarrollar valores es un punto fuerte de Dominicos y deseamos que se extrapole a la sociedad.

