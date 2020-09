¿Qué es el éxito? La firma Montblanc se lo pregunta en esta profunda campaña

Para ti, ¿qué significa tener éxito en la vida? ¿Tener mucho dinero? ¿Forjar una preciosa familia? ¿Ser feliz? Hay un significado de éxito distinto para cada persona y ahí radica la magia. En esta idea se inspira la última (y exitosa) campaña de Montblanc.

“What Moves You, Makes You”. La campaña no podía llamarse de otra manera. Ha sido creada por la agencia Wieden + Kennedy Amsterdam y “expresa una nueva aspiración de vivir una vida en la que lo profesional y lo personal no compitan entre sí, sino que se enriquezcan mutuamente. Mientras que en las diferentes etapas de sus carreras los tres catalizadores creativos que ensalzamos son una prueba irrefutable de que seguir lo que te mueve, en última instancia, te lleva a un entorno de realización y éxito”, afirma Vincent Montalescot, EVP Marketing de Montblanc.

Para ello, la firma ha escogido a tres personalidades que, indiscutiblemente, son exitosas. Pero cada uno de por un motivo distinto. Ellos son el escritor y director Spike Lee, el actor Taron Egerton y el cantante, actor y escritor Chen Ku.

Como si fuera el guion de una película, la trayectoria de estos ilustres personajes comienza a escribirse en tres cortos de 60 segundos bajo el movimiento de una exclusiva pluma Montblanc.

El cineasta Spike Lee capta en su spot su influencia en la industria ya no solo cinematográfica, sino también popular. Un corto que bucea por sus experiencias personales, que han marcado y marcarán aquellos títulos que llevan su sello.

El segundo protagonista, el actor británico Taron Egerton, habla sobre las innumerables vidas que se pueden vivir en el oficio de la interpretación. Sí, para muchos esta es la verdadera expresión del éxito.

Por último, el actor y fundador de la escuela de interpretación Chen Kun registra el testimonio más introspectivo hablado sobre la creatividad que surge en el mundo interior de uno mismo. Y para ti, ¿el éxito está fuera o dentro?