Tres cosas que deberías saber antes de abrir una cuenta bancaria y evitar comisiones innecesarias

¿Cuál es el mejor banco para abrir una cuenta corriente? Es la pregunta más frecuente que se hace una persona que está buscando un banco, y ha cobrado aún más importancia en el último año tras el contexto inflacionista que vive Europa.

“Es importante tener en cuenta ciertos aspectos clave para evitar comisiones innecesarias y asegurarte de que tu dinero esté protegido e incluso ganando rentabilidad”, sostienen los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com

Desde el comparador han realizado un minucioso análisis de las principales características que deben tener las cuentas bancarias.

1. Comisiones y tarifas:

Una de las principales preocupaciones al abrir una cuenta bancaria son las comisiones. Cada banco puede tener su propia estructura de tarifas, por lo que es esencial que se investigue y compare diferentes opciones antes de tomar una decisión. Algunos bancos ofrecen cuentas sin comisiones, mientras que otros pueden cobrar tarifas mensuales, por transacciones específicas.

En este sentido, desde el comparador destacan algunas cuentas online que se caracterizan por ser completamente gratuitas.

La cuenta online de banco Sabadell es sin comisiones y permite dos titulares. Además, remunera el 2,5% TAE durante un año para un saldo medio mensual máximo de 30.000 euros, además de recibir una cantidad de 200 euros por domiciliar la nómina, pensión o prestación por desempleo por un importe mínimo de 700 euros.

Por su parte, el banco Santander entre su amplia oferta ofrece una cuenta online que no cobra comisiones: no existe comisión de apertura, ni tampoco por no contar con nómina o recibos y también se eliminan las comisiones de mantenimiento. Y aunque no es obligatorio, si se domicilia una nómina o pensión de al menos 600 euros en la Cuenta Online Santander y dos recibos mensuales, el banco regala 300 euros brutos de regalo. Y si la nómina es de 2.500 euros o más, el regalo sube a 400 euros brutos. Eso sí, se debe cumplir dos años de permanencia si se quiere el regalo.

La cuenta online de BBVA incluye una serie de ventajas parecidas a las de Sabadell y Santander. No cobra comisiones de administración y mantenimiento de la cuenta, la tarjeta de débito es gratis y permite hasta dos titulares. Entre sus ventajas extras está que devuelve durante seis meses el importe de algún recibo de luz, gas, teléfono o Internet hasta un máximo de 35 euros al mes. Se puede conseguir hasta 210 euros netos al cabo de seis meses. Para beneficiarse de la promoción se tiene que ser nuevo cliente, abrir la cuenta con el código RECIBOS35, domiciliar al menos un recibo mensual y tener un saldo de 400 euros en la cuenta.

Otra de las favoritas del mercado español es la Cuenta NoCuenta de ING. Esta tampoco exige nómina ni recibos y no tiene comisiones de mantenimiento. Y hasta el 31 de octubre devuelve el 10% de cada compra que se pague con la tarjeta de débito virtual. Se puede conseguir hasta 50 euros de cashback.

2. Requisitos mínimos:

Cada banco puede establecer requisitos mínimos para abrir una cuenta, como un ingreso mínimo, contratar un producto de inversión o gastar con una tarjeta de crédito revolving. Es importante conocer estos requisitos, ya que no cumplir con ellos podría resultar en comisiones. “Antes de abrir una cuenta, asegúrate de entender y cumplir con los requisitos establecidos por el banco para evitar sorpresas desagradables en el futuro”, sentencian desde HelpMyCash.

3. Cómo funciona su operativa:

El mejor banco es el que se ajusta a las necesidades de cada cliente. Si un cliente necesita ir a una oficina física, retirar dinero con frecuencia, etc… lo mejor es que escoja una entidad que brinde este servicio sin costo alguno. En cambio, si se es más digital, o está acostumbrado a realizar cualquier tipo de gestión desde el móvil, no retira dinero (casi) nunca, lo ideal es que encuentre un banco con el que pueda hacer cualquier tipo de gestión desde un dispositivo móvil.

Abrir una cuenta bancaria es un más relevante de lo que se cree. Hacerlo de manera correcta es el primer paso para ser responsable financieramente. “Tomar decisiones informadas es esencial para evitar comisiones innecesarias y garantizar la seguridad de tu dinero. Comprende los costos asociados y asegúrate de cumplir con los requisitos mínimos antes de tomar tu decisión”, puntualizan los expertos.